Augusta Falletta, un beauty editor american, a facut un experiment inedit: timp de trei saptamani nu s-a spalat deloc pe fata, nu s-a demachiat, pentru a vedea care sunt efectele neglijarii acestui ritual asupra tenului.

1. Scurte eruptii acneice. Augusta are un ten normal, cu rare probleme acneice, prn urmare lipsa ingrijirii tenului nu a avut un efect puteric si imediat. A prezentat cateva eruptii la nivelul pielii, dar acestea au fost de mica intensitate si au trecut dupa cateva zile. In plus, Augusta spune ca a fost foarte atenta pe durata experimentului sa nu puna mana pe fata si astfel sa evite contactul cu alte bacterii, scrie acasa.ro.

2. Pielea s-a uscat foarte tare. Din cauza ca nu a folosit niciun exfoliant, iar pe durata verii tenul este expus la raze solare, mult mai mult praf, pielea se usuca mai repede.

3. Textura, cea mai mare schimbare. Dupa 15 zile, tenul a fost acoperit de o pelicula uscata, iar textura a devenit inegala, nu doar inestetica.

4. Pielea nu a absorbit crema hidratanta. Nici la o saptamana dupa incheierea experimentului si numeroase tratamente de hifratare intensa, pielea Augustei nu a mai primit niciun fel de substanta hidratanta, fie ca era vorba despre crema, gel sau chiar serum.

5. Exfolierea, cea mai importanta. Concluzia Augustei este ca expertii au dreptate: fara exfoliere, fara demachierea in profunzime zi de zi, tenul are de suferit, iar tratamentele de recuperare a texturii fie si elasticitatii pielii nu sunt nici rapide, nici usoare.