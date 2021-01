Dr. Mencinicopschi ne învaţă cum să alegem murăturile, ca să aibă multă vitamina C

Specialistul subliniază că cele mai bune murături sunt cele puse în saramură, şi nu în oţet. Fermentate, ele conţin apoi multă vitamina C, utilă sistemului imunitar.

Gh. Mencinicopschi: Murăturile sunt legumele și fructele puse la murat în saramură

"Un aliment foarte valoros este reprezentat de murături. Astăzi este o mare confuzie. Mulți consideră că murăturile sunt, spre exemplu, castraveciorii sau gogoșarii în oțet.

Murăturile sunt legumele și fructele puse la murat în saramură unde are loc un proces de fermentare. Astfel, legumele și fructele murate se îmbogățesc într-o microfloră probiotică, sănătoasă, la fel ca cea din iaurt, dar mult mai vastă!

Mencinicopschi: Murăturile fermentate au foarte multă vitamina C

Murăturile merg foarte bine cu mâncarea grasă, grea.

Pe de altă parte, murăturile fermentate au foarte multă vitamina C. În plus, varza are și alte substanțe care protejează mucoasa gastrică", a spus prof. univ. dr. Gheorghe Mencinicopschi, potrivit romaniatv.net.