Wildlife Photographer of the Year 2026. Elefantul care își cară puiul mort a luat marele premiu. Celelalte imagini câștigătoare

2 minute de citit Publicat la 11:54 14 Oct 2026 Modificat la 12:19 14 Oct 2026

Imagini câștigătoare la Wildlife Photographer of the Year 2026. FOTO: Federico Veronesi/ Francisco Negroni/ Agorastos Papatsanis - Wildlife Photographer of the Year 2026

O imagine tragică, în care un elefant își duce puiul mort, a obținut marele premiu la competiția Wildlife Photographer of the Year 2026.

Fotografia realizată în Namibia, intitulată „Urmările” („The Aftermath”), a fost realizată de fotograful italian Federico Veronesi și surprinde o femelă de elefant purtându-și puiul fără viață, potrivit unui comunicat publicat de Muzeul de Istorie Naturală din Londra, organizatorul competiției Wildlife Photographer of the Year 2026.

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„Această fotografie funcționează la atât de multe niveluri. Din punct de vedere emoțional, este o lovitură puternică, de o tristețe sfâșietoare. Din punct de vedere intelectual, reprezintă o dovadă a faptului că animalele au capacități cognitive”, a menționat în comunicat Kathy Moran, președinta juriului competiției.

Oscar Whitfield a câștigat premiul pentru tânărul fotograf al anului în domeniul fotografiei de natură sălbatică, datorită imaginii sale cu un gândac de bălegar care își împinge trofeul.

Intitulată „Muncă din dragoste” („Labour of Love”), fotografia a fost realizată de Whitfield în timp ce stătea întins pe pământ, lăsând gândacul să treacă prin fața obiectivului său.

„Este o realizare excepțională. Fotografierea unui subiect atât de mic, care se află într-o mișcare continuă, este o provocare, însă imaginea pare atât de atent compusă”, a spus în comunicat Jasper Doest, membru al juriului.

„Compoziția dezvăluie o întreagă poveste și, prin aceasta, fotografia arată discret cum ciclurile vieții depind de lucruri pe care adesea le trecem cu vederea sau le considerăm neimportante”, a adăugat Doest.

Juriul a desemnat câștigătorii și la alte categorii, iar toate fotografiile premiate vor face parte dintr-o expoziție care se va deschide pe 16 octombrie la Muzeul de Istorie Naturală din Londra, Anglia.

Biletele pentru expoziție sunt disponibile pe site-ul Muzeului de Istorie Naturală. Ulterior, expoziția va porni într-un turneu mondial.

Organizatorii au precizat că această competiție a primit un număr record de 65.403 de înscrieri din 121 de țări și teritorii din întreaga lume.

„Fotografiile câștigătoare din acest an demonstrează puterea extraordinară a fotografiei dedicate vieții sălbatice de a ne ajuta să privim natura dintr-o perspectivă diferită”, a precizat în comunicat Doug Gurr, directorul muzeului.

„Împreună, acestea ne reamintesc că fiecare specie joacă un rol în rețeaua complexă a vieții și ne arată de ce înțelegerea și protejarea lumii naturale nu au fost niciodată mai importante”.