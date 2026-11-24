Trei prieteni au lansat o platformă prin care împrumuți online unelte de la vecinii din cartier: Bormașina „e vedeta” închirierilor

15 minute de citit Publicat la 13:47 24 Noi 2026 Modificat la 14:32 24 Noi 2026

Cofondatorii Noby, Alexandru Pătru, Ionuț Filea și Ionuț Fodoca, de la stânga la dreapta. Sursa foto: Alex Pătru via Antena 3 CNN

Trei prieteni vechi, Ionuț Fodoca, Alexandru Pătru și Ionuț Filea, au lansat o platformă online prin care românii pot închiria obiecte de care au nevoie de la vecini, în loc să le cumpere. Cei trei vor să încurajeze formarea de comunități și bunele relații între vecini, să limiteze consumul excesiv și să creeze premisele unei economii circulare, cu beneficii pentru oameni, bugetele lor, dar și pentru mediu. Noby.ro s-a lansat abia de două luni, iar bormașina este deja „vedeta” în lista cu unelte de închiriat, alături de produse pentru curățenie sau articole pentru copii.

Ideea Noby a pornit de la discuțiile despre economia de tip shared economy pe care Ionuț Fodoca și Alexandru Pătru le purtau încă din 2019. Cei doi analizau atunci modele precum Uber sau WeChat și se gândeau la o economie în care oamenii să nu mai fie nevoiți să cumpere toate lucrurile pe care le folosesc ocazional, ci să le poată închiria atunci când au nevoie.

Proiectul a rămas însă în așteptare câțiva ani, în contextul pandemiei, al schimbărilor profesionale și al responsabilităților personale. Reluarea discuțiilor a venit la finalul lui 2025, când Ionuț Filea, prieten din copilărie al lui Ionuț Fodoca, a decis să se alăture proiectului și a creat o primă versiune a platformei.

Cei trei au decis să lucreze împreună, iar experiențele lor profesionale diferite au contribuit la împărțirea responsabilităților în cadrul proiectului.

Cine sunt cofondatorii Noby

Ionuț Fodoca este country manager pentru România într-o companie străină, pentru care dezvoltă operațiunile locale și pregătește deschiderea unei rețele de magazine de audiologie și comercializare a aparatelor auditive. În paralel, predă strategie în afaceri la o academie privată, este implicat în activități de freelancing și într-o comunitate de networking.

Alexandru Pătru activează în zona de marketing, unde contribuie la dezvoltarea unei agenții și la extinderea acesteia pe piețe internaționale. Este implicat și în alte proiecte, aflate în stadii incipiente, în special în zona inteligenței artificiale.

Ionuț Filea lucrează în IT și programare, domeniu în care are aproximativ 15 ani de experiență. Este orientat către partea tehnică și dezvoltarea de produse, iar în ultimii ani și-a completat pregătirea cu studii de project management. În prezent, explorează și zona implementării practice a inteligenței artificiale.

Cum a luat naștere Noby: De la prietenia din copilărie la ideea unei economii bazate pe închiriere

Povestea proiectului începe cu mult înainte de lansarea platformei. Ionuț Fodoca și Alexandru Pătru au discutat pentru prima dată despre posibilitatea dezvoltării unei afaceri împreună în 2019, când lucrau în același mediu profesional și obișnuiau să rămână după program pentru sesiuni de brainstorming.

În acea perioadă, cei doi urmăreau transformările aduse de platformele de economie colaborativă și discutau despre posibilitatea extinderii acestui model inclusiv la obiectele din locuințe.

Unul dintre exemplele care i-au inspirat a fost WeChat, aplicația din China care funcționează ca un ecosistem digital și permite utilizatorilor să acceseze mai multe servicii din același loc.

„Noi cumva ne uitam la modelul ăsta de shared economy. Și tot discutam, inclusiv despre modelul din China, WeChat. Este o aplicație din China, un fel de WhatsApp al nostru, numai că pe WeChat faci mult mai multe lucruri. Este un întreg ecosistem digital”, povestește Ionuț Fodoca.

De acolo a apărut și întrebarea dacă, în viitor, oamenii vor mai simți nevoia să dețină toate obiectele pe care le folosesc în locuință.

