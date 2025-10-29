O școală veche de peste 100 de ani a fost transformată în casă, iar interiorul este spectaculos: „Din față nu pare mare lucru”

2 minute de citit Publicat la 07:00 29 Oct 2025 Modificat la 07:00 29 Oct 2025

Casa a fost inițial atelierul unui fierar, ulterior fiind transformată în școală FOTO: Real Estate

O școală veche dintr-o zonă rurală australiană a fost transformată în casă și a fost scoasă de curând la vânzare. Are o istorie fascinantă, care a stârnit un interes masiv, iar amenajările interioare sunt cu adevărat încântătoare.

Casa plină de povești din vremuri trecute, situată în Clare Valley, o mică localitate aflată la 140 km de Adelaide, are trei dormitoare și datează de la începutul anilor 1900.

Inițial, casa a fost „atelierul fierarului din sat”, a povestit pentru Real Estate Nan Berrett, al cărei fiu, Josh, deține imobilul de câțiva ani.

De-a lungul timpului, o școală din apropiere, odată atașată unei biserici sau săli comunitare în micuțul cătun, a fost mutată lângă atelierul fierarului pentru a mări dimensiunea clădirii, a spus Nan Berrett. „Au ridicat pur și simplu toată clădirea (școala) și au transportat-o 100 de metri”, a spus ea.

„Când Josh și foștii proprietari au făcut renovări, au găsit niște artefacte vechi – potcoave și alte lucruri – de la fierari”, a mai povestit ea.

Nan Berrett nu știe sigur când s-a închis atelierul fierarului și când a fost atașată școala.

Acum, însă, clădirea veche amplasată pe un teren generos de 3000 mp a devenit casă. „Oamenii ar fi surprinși dacă ar vedea-o, pentru că din față nu pare mare lucru - arată doar ca o căsuță mică – dar în interior este o casă mare și spațioasă”, a mai spus ea.

Vechea școală, care acum este conectată pe laterala casei și servește drept zonă de living, păstrează încă podelele originale din lemn.

O bucătărie modernă face parte dintr-un spațiu deschis de luat masa, amenajat cu șemineul original al fierarului și o fereastră cu vitralii.

Are, de asemenea, o baie spațioasă și modernă, un garaj dublu, rezervoare pentru apa de ploaie și acces la un puț.

Nan Berrett a spus că fiul ei a locuit o perioadă în casă, dar s-a mutat din cauza locului de muncă. Deși iubește casa veche, vrea să o vândă ca să-și cumpere altă casă mai aproape de serviciu.

„E atât de fermecătoare și nu voia să renunțe la ea. Iubește casa aceea”, a spus ea. Locuința se vinde cu 500.000 de dolari.