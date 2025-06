Mel Gibson s-a dus pe Muntele Athos pentru „izolare spirituală”. Imagini inedite cu celebrul actor

Actorul Mel Gibson se află în aceste zile la Muntele Athos pentru „izolare spirituală” la Mănăstirea Hilandar. Pe parcursul șederii lui la mănăstirea sârbă artistul își va petrece timpul în rugăciune și tăcere, alături de călugări, va participa la slujbele zilnice și va respecta programul monahilor. Vizita actorului la Muntele Athos ar avea legătură și cu un viitor film la care lucrează artistul, o continuare a peliculei „Patimile lui Hristos” din 2004. Filmările la filmul „Învierea lui Hristos” ar urma să înceapă chiar anul acesta, potrivit Proto Thema.

La sosirea pe Muntele Athos, Mel Gibson s-a întâlnit cu Arhimandritul Methodius, starețul Mănăstirii Hilander, într-o atmosferă prietenoasă, la unul dintre cele mai importante locuri sfinte pentru Biserica Ortodoxă Sârbă.

Actorul a fost întâmpinat și de călugării mănăstirii. Momentul în care Mel Gibson a primit apă sfințită și a fost binecuvântat de un călugăr de la Muntele Athos a fost postat pe rețeaua socială X de presa grecească.

Mel Gibson on Mount Athos, blessed with Holy Water by an Orthodox monk. A profound and rare moment. ?️✝️? pic.twitter.com/hS1Ug1HOiE