Mărturisirea șocantă a unei femei: „Mi-a spus că era căsătorit și chiar dacă nu doream o astfel de aventură, era ceva la el ce mă făcea să fiu egoistă...”

O viață sexuală satisfăcătoare poate fi dobândită în mai multe feluri. Iată povestea unică a unei cititoare The Guardian: „Eram despărțită de soțul meu de șase luni și mă simțeam singură. Despărțirea a fost dureroasă și nu a fost decizia mea așa că în încercarea de a îmi redobândi viața socială, am căutat pe cineva cu interese comune cu ale mele pe un site de dating.

Am cunoscut un bărbat și am vorbit cu el pe e-mail și WhatsApp înainte de a plănui să ieșim la o cafea câteva zile mai târziu. Am avut o atracție reciprocă unul față de celălalt. Mi-a plăcut intelectul lui și felul în care mi-a explorat gândurile și opiniile. Era ușor de vorbit cu el și ușor-ușor am început să discutăm despre preferințele noastre sexuale: ceea ce am încercat, ceea ce ne-am dori din acest punt de vedere. Mi-a spus că era căsătorit și chiar dacă nu doream o astfel de aventură, era ceva la el ce mă făcea să fiu egoistă, să vreau să petrec timp cu el. Mereu m-am bucurat de plăcerile sexului, dar niciodată nu am împins limitele cum o fac cu el.

Îmbarcarea într-o astfel de aventură în care nu există limite din punct de vedere sexual necesită încredere și discreție. Discutăm în detaliu ce ne-ar plăcea să incercăm și apoi asteptăm până când putem fi împreună pentru a face acest lucru, ceea ce poate face parte din joc. Fie că sunt satisfăcută de el, fie că mă satisfac singură (o altă parte a vieții mele care nu o încercasem când eram căsătorită), actul sexual are acum un nou înțeles. Nu este atât de mult despre actul în sine, ci despre răspunsului psihic la anumiți stimuli.



Pentru moment, este o mare aventură. Sunt cealaltă femeie și asta nu mă face să mă simt foarte comfortabil dar am o aventură cu un bărbat atent, care m-a dus într-o călătorie de descoperire proprie și plăcere cum nu am mai întâlnit. Suntem departe de a fi gata cu această experiență.”

Sursă: The Guardian