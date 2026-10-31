Metoda prin care suedezii fac curat în case pentru momentul în care vor muri. Cum funcționează Swedish Death Cleaning

Cunoscută sub numele de Swedish Death Cleaning, practica presupune să păstrezi doar lucrurile cu adevărat importante. Foto: Getty Images

O metodă suedeză de organizare a locuinței îi încurajează pe oameni să renunțe din timp la obiectele de care nu mai au nevoie, pentru a nu lăsa în urma lor o povară pentru familie. Cunoscută sub numele de Swedish Death Cleaning, practica presupune să păstrezi doar lucrurile cu adevărat importante și să le organizezi pe celelalte, astfel încât apropiații să nu fie nevoiți să sorteze ani întregi de acumulări după moartea ta.

Deși denumirea poate părea sumbră, metoda nu se referă doar la pregătirea pentru sfârșitul vieții. Este și o modalitate de a simplifica prezentul, de a elibera spațiul din locuință și de a lua decizii conștiente în privința lucrurilor pe care le păstrezi, potrivit The Spruce.

Ce înseamnă Swedish Death Cleaning

În suedeză, practica se numește „döstädning”, termen format din cuvintele care înseamnă „moarte” și „curățenie”. Conceptul a devenit cunoscut la nivel internațional datorită cărții „The Gentle Art of Swedish Death Cleaning: How to Free Yourself and Your Family from a Lifetime of Clutter”, scrisă de Margareta Magnusson.

Ideea de bază este simplă: în loc să lași familiei sarcina de a decide ce se întâmplă cu toate lucrurile adunate de-a lungul vieții, faci tu această selecție cât timp poți hotărî ce merită păstrat, donat, vândut sau aruncat.

Metoda este asociată în special cu persoanele în vârstă sau cu cele care se confruntă cu o boală terminală, însă poate fi aplicată la orice vârstă.

Margareta Magnusson explică în cartea sa că nu este nevoie să aștepți până la bătrânețe pentru a începe. Dacă sertarele abia se mai închid sau ușile dulapurilor sunt greu de tras din cauza lucrurilor înghesuite, poate fi momentul să faci ordine, chiar dacă ești încă tânăr.

Prin ce se deosebește de alte metode de organizare

Spre deosebire de metoda popularizată de Marie Kondo, care pune accent pe păstrarea obiectelor care îți aduc bucurie, Swedish Death Cleaning se concentrează și asupra efectului pe care bunurile tale îl vor avea asupra celor care rămân în urmă.

Nu este vorba despre a arunca tot ce nu folosești zilnic sau despre a renunța la amintiri. Fotografii, scrisori, obiecte de familie ori cadouri pot avea o valoare sentimentală importantă. Scopul este să alegi conștient ce păstrezi și să eviți acumulările care nu îți mai sunt de folos.

Una dintre tehnicile sugerate pentru sortare presupune folosirea unor buline colorate. O bulină roșie poate marca obiectele de care vrei să te desparți, în timp ce una verde poate indica lucrurile pe care dorești să le păstrezi. Astfel, procesul devine mai ușor de urmărit.

Cum poți aplica metoda suedeză acasă

1. Începe cu hainele

Dulapurile sunt un punct bun de pornire. Sortează hainele pe care le porți frecvent, pe cele care nu îți mai vin și pe cele pe care nu le-ai mai folosit de ani întregi. Unele pot fi donate, iar altele pot fi vândute sau reciclate, în funcție de starea lor.

Pentru a evita o reorganizare obositoare, poți face selecția treptat, la fiecare schimbare de sezon.

2. Continuă cu mobilierul și obiectele decorative

După haine, ocupă-te de obiectele voluminoase, mobilierul și decorațiunile. Analizează ce folosești cu adevărat și ce ocupă spațiu fără să îți mai fie de folos.

Abia apoi treci la lucrurile mai mici și la amintirile personale. Pentru scrisori și fotografii, poți păstra o cutie specială, în care să aduni obiectele pe care vrei să le protejezi.

3. Fă ordine și în fișierele digitale

Metoda nu se limitează la lucrurile din casă. Fotografii, documente, fișiere și conturi online pot deveni, la rândul lor, greu de gestionat.

Este util să ștergi fișierele inutile și să organizezi documentele importante. Pentru conturile financiare sau alte servicii esențiale, apropiații ar trebui să poată afla, în condiții de siguranță, ce proceduri trebuie urmate. Nu este recomandat să lași parolele la vedere sau să le păstrezi într-un document neprotejat.

4. Organizează documentele importante

Actele juridice, documentele bancare și alte informații esențiale ar trebui păstrate într-un loc sigur și ușor de identificat. În același timp, poți elimina documentele care nu mai sunt necesare, respectând regulile privind păstrarea și distrugerea lor.

O organizare clară poate reduce confuzia pentru familie atunci când va trebui să gestioneze diverse formalități.

5. Oferă obiectele cu valoare sentimentală celor care le-ar aprecia

Unele lucruri au o semnificație aparte pentru anumite persoane. O fotografie, o bijuterie de familie sau o carte pot însemna mult mai mult pentru cineva apropiat decât pentru proprietarul lor.

În loc să lași toate aceste decizii pentru mai târziu, poți oferi din timp obiectele celor care le-ar prețui. Celelalte pot fi donate sau vândute.

Ce beneficii poate avea Swedish Death Cleaning

Metoda nu urmărește doar să lase o locuință mai ordonată. Reducerea obiectelor inutile poate face curățenia și întreținerea casei mai ușoare, poate elibera spațiu și poate limita timpul petrecut căutând lucruri.

În plus, procesul te poate ajuta să îți clarifici prioritățile și să înțelegi ce obiecte au cu adevărat valoare pentru tine. În loc să păstrezi automat tot ce ai acumulat de-a lungul anilor, poți alege să te înconjori de lucruri care au o utilitate sau o semnificație reală.

Un alt avantaj este că familia nu va trebui să ia singură toate deciziile privind bunurile tale. Într-o perioadă deja dificilă, faptul că lucrurile sunt organizate și că dorințele tale sunt cunoscute poate simplifica unele dintre sarcinile practice.

Trebuie să aștepți până la bătrânețe pentru a începe?

Nu. Unul dintre principiile acestei metode este că nu există o vârstă obligatorie pentru a face ordine în propriile bunuri. Poți începe cu un sertar, un dulap sau câteva documente, fără să încerci să reorganizezi întreaga locuință într-o singură zi.

De asemenea, nu există o regulă care să impună renunțarea la toate obiectele sentimentale sau la lucrurile pe care nu le folosești în fiecare zi. Important este să faci alegeri deliberate și să păstrezi ceea ce contează pentru tine.

În esență, Swedish Death Cleaning este o formă de organizare care privește atât prezentul, cât și viitorul. Prin renunțarea treptată la lucrurile inutile și păstrarea celor cu adevărat importante, îți poți simplifica viața și poți reduce sarcinile pe care le-ai lăsa, în cele din urmă, în grija celor dragi.