Moștenitorul Ray-Ban povestește despre sarcina misterioasă a fostei logodnice: „Sunt însărcinată. Copilul poate fi al tău sau al lui”

8 minute de citit Publicat la 12:34 02 Noi 2026 Modificat la 12:34 02 Noi 2026

Jessica Serfaty și Leonardo Maria Del, în 2023 și 2024. Sursa foto: Getty Images

Vedeta de telenovele Jessica Serfaty i-ar fi spus fostului său logodnic miliardar, Leonardo Maria Del Vecchio, că este însărcinată în timpul verii, însă nu știa cu certitudine dacă el sau un alt bărbat era tatăl copilului, susține moștenitorul italian al imperiului Ray-Ban.

Del Vecchio, în vârstă de 31 de ani, a declarat, într-un interviu acordat publicației The Post, că, în luna august, se relaxa pe iahtul său ancorat în apropierea insulei Sardinia, din Marea Mediterană, când Serfaty l-a sunat din Los Angeles pentru a-i da vestea urgentă.

Mai multe teste de paternitate, inclusiv unul la bordul iahtului său

Apelul a declanșat o adevărată desfășurare de forțe. Del Vecchio, a cărui avere este estimată la peste 5 miliarde de dolari, a povestit că a închiriat avioane private pentru a o transporta pe Serfaty și o echipă de medici în Sardinia. Acolo au fost efectuate mai multe teste de paternitate, inclusiv unul la bordul iahtului său, care au indicat în cele din urmă că el nu era tatăl copilului.

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Deși nu mai formau un cuplu, Del Vecchio a spus că el și Serfaty au avut relații intime la începutul lunii iulie, în Monaco, în timp ce erau cazați la Hotel de Paris, în Monte Carlo.

Imediat după aceea, Serfaty, care a participat la emisiunea „America's Next Top Model” și a interpretat-o pe avocata Sloan Petersen în serialul „Days of Our Lives”, a zburat la Roma, unde ar fi avut o relație cu un alt bărbat: un magnat din industria băuturilor alcoolice, potrivit lui Del Vecchio.

O înregistrare a unei convorbiri telefonice dintre Del Vecchio și Serfaty, analizată de The Post, surprinde și momentul în care aceasta recunoaște întâlnirea, potrivit publicației.

„Am făcut sex cu Jessica pe 4 sau 5 iulie. Apoi, aparent, ea a zburat la Roma pentru a se întâlni cu acest tip. După o lună, mi-a spus: «Sunt însărcinată - copilul poate fi al tău sau al lui»”, a declarat Del Vecchio pentru The Post.

Leonardo Maria Del Vecchio, în plin scandal cu fosta logodnică: Ar fi răspândit zvonuri online că e prostituată

Dezvăluirile apar într-un moment în care Del Vecchio se confruntă cu acuzații potrivit cărora ar fi angajat un specialist în gestionarea reputației pentru a coordona o campanie agresivă de denigrare împotriva fostei sale logodnice. Printre presupusele tactici s-ar fi numărat răspândirea online a unor afirmații potrivit cărora aceasta ar fi fost prostituată. Acuzațiile au fost detaliate în anchete recente publicate de The Hollywood Reporter și The New York Times.

Înregistrări audio scurse în presă și publicate de The Hollywood Reporter au surprins o conversație plină de înjurături în care un consultant care lucra cu Del Vecchio spunea despre Serfaty: „Uau, pentru fata asta lucrurile vor deveni al naibii de urâte”.

Serfaty nu a răspuns solicitărilor repetate de comentarii transmise de The Post, inclusiv prin mesaje text, e-mailuri și un mesaj trimis pe contul său de Instagram.

La începutul acestei luni, Serfaty a negat public zvonurile privind o posibilă sarcină. Pe 13 octombrie, aceasta a declarat pentru Page Six: „Nu sunt însărcinată. Cu siguranță nu cu Leo”.

