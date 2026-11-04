„Mogging” este cuvântul anului 2026 desemnat de Collins Dictionary. Tinerii din generațiile Z și Alpha îl folosesc. Ce înseamnă

3 minute de citit Publicat la 13:46 04 Noi 2026 Modificat la 13:46 04 Noi 2026

Tinerii folosesc cuvântul „mogging” cu sensul de „a eclipsa”. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

„Mogging”, un termen ironic, folosit cu umor de membrii generațiilor Z și Alpha, a fost desemnat cuvântul anului 2026 de Collins English Dictionary, potrivit CNN.

Reușind să facă față unei concurențe acerbe, termenul de argou din mediul online „mogging” a ocupat primul loc, după o creștere spectaculoasă de 210% a frecvenței de utilizare în 2026, a anunțat Collins într-un comunicat de presă publicat marți.

Însă nu este prima dată când acest cuvânt ajunge în centrul atenției. De fapt, „mogging” circulă de aproximativ un deceniu, însă sensul său s-a schimbat de-a lungul timpului, potrivit unei postări separate de pe blogul Collins.

Se crede că termenul provine de la acronimul „AMOG”, care înseamnă „alpha male of the group” (masculul alfa al grupului). Inițial, era folosit ca substantiv în cultura bodybuildingului pentru a descrie cel mai puternic și mai dominant din punct de vedere fizic bărbat dintr-o sală de fitness, se arată în articolul de pe blog. Ulterior, termenul s-a transformat în verb și a fost adoptat pentru scurt timp de comunitatea online cunoscută sub numele de manosferă.

Cu ce sens se folosește cuvântul „mogging” în conversații

În ultimele 12 luni, „mogging” a trecut printr-un adevărat proces de reinventare, ajungând să definească actul de a-i depăși pe ceilalți sau de a-i eclipsa.

Erai mândru de brioșele de casă, puțin cam strâmbe, pe care le-ai adus la o cină cu prietenii, până când un amic a apărut cu o capodoperă de cofetărie pe trei niveluri? Ai fost „mogged” - adică eclipsat complet.

Te simțeai destul de bine în ținuta ta cumpărată dintr-un magazin second-hand, până când ai ajuns lângă un navetist extrem de stilat, care purta fără niciun efort haine de designer, în metrou? Ai fost „mogged”.

Lexicografii de la Collins monitorizează anual un număr impresionant de 27 de miliarde de cuvinte. Experții nu urmăresc doar frecvența cu care este utilizat un cuvânt, ci analizează și tiparele de folosire a acestuia, a declarat Alex Beecroft, directorul general al instituției, în comunicatul de presă.

„Alegerea termenului «mogging» drept cuvânt al anului de către Collins demonstrează modul în care fiecare generație își lasă amprenta asupra limbii”, a declarat Beecroft.

„Este un exemplu excelent al felului în care generațiile Z și Alpha au preluat un cuvânt și l-au transformat într-un termen de argou plin de umor, făcând limba să le aparțină și «mogging»-u-ne pe noi, ceilalți.”

Așadar, ce cuvinte au fost „mogged” în cursa pentru râvnitul titlu din acest an?

Principalii concurenți

Așa cum se întâmplă adesea, multe dintre cuvintele incluse pe lista scurtă au apărut ca reacție la un eveniment care a dominat cultura sau actualitatea.

„Firewave” (val de incendii) se referă la mai multe incendii de vegetație care izbucnesc în orașe și localități într-un interval scurt de timp, după perioade îndelungate de vreme caldă și secetoasă.

Între timp, expresia „hydration break” (pauză de hidratare) a intrat în vocabularul global în timpul Cupei Mondiale FIFA din 2026, când meciurile de fotbal au fost întrerupte de pauze în care jucătorii puteau să bea apă. Organizatorii au declarat că această nouă practică avea scopul de a-i menține pe sportivi hidratați în condițiile temperaturilor sufocante din țările gazdă - Statele Unite, Mexic și Canada. Însă fanii au ironizat măsura, susținând că pauzele respective erau, de fapt, întreruperi pentru publicitate deghizate.

Și politica britanică a avut momentul său de glorie în acest an, întrucât termenul „Manchesterism” și-a făcut loc pe lista scurtă. Acesta desemnează o filosofie politică promovată de prim-ministrul britanic și fostul primar al regiunii Greater Manchester, Andy Burnham. „Manchesterismul” presupune transferul puterii de decizie către autoritățile regionale și leagă creșterea economică de progresul social.

Însă Burnham a fost responsabil, la rândul său, de un mic episod de „mogging” în acest an, reușind să-l înlăture din funcția de conducere pe fostul lider laburist Keir Starmer și să preia el însuși această poziție.