„Adică, prin WeChat poți să-ți comanzi mâncare, poți să chemi pe cineva să-ți tundă cățelul și să vină acasă pentru asta, poți să-ți faci direct o rezervare la restaurant și așa mai departe. Și cumva, de acolo ne-am gândit noi: «Bă, o să ajungem în punctul în care oamenii nu o să mai cumpere lucrurile pe care le au în casă».”

Cei doi au ajuns să discute inclusiv despre posibilitatea închirierii mobilierului, astfel încât utilizatorii să poată schimba periodic obiectele fără să fie nevoiți să le cumpere definitiv.

Pandemia și schimbările din viața personală și profesională au amânat însă proiectul. Ideea a revenit în prim-plan după ce cei doi au decis să reia discuțiile despre o afacere comună.

Între timp, Ionuț Fodoca a reluat legătura cu prietenul său din copilărie, Ionuț Filea, pe care îl cunoștea de când aveau doi-trei ani.

„Am copilărit împreună în același bloc. Mamele noastre erau prietene. Am fost prieteni foarte buni în copilărie. Într-o zi, Ionuț era la mine, într-o altă zi eram eu la el. Ne jucam pe jocuri, pe televizor, pe Terminator. După Terminator, ne-am luat calculatoare. El avea niște jocuri, eu alte jocuri. Făceam cu schimbul. Aveam rețea de bloc.”, își amintește Ionuț Fodoca.

Filea dezvoltase deja, pe cont propriu, o aplicație și i-a cerut părerea. Momentul a coincis cu reluarea discuțiilor dintre Fodoca și Pătru.

„Și fix în perioada aia vorbeam cu Alex să ne reapucăm de treaba asta. Și atunci i-am zis lui Ionuț «nu ai vrea să facem și ceva împreună?». Și așa am început să lucrăm la aplicație”, povestește Ionuț Fodoca.

Pentru Alexandru Pătru, momentul lansării a fost important și din perspectiva evoluției pieței.

„Pe lângă toate astea, a contat și faptul că am sesizat contextul și tendințele din piață. Toate platformele de shared economy, fie că vorbim de housing, sau Uber, mașini sau alte servicii de genul acesta, prind din ce în ce mai multă tracțiune. Practic, nu cred că a existat un moment mai bun pentru a lansa ideea asta decât cel de acum.”

De ce aleg să promoveze închirierea în locul cumpărării

Fondatorii spun că Noby a apărut și ca răspuns la creșterea costurilor și la tendința de a cumpăra obiecte care ajung să fie folosite foarte rar.

„Noi încercăm să promovăm ideea de chirie, nu neapărat că nu ți-ai permite să cumperi o bormașină sau un aparat de făcut cafea sau orice, un aspirator. E ideea că sunt multe lucruri pe care nu le folosești atât de des și atunci nu prea-și merită banii. Și de aici extinsă toată ideea asta pe mai multe device-uri”, explică Ionuț Filea.

Modelul propus are două componente. Pe de o parte, proprietarul unui obiect poate obține venituri dintr-un bun pe care îl deține deja, dar pe care nu îl folosește permanent. Pe de altă parte, persoana care are nevoie de acel obiect îl poate utiliza fără să suporte costul unei achiziții.

„Înainte să lansăm, mi-a zis un vecin că tare și-ar dori să împrumute un tocător de crengi”

Alexandru Pătru spune că fondatorii nu își doresc să încurajeze consumul, ci să valorifice mai bine obiectele existente.

„Prin ce încercăm cu Noby, vrem, pe de o parte, să nu mergem pe valul consumerismului absolut, ci să maximizăm fiecare produs. Asta atât din perspectiva proprietarului, dacă l-ai cumpărat, să îți producă bani în timp ce nu îl folosești, și din perspectiva chiriașului, dacă îți trebuie o singură dată pe an, de ce să îl cumperi și apoi să te gândești unde să îl depozitezi. Avem două luni (n.r. de la lansare) dar feedback-ul este unul foarte, foarte încurajator. De câte ori reușim să povestim puțin despre Noby și despre idee, lumea este interesată. Optimismul meu are la bază și chestii foarte concrete. Și îți dau un exemplu fix din Corbeanca. Am vorbit cu un vecin despre aplicație înainte, pentru că noi am făcut, înainte de lansare, o perioadă de waitlist, în care am testat pur și simplu ideea, am explicat-o foarte bine și am popularizat-o cât am putut, ca să testăm și să vedem validitatea ei. În perioada asta, am promovat-o printre vecini și, în august, un vecin mi-a zis: „Tare aș vrea un tocător de crengi”. În septembrie, nu în prima zi, dar la câteva zile după, cineva a pus un tocător de crengi pe platformă, la închiriat.”, a povestit el, pentru antena3.ro.