În timp ce așteptau rezultatele testelor de paternitate, Del Vecchio a spus că el și Serfaty, alături de fostul soț al acesteia, Ididia Serfaty, și de fiul lor, Roman, au zburat la locuința sa din Milano, unde au efectuat încă două teste.

Câteva săptămâni mai târziu, în septembrie, Del Vecchio a povestit că a sunat-o pe Serfaty pentru a-i comunica rezultatele.

„Îți voi spune ce urmează să se întâmple. Marți merg la Roma. Voi face un test suplimentar, ca să mă asigur că nu mă minți”, ar fi spus Serfaty, potrivit înregistrării telefonice analizate de The Post.

Convorbirea înregistrată o surprinde pe Serfaty afirmând și că bărbatul respectiv i-ar fi oferit 5 milioane de dolari pentru a avea un copil cu el, deși susținea că nu intenționa să accepte propunerea.

„Voi face avort, dar oricum voi face un test”, ar fi spus Serfaty, potrivit înregistrării. „Nu vreau un copil cu tipul acesta. Nu mă interesează banii”.

The Post nu a putut stabili care este situația actuală a presupusei sarcini a Jessicăi Serfaty.

Fiul lui Serfaty de 18 ani: „Din câte înțelesesem eu, ea își dorea ca tatăl să fie Leo”

Del Vecchio, care neagă că ar fi organizat o campanie de denigrare, susține că Serfaty a fost cea care l-a atacat public, deoarece ar fi fost nemulțumită de rezultatele testelor de paternitate, așa cum au fost ele prezentate.

Roman Serfaty, în vârstă de 18 ani, a declarat pentru The Post că mama sa ar fi fost dezamăgită de rezultatele respective, deoarece „din câte înțelesesem eu, ea își dorea ca tatăl să fie Leo”.

„În momentul în care a descoperit că nu era copilul meu, a început din nou să meargă la ziare, iar și iar”, a spus Del Vecchio. „Eu nu am desfășurat nicio campanie împotriva ei. Ea a făcut totul pentru a obține publicitate, să-i spunem așa. M-a acuzat în mod fals, mi-a afectat reputația și m-a trădat în toate modurile posibile”.

Del Vecchio a afirmat că acuzațiile i-au afectat imaginea publică și au complicat relațiile de afaceri care implică EssilorLuxottica și Delfin, compania de investiții deținută de familia sa.

Acesta a spus că speră ca rezultatele testelor de paternitate să contribuie la reabilitarea reputației sale, însă a refuzat să ofere detalii despre tranzacțiile sau relațiile de afaceri care ar fi fost afectate.

O relație presărată cu conflicte

Acest scandal urât reprezintă cel mai recent episod din conflictul dintre Del Vecchio și Serfaty, a căror relație a fost subiectul bârfelor mondene timp de mai mulți ani. Cei doi s-au logodit în 2023 și și-au celebrat povestea de dragoste prin apariții la Met Gala și la alte evenimente exclusiviste.

Însă relația s-a deteriorat în 2024, după ce Serfaty l-a acuzat pe Del Vecchio că ar fi agresat-o la bordul unui iaht aflat în apropiere de Saint-Tropez.

Serfaty a susținut că Del Vecchio a lovit-o în cap, în timp ce Roman Serfaty, care era prezent, a declarat că mama sa a spart o sticlă de vodcă de capul lui Del Vecchio.

Serfaty și-a retras rapid acuzația, însă ulterior a declarat pentru The Times că a făcut acest lucru din cauza presupusei campanii de denigrare orchestrate de Del Vecchio.

Între timp, Jessica Serfaty, fostă iubită a actorului Ed Westwick, a influencerului Logan Paul și a cântărețului Niall Horan, membru al trupei One Direction, se confruntă cu noi probleme juridice.

