Nici bicarbonat, nici oțet: Metoda ideală pentru a îndepărta depunerile de calcar din orificiile dușului și a evita pierderea presiunii

Orificiile capului de duș se blochează adeseori din cauza depunerilor de calcar, iar presiune apei scade. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Apa încă iese, doar că nu mai curge ca înainte. Câteva jeturi sunt proiectate în lateral, altele s-au oprit complet, iar presiunea care odinioară te trezea acum abia dacă mai reușește să clătească șamponul. În acest moment, cei mai mulți oameni apelează la oțet sau bicarbonat de sodiu, iar după câteva săptămâni ajung din nou să frece același cap de duș. Există însă o a treia variantă, care acționează direct asupra depunerilor, nu are miros și costă doar câțiva lei.

Este vorba despre acidul citric, pulberea albă folosită la conservarea alimentelor și pentru curățenia din gospodărie, cunoscut și sub numele de „sare de lămâie”, potrivit publicației TheCoolist.

A devenit una dintre cele mai distribuite soluții pentru curățarea băii în acest an în Europa și America Latină și acționează exact asupra problemei care înfundă capetele de duș din numeroase locuințe: apa dură.

Ce blochează de fapt orificiile

Calcarul este format în principal din calciu și magneziu rămase în urmă după evaporarea apei dure. Fiecare duș lasă o peliculă subțire pe suprafața capului de duș, iar micile orificii de evacuare sunt locul în care depunerile se acumulează cel mai repede, deoarece apa rămâne în ele după închiderea robinetului.

Cu cât apa conține mai multe minerale, cu atât orificiile se îngustează mai repede. Jetul de apă devine neuniform, iar apoi presiunea scade.

Acesta este și motivul pentru care cele două soluții clasice pot fi dezamăgitoare. Bicarbonatul de sodiu este alcalin: poate fi un bun agent de frecare, însă depunerile minerale se dizolvă în acizi, astfel că bicarbonatul doar curăță în jurul problemei.

Oțetul este un acid și funcționează, însă, la concentrația obișnuită pentru uz casnic, este nevoie de perioade lungi de înmuiere, iar baia poate rămâne cu miros de oțet pentru tot restul zilei.

De ce merită încercată sarea de lămâie

Acidul citric acționează direct asupra depunerilor de calciu, fără să fie nevoie de prea mult efort. Nu are miros, se clătește ușor și este simplu de găsit: îl poți căuta în zona supermarketurilor unde se vând produse pentru conservarea alimentelor, în magazinele de bricolaj sau online.

Pe lângă restabilirea presiunii, îndepărtarea regulată a calcarului menține fluxul de apă uniform și poate contribui la prelungirea duratei de utilizare a unui cap de duș. Un cap de duș înfundat este adesea înlocuit, deși avea nevoie doar de o baie în soluția potrivită.

Cum procedezi, pas cu pas

Dizolvă două-trei linguri de acid citric într-un recipient cu apă caldă.

Desfiletează capul de duș, dacă acest lucru este posibil.

Lasă-l la înmuiat timp de 30 de minute până la o oră.

Freacă suprafața cu o periuță de dinți veche pentru a îndepărta depunerile rămase în orificii.

Clătește bine, montează-l la loc și lasă apa să curgă timp de un minut.

Dacă acel cap de duș este fix și nu poate fi demontat, toarnă soluția într-o pungă de plastic, ridică punga în jurul capului de duș astfel încât orificiile să fie scufundate în lichid și fixeaz-o cu un elastic sau un colier de plastic.

Cum previi reapariția depunerilor și la ce trebuie să fii atent

După ce orificiile au fost curățate, o baie lunară în soluția de acid citric le poate menține în această stare. Ștergerea suprafețelor după fiecare duș încetinește acumularea depunerilor, iar o verificare rapidă a orificiilor la câteva săptămâni îți poate indica momentul în care este nevoie de o nouă curățare.

Dacă apa este foarte dură, un filtru pentru duș sau un dedurizator poate aborda problema chiar de la sursă.

Există trei lucruri importante de care trebuie să ții cont:

Ține acidul citric departe de piatra naturală, precum marmura sau travertinul, deoarece acizii pot ataca suprafața acestora.

Verifică instrucțiunile producătorului înainte de a lăsa la înmuiat finisaje speciale, precum alama nelăcuită sau bronzul cu aspect închis.

Și nu amesteca niciodată acidul citric cu înălbitorul. Combinarea unui acid cu înălbitorul duce la eliberarea unui gaz toxic.

Aceeași crustă minerală se acumulează în liniște și în alte locuri din casă, începând cu mașina de spălat. Iar dacă preferi în continuare oțetul, există o ordine corectă în care acesta poate fi folosit împreună cu bicarbonatul de sodiu, iar motivul ține de chimie.

O lingură în plus nu va face rău, o baie în soluție o dată pe lună este suficientă, iar presiunea revine în aceeași zi. Acesta este trucul.