În viziunea celor trei, platforma poate contribui și la o schimbare a modului în care oamenii interacționează cu economia.

„Economia acum este centrată în jurul companiilor, nu este centrată în jurul consumatorului. Consumatorul are cumva ultimul cuvânt, pe banii lui, adică el face cheltuiala dar el are ultimul cuvânt. Pe când ceea ce propunem noi propunem cumva o economie centrată în jurul individului și a comunității. Sustenabilitatea și economia circulară sunt cumva parte centrală a mesajului nostru, inclusiv logo-ul. A fost factorii principali pentru care am început treaba asta”, spune Ionuț Fodoca.

Cum funcționează Noby și cum poți închiria obiecte de la vecinii tăi

Platforma poate fi consultată și fără crearea unui cont, însă utilizatorii pot doar să vizualizeze produsele disponibile. Pentru a închiria sau a publica un obiect în vederea închirierii, este necesară înregistrarea și verificarea identității.

Primul pas este completarea profilului, inclusiv cu datele personale și locația utilizatorului. Pe baza acestor informații, platforma afișează produsele listate de persoanele din apropiere.

Utilizatorul poate căuta obiectul de care are nevoie și poate selecta perioada pentru care dorește să îl închirieze.

Înainte de a putea iniția efectiv o închiriere sau de a publica un produs, trebuie să treacă printr-un proces de verificare a identității.

Acesta presupune realizarea unui selfie și încărcarea unui document de identitate, verificarea fiind efectuată prin intermediul unui furnizor terț, unul cunoscut și folosit și de bănci, potrivit fondatorilor.

„Nu există acțiune directă între owner și rental, nu există contact direct, decât în momentul în care se acceptă listarea aceea de către proprietar. Dar, ca să se întâmple aia, trebuie să te verifici”, explică Ionuț Filea.

Acesta precizează că verificarea este obligatorie pentru orice acțiune activă pe platformă, fie că este vorba despre închirierea unui produs, fie despre publicarea unui obiect propriu.

„Nu poți să faci acțiunea aceea până când nu te verifici și ești aprobat. Avem și moderare pe anunțuri, deci toate sunt verificate.”

Potrivit fondatorilor, niciun anunț nu este aprobat automat, toate produsele fiind verificate manual de o persoană.

În prezent, predarea obiectelor se face personal, iar fondatorii spun că recomandă verificarea produsului în momentul predării.

Bormașina, vedeta platformei. Ce alte obiecte caută utilizatorii

Printre cele mai populare produse listate pe Noby.ro se află bormașinile, obiecte pe care mulți proprietari le cumpără pentru lucrări punctuale, dar pe care ajung să le folosească foarte rar.

„Bormașina e vedetă. Cumva, e unul dintre produsele pe care le cumpărăm și le folosim cel mai puțin pe durata vieții. Cum s-a întâmplat în cazul meu, când m-am mutat în casă nouă, mi-am luat bormașină printre primele lucruri, dar după cred că am mai folosit-o doar de două ori în tot timpul ăsta”, spune Alexandru Pătru.

Pe lângă uneltele pentru reparații și amenajări, fondatorii observă interes și pentru produse din zona de curățenie, dar și pentru articole destinate copiilor.

Printre exemple se numără scoicile auto, care pot fi puse la închiriat de părinții care nu mai au nevoie de ele, dar care nu vor neapărat să le vândă.

„Și, da, într-adevăr, e unul dintre obiectele care sunt cel mai listate, dar vine din spate zona de curățenie. Am văzut și articole de baby, încet, încet. În partea de scoică auto, de exemplu, poate mai ai și o reticență și nici nu știi că poți s-o pui să faci niște bănuți cu ea, dacă nu reușești s-o vinzi, spre exemplu, sau dacă vrei s-o ții pentru al doilea copil.”

Alexandru Pătru spune că echipa încearcă să promoveze această posibilitate, astfel încât oamenii să descopere că pot obține venituri din obiectele pe care nu le utilizează în mod constant.

Ce se întâmplă dacă obiectul închiriat nu funcționează sau dacă nu mai este returnat

Pentru situațiile în care apar probleme în timpul închirierii, Noby are un sistem de dispute prin care utilizatorii pot semnala incidentele.

Fondatorii recomandă testarea obiectului în momentul predării, tocmai pentru ca eventualele probleme să fie identificate de la început.

Dacă produsul se deteriorează în perioada închirierii sau apare o altă situație care necesită intervenție, utilizatorul poate deschide o sesizare.

În cazurile grave, inclusiv cele care presupun distrugerea bunurilor, procedura poate ajunge până la depunerea unei plângeri la poliție. În urma unei solicitări oficiale, platforma poate cere furnizorului serviciului de verificare datele persoanei care a trecut prin procesul de identificare.

Noby încurajează interacțiunea personală: Vecinii se întâlnesc față în față pentru predare

„Noi, în mod normal, recomandăm proba la predare. De aia, și în momentul de față, e doar predarea personală ca opțiune. Și, doi la mână, avem inclusiv un sistem de dispute ulterior, în cazul în care se întâmplă ceva cu perioada de închiriere sau se întâmplă ceva cu produsul în timpul închirierii”, explică Ionuț Fodoca.

O altă situație acoperită de sistemul de sesizări este nereturnarea obiectului la termen.

În momentul în care acceptă închirierea, utilizatorul își dă acordul ca, în cazul depășirii perioadei stabilite, să fie taxat în continuare de pe card, până la o anumită limită.

„În momentul în care se depășește perioada de închiriere, utilizatorul care închiriază își dă de la început acordul să i se ia bani de pe card în continuare, dacă nu returnează produsul. Deci va fi tarifat în continuare până la o anumită limită, iar dacă nu îl returnează, atunci inițiem acest proces de claim, în care se poate face plângere pe partea aceasta.”

Fondatorii spun că își doresc ca astfel de situații să fie cât mai rare și că preferă rezolvarea amiabilă a eventualelor conflicte.

„Un scop mai nobil”: De ce vor fondatorii să păstreze relația directă între vecini

Dincolo de componenta financiară, cei trei spun că un obiectiv important al Noby este să încurajeze interacțiunea dintre oamenii care locuiesc în aceeași zonă.

Acesta este și motivul pentru care nu au prioritizat implementarea rapidă a livrării prin curier. Predarea personală este, în prezent, singura opțiune, iar fondatorii consideră că întâlnirea dintre proprietar și persoana care închiriază poate contribui la dezvoltarea unor comunități locale.

„Noi am plecat foarte focusați pe partea asta de a fi totul cât mai sigur. Încercăm să și creăm comunități și să aducem în platformă doar oameni care înțeleg demersul și înțeleg că în afară de partea financiară, e și un scop mai nobil. Încercăm să schimbăm niște mentalități și să trecem într-o altă zonă, de a socializa cu cei de lângă noi. De asta nici nu implementăm foarte rapid partea de curierat. Încercăm, pentru că partea asta de comunitate e foarte importantă, face parte din mesajul nostru principal, să zic așa”, spune Alexandru Pătru.

Fondatorii consideră că în România există încă o reticență față de ideea de a folosi în comun anumite bunuri, pe fondul unei mentalități orientate mai degrabă spre proprietatea individuală.

„La noi, avem să ne luptăm cu niște prejudecăți, că noi românii vrem să deținem noi totul. Și, cumva, asta e prima barieră pe care ne propunem să o spargem și să schimbăm un pic mentalități și să promovăm beneficiile de a ne sprijini și de a folosi lucruri și de a da spre închiriere lucruri în detrimentul cumpărărilor”, afirmă Alexandru Pătru.

Cât au investit în Noby și când vor să recupereze banii

Investiția inițială în dezvoltarea proiectului a fost estimată de fondatori la aproximativ 20.000-25.000 de euro.