Acuzată că și-a agresat fiul și că i-a oferit droguri când era minor

Un document depus în instanță, despre care nu s-a mai relatat anterior, o acuză că i-ar fi dat fiului său, Roman, pe atunci în vârstă de 17 ani, o substanță despre care martorii au crezut că era ketamină, în cadrul unei petreceri organizate după un eveniment în Los Angeles, de ziua ei, în luna aprilie.

Documentul mai susține că, câteva luni mai târziu, aceasta l-ar fi lovit pe spate, lăsându-i o urmă vizibilă pe piele.

Potrivit documentului depus la instanță, Jessica Serfaty le-ar fi oferit lui Roman și celor doi prieteni ai acestuia o pungă mică în care s-ar fi aflat o substanță despre care aceștia au crezut că era ketamină, după ce adolescenții i-ar fi cerut droguri.

Documentul include fotografii ale pungii, însă substanța nu a fost identificată în mod independent ca fiind ketamină.

„I-a dat droguri de ziua ei. Este, urăsc să o spun, rușinos”, a declarat, pentru The Post, Ididia Serfaty, antreprenor în domeniul biotehnologiei din Los Angeles.

Acuzațiile apar într-un document depus în octombrie la Curtea Superioară din comitatul Los Angeles de către Ididia Serfaty, care include și declarații semnate de Roman.

Documentul susține că Jessica ar fi încălcat un ordin de restricție existent, menit să îi protejeze pe Ididia și Roman de presupuse comportamente abuzive.

„Te-ai întors după aproximativ trei până la cinci minute și ai revenit cu o punguliță, despre care noi am crezut că era ketamină”, i-ar fi spus Roman mamei sale, potrivit transcrierii unei convorbiri telefonice incluse în document.

Documentul mai arată că Roman ar fi raportat incidentul Departamentului de Poliție din Los Angeles în octombrie. Nu s-a putut stabili imediat dacă există o anchetă a poliției sau în ce stadiu s-ar afla aceasta.

Potrivit transcrierii, Jessica Serfaty a negat că i-ar fi dat droguri fiului său.

„Singura dată când l-am auzit pe fiul meu cerând droguri a fost o singură dată, iar el a spus că erau pentru un prieten. Nu i-am dat niciodată nimic”, a declarat aceasta.

Jessica Serfaty a fost acuzată, de asemenea, în documentul depus la instanță, că l-ar fi lovit pe Roman peste spate în luna august, lăsându-i o „urmă mare, roșie, în forma unei palme”.

Incidentul s-ar fi petrecut la locuința lui Del Vecchio din Milano, în timp ce grupul aștepta rezultatele testelor de paternitate, a declarat Ididia Serfaty.

Într-o conversație prin mesaje text inclusă în document, Jessica Serfaty pare să recunoască faptul că și-a pălmuit fiul, susținând însă că acesta ar fi avut un comportament amenințător la adresa ei.

„Băiatul merita o palmă după ce s-a repezit amenințător spre mine, de parcă ar fi vrut să mă lovească!!! O femeie însărcinată!!”

Cine este Leonardo Maria Del Vecchio, moștenitorul imperiului Ray-Ban care spune că s-a culcat cu peste 2.000 de femei

Del Vecchio este unul dintre cei opt moștenitori ai uriașei averi lăsate de tatăl său, fondatorul gigantului din industria ochelarilor Luxottica, companie înființată în anii 1960. Succesoarea acesteia, EssilorLuxottica, deține branduri precum Ray-Ban, Oakley și Persol.

Del Vecchio, proprietarul unui club de noapte din Milano, a făcut o declarație surprinzătoare despre viața sa sexuală în timpul unui interviu acordat unui podcast în luna octombrie.

„Pot spune că probabil am făcut dragoste cu peste 2.000 de femei și am cucerit peste 90% dintre ele cântând «Hero»”, a afirmat acesta, făcând aparent referire la hitul lansat în 2001 de cântărețul pop Enrique Iglesias.