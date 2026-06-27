Nu a fost magie, ci trei instrumente. Cum au reușit romanii să construiască drumuri drepte pe mii de kilometri

Rămășițele unui drum și ale unui fort roman, situate la Vindolanda, în Northumberland, Marea Britanie. sursa foto: Getty

Imperiile se construiesc pe drumuri bune. Romanii știau asta mai bine decât oricine. Și au ridicat cea mai vastă rețea rutieră a lumii antice, întinsă de la Scoția până în Irak. Secretul drumurilor lor drepte? Trei instrumente de topografie și o disciplină impecabilă, scrie Live Science.

Inginerii de transport din Roma antică au ridicat o rețea vastă de drumuri care se întindea pe tot cuprinsul Europei, Africii de Nord și unor părți din Orientul Mijlociu.

Acest sistem complex era esențial pentru deplasări și comerț în Imperiul Roman, iar multe dintre aceste artere, vechi de secole, erau cunoscute pentru rectitudinea lor remarcabilă – deși nu toate.

Via Appia, de pildă, care lega Roma de portul Brundisium din sudul Italiei, măsura peste 500 de kilometri, din care porțiuni considerabile mergeau în linie dreaptă. Un alt drum roman, Stane Street din sudul Angliei, construit pentru a conecta Londra de Chichester, se întinde pe aproximativ 92 de kilometri, în mare parte în linie dreaptă.

Și Orientul Mijlociu avea drumuri romane drepte, printre care un bulevard de coastă care lega Antiohia, în Turcia actuală, de ceea ce este astăzi Gaza.

Un proiect recent de cartografiere a reușit să identifice aproximativ 300.000 de kilometri de drumuri, iar multe altele probabil că nu au fost încă descoperite. Dar cum evitau romanii serpentinele inutile pentru a construi drumuri drepte? Răspunsul se află, cel mai probabil, în trei instrumente de topografie pe care le foloseau.

Măsurarea terenului

În unele cazuri, romanii construiau peste drumuri mai vechi, care existau înainte ca ei să cucerească zona respectivă. Rețeaua lor de drumuri „incorpora artere mai vechi aparținând unor societăți și entități politice foarte diverse”, a explicat Marion Kruse, profesor asociat de studii clasice la Universitatea din Cincinnati.

Când construiau drumuri noi, romanii se foloseau de mai multe instrumente.

„Trei instrumente erau utilizate în mod constant de constructorii de drumuri romani: dioptra, groma și chorobatul”, a declarat Adriana Panaite, cercetătoare la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” din România, specialistă în drumurile romane.

Deși dioptra este menționată în texte antice, niciun exemplar nu a fost descoperit vreodată într-o săpătură arheologică, potrivit istoricului M.J.T. Lewis de la Universitatea Hull din Marea Britanie. În lucrarea sa „Surveying Instruments of Greece and Rome” (Cambridge University Press, 2001), Lewis nota că designul dioptrei varia considerabil.

Diferitele variante includeau de obicei un suport și o bază în formă de disc, prevăzute cu un tub de vizare. Topograful putea privi prin tub și observa un obiect îndepărtat fără ca lumina parazită să deranjeze, obținând astfel o imagine mai clară.

Chorobatul era folosit pentru măsurarea planurilor orizontale. Cu o lungime de aproximativ șase metri, era o grindă de lemn montată pe picioare, cu aspectul unei mese mici, descrie Lewis.

Probabil că avea mici greutăți atârnate de ea pentru a indica că bara era în poziție orizontală. Niciun exemplar antic nu a supraviețuit, iar designul exact și modul de utilizare rămân neclare. Textele antice sugerează că funcționa ca o nivelă de construcție, utilă pentru stabilirea punctelor de nivel și determinarea altitudinilor.

Cel mai important instrument era însă groma, după cum a explicat Joseph Lewis, arheolog la Universitatea din Cambridge cu o vastă experiență în cercetarea drumurilor romane. „Groma era instrumentul principal al mensorus – topograful – atunci când planifica aliniamente lungi și drepte. Aceste aliniamente erau apoi folosite frecvent la construcția drumurilor pe teren cu pante line”.

Groma – numită și gruma sau croma – consta dintr-un stâlp vertical cu o cruce orizontală în formă de X în vârf și patru mici greutăți atârnate din sfori la capetele brațelor. Era deosebit de utilă pentru stabilirea unghiurilor drepte.

Mai mulți topografi romani puteau folosi greutățile de pe stâlpii lor pentru a se asigura că drumul pe care îl construiau mergea în direcția corectă.

„Un topograf aflat la un capăt îi direcționează pe ceilalți să-și mute stâlpii până când se aliniază unii cu alții”, a explicat Lewis. „Odată stabilită direcția, topografii romani studiau peisajul și ajustau traseul drumului pentru a gestiona sau evita obstacole – porțiuni abrupte care ar fi creat dificultăți vehiculelor cu roți, locuri pentru traversarea râurilor sau așezări deja existente pe traseu”.

Tehnicile utilizate în construcția drumurilor variau probabil de la o regiune la alta, motiv pentru care experții „ar trebui să fie precauți în a presupune că exista o singură tehnică «romană» de construire a drumurilor”, avertizează Kruse.

Imperiul Roman se întindea pe un teritoriu imens și a durat o perioadă îndelungată de timp.

„Pare rezonabil să presupunem că practicile variau în timp și spațiu”, a adăugat el.

Nu toate drumurile erau drepte

Una dintre explicațiile pentru această variație o reprezintă diversitatea muncitorilor care le construiau.

„Cel mai probabil, munca de construcție a drumurilor era realizată de un amestec de soldați, sclavi – în special prizonieri de război – și localnici liberi, chemați să ajute în baza unei obligații de tip «corvoadă» impuse de comunitatea lor la ordinele Romei”, a declarat Richard Talbert, profesor emerit de istorie la Universitatea din Carolina de Nord.

Pentru unele lucrări specializate, cum ar fi construcția podurilor, erau probabil folosiți și muncitori plătiți, a adăugat Talbert.

Deși drumurile romane au reputația de a fi extrem de drepte, nu toate se ridică la această descriere.

„Se menționează adesea că drumurile romane erau excepțional de drepte. Acest lucru este parțial adevărat: romanii aveau ingineri și o forță de muncă numeroasă care, în unele cazuri, reușea să modifice peisajul pentru a permite construcția unor drumuri drepte”, a precizat Tom Brughmans, arheolog clasicist la Universitatea Aarhus din Danemarca, care face parte din echipa ce a contribuit la realizarea unei hărți actualizate a sistemului de drumuri roman.

„Credem că romanii preferau drumurile relativ drepte acolo unde terenul oferea foarte puțină rezistență”, cum ar fi câmpiile, a explicat Brughmans. În zonele cu relief mai dificil, cum ar fi regiunile muntoase, drumurile nu urmau adesea o linie dreaptă.

Brughmans se așteaptă ca „cercetările viitoare să arate că, în general, drumurile romane sunt mai puțin drepte decât cele moderne, dat fiind că vehiculele motorizate trebuie să evite virajele bruște atunci când circulă cu viteză”.