În această etapă, prioritatea lor nu este recuperarea banilor, ci creșterea notorietății platformei și atragerea utilizatorilor.

Ionuț Fodoca spune că o parte importantă a investițiilor viitoare va merge către marketing, pentru a ajunge la un prag de echilibru financiar.

„Nu ne gândim la asta momentan. Grija noastră acum este să facem platforma cât mai cunoscută, să o facem să meargă și ulterior ne vom gândi și la zona aceasta de recuperare a investiției. Oricum, investiția va crește în mod exponențial din prisma costurilor de marketing, adică acolo se vor duce mai mulți bani în perioada următoare, până când vom ajunge la măcar un breakeven, să zicem așa.”

Potrivit fondatorilor, platforma se afla la aproximativ două luni de la lansare în momentul discuției, iar primele reacții și evoluția numărului de listări le-au dat motive de optimism.

În ceea ce privește concurența, Ionuț Fodoca spune că nu a identificat o altă platformă de acest tip lansată în România, deși a descoperit ulterior câteva tentative care nu au ajuns să fie puse în funcțiune.

Cei trei cunosc însă modele similare din străinătate, unde economia bazată pe închirierea obiectelor între persoane fizice funcționează deja de câțiva ani.

Ce funcționalități noi pregătesc fondatorii Noby

Echipa lucrează la mai multe funcționalități prin care vrea să extindă serviciile disponibile pe platformă.

Una dintre direcții este introducerea închirierii de servicii, nu doar de obiecte. Astfel, utilizatorii ar putea să își listeze abilitățile și timpul disponibil, dacă oferă, de exemplu, servicii de masaj sau cursuri de yoga.

„Primele două ca și impact direct către utilizatori țin de partea de servicii în care poate tu nu vrei să închiriezi un produs, dar știi să faci masaj sau să predai cursuri de yoga. Ceva ce nu este material. Orice skill pe care îl ai tu sau orice școală pe care ai făcut-o, poți să îți faci o listare pe Noby și zici închiriezi timpul pentru serviciul X”, explică Ionuț Filea.

O altă funcționalitate este categoria „Most Wanted”, în care utilizatorii pot publica obiectele sau serviciile pe care și-ar dori să le găsească pentru închiriere.

Dorințele pot viza inclusiv închirierea unor mașini sau apartamente. Prin intermediul acestei categorii, fondatorii vor să identifice cererea existentă și să vadă dacă pot crea legături între persoanele care caută anumite servicii și cele care le pot oferi.

Un alt obiectiv este dezvoltarea unei aplicații mobile independente. În prezent, Noby poate fi accesată prin browser, iar echipa lucrează la extinderea accesibilității.

În plus, fondatorii pregătesc funcționalitatea „Rent to Buy”, prin care utilizatorii vor putea cumpăra un obiect pe care l-au închiriat anterior. Opțiunea este deja vizibilă pe site, însă nu este încă activă.

„Dacă te duci pe o listare, chiar scrie, e un buton acolo care este dezactivat momentan și scrie: «Închiriază și cumpără» și «În curând», adică va fi implementat. Momentan acolo e ca teasing”, spune Ionuț Filea.

În ceea ce privește extinderea geografică, platforma are deja produse listate din mai multe regiuni ale țării.

„Acum avem produse listate din toată țara, din toate zonele. București, Ilfov, Cluj, Mureș, cam din toate zonele”, spune Alexandru Pătru.

Deocamdată, Noby este la început de drum, însă fondatorii mizează pe o idee care ar putea schimba treptat felul în care românii se raportează la obiectele pe care le folosesc zi de zi: nu trebuie să deții tot ce ai nevoie, ci doar să ai acces la lucrurile respective atunci când îți sunt utile. Iar schimbarea poate începe chiar în propriul cartier, cu o bormașină împrumutată de la un vecin sau cu un obiect pe care îl ai deja acasă și pe care îl poți pune la închiriat. Cei care vor să descopere acest model de economie colaborativă pot accesa Noby.ro, fie pentru a găsi obiectul de care au nevoie, fie pentru a le oferi altora acces la lucrurile pe care nu le folosesc. Uneori, primul pas către o comunitate mai apropiată și un consum mai responsabil începe chiar cu un simplu schimb între vecini.