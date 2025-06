O sticlă cu un mesaj, purtată de valuri timp de 47 de ani, a ajuns la mal. Ce scria pe bilețel

Misterul mesajului în sticlă găsit în Marea Nordului, rezolvat după 47 de ani. Foto: Getty Images

Misterul unui mesaj în sticlă găsit pe o insulă suedeză, după aproape jumătate de secol, a fost recent rezolvat de BBC Scotland News și a adus la lumină o poveste marină veche de 47 de ani.

Cele două prietene suedeze, Ellinor Rosen Eriksson și Asa Nilsson, au descoperit sticla în luna februarie, pe coasta de vest a Suediei, în timpul unei excursii pe insulele Vaderoarna.

„Exploram insula Torso și, printre tufișuri, Asa a observat o sticlă groasă, parțial îngropată”, a povestit Ellinor. „Când am văzut că are un mesaj înăuntru, am fost șocate. Era umed și abia lizibil”.

După ce au lăsat scrisoarea la soare să se usuce, au reușit să distingă câteva informații esențiale: data de 14 septembrie 1978, numele Addison Runcie și o adresă din Seatown, Cullen, Banffshire, Scoția.

Cele două au postat descoperirea pe rețelele sociale în speranța că vor găsi mai multe informații.

Ulterior, o anchetă jurnalistică a stabilit că mesajul fusese scris de Gavin Geddes, un pescar scoțian, pentru colegul său de echipaj James Addison Runcie, cunoscut ca Jim sau „Peem”, care a murit în 1995.

Gavin, acum în vârstă de 69 de ani, a recunoscut imediat scrisul ca fiind al său: „Când am văzut scrisoarea, am știut imediat că e scrisul meu. Am aruncat mai multe sticle peste bord împreună cu Jim. Se pare că aceasta e singura care a fost găsită”.

Vasul pe care lucrau, Loraley, era înregistrat în Buckie și opera din portul Peterhead.

Sora lui Jim, Sandra Taylor, în vârstă de 83 de ani, aflată întâmplător în vizită în Cullen când a aflat povestea, a fost profund emoționată: „E uimitor. Să plutească o sticlă pe mare aproape 50 de ani și să fie găsită acum, e greu de crezut. Numele și adresa nu lasă loc de îndoială – era el. Jim a fost pescar toată viața și n-a iubit altceva mai mult decât marea”.

Locuitoarea actuală a casei din Seatown, Jane Worby, a spus că se simte onorată să fie parte dintr-o astfel de poveste: „E ca o fărâmă de istorie. Mesajul în sticlă trezește imaginația – aproape că m-a făcut să vreau să scriu și eu unul”.