Florentina Gionea, life coach spiritual: "Meditația ne ajută în primul rând să ne calmăm gândurile"

Conform sondajelor, pandemia a contribuit la înregistrarea unui număr mai mare de persoane care suferă de anxietate și nervozitate. Probabil ați observat și dumneavoastră acest fenomen printre colegii de la locul la muncă sau chiar printre membrii familiei.

''Pandemia a adus la suprafață emoții pe care nu le vedeam în mod concret și de aceea aveam acea stare de nervozitate generală. Normal ar fi trebuit ca pandemia să ne ducă într-o zonă inversă, adică să conștientizăm aceste emoții negative, după care să le alchimizăm, să lucrăm cu ele, să le transformăm în emoții pozitive și de acolo să începem să ne manifestăm.", spune Florentina Gionea.

Primul pas către vindecare este o analiză obiectivă asupra propriei persoane

''Dacă eu ca persoană, mă uit în interiorul meu și spun "Ok, astăzi am avut o reacție ciudată în trafic. De ce am făcut lucrul ăsta? Mă caracterizează? Este ceva ce îmi faci mie bine?". Evident că nu, pentru că atunci când mă enervez consum energie''



Iar în momentul în care conștientizăm că reacția a fost greșită este important să ne controlăm.



''Acesta este cel mai greu pas din toate, pentru că așa ești obișnuit, spui "așa sunt eu, așa sunt manifestările mele și eu așa sunt". Însă, tu nu ești așa. Acea stare de furie, de stres este doar o manifestare a ta. Primul pas este să te oprești, pur și simplu să nu mai vorbești urât sau să nu te mai enervezi sau să nu ai parte de stres... mă opresc. Chiar dacă este greu, pur și simplu mă opresc. Refuz să fac această acțiune''

Specialiștii recomandă să ne imaginăm cum ar fi fost corect să reacționăm

''În momentul în care noi reacționăm avem o reacție la un stimul, adică cineva din jurul nostru ne controlează, când nu mai reacționăm suntem în starea de inacțiune și practic eu acționez în funcție de ceea ce vreau eu, nu de ce mă obligă celălalt din fața mea.



iar în final, ar trebui să ne ajutăm de meditație.



''Meditația ne ajută în primul rând să ne calmăm gândurile. Știi că avem un flux foarte mare de gânduri pe zi, zeci de mii, iar aceste gânduri sunt repetitive. Dacă stăm să le observăm, ele sunt mereu aceleași. În momentul în care le scriem și le rarifiem cu ajutorul meditației. Fie că facem meditație prin respirație, fie că facem meditație de vizualizare sau meditație de observare, gândurile încep să se rarifieze și începem să ne dăm seama mai mult la calitățile noastre și de cine suntem noi dincolo de fluxul de gânduri''.

Cele mai bune rezultate le obțin persoanele care practică meditația în fiecare zi

''În momentul în care ne-am calmat gândurile automat gândurile generează emoții și emoțiile încep să devină mai ușor de gestionat și atunci practicarea meditației este un obicei care te ajută să te cunoști, să fii mai echilibrat, mai calm, mai relaxat. Asta nu înseamnă plictisit! Foarte mulți oameni cred că dacă faci meditație gata, ești zen, ești Dumnezeu pe pământ și nu mai faci nimic greșit. Nu! În momentul în care faci meditație, ai aceleași trăiri ca ale unui om normal, singura diferența este că tu alegi dacă te duci pe o vibrație de emoții negative sau mergi pe zona de emoții pozitive.

Vestea bună este că poți obține rezultate uimitoare chiar și fără ajutorul unui specialist

''Sunt foarte multe persoane care fac meditație de pe online, pur și simplu găsesc video online și ascultă după ele, este un pas cu care să începi. Însă, dacă vrei să mergi în profunzimile ființei tale și să te descoperi mai bine, să ai mai multe performanțe, să lucrezi la un nivel următor, să obții anumite rezultate pe care nu le poți obține de unul singur, atunci recomand un îndrumător'', a spus Florentina Gionea, life coach spiritual.



Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal