O străină i-a trimis un mesaj pe Facebook. A fost începutul unui coșmar care l-a costat 280.000 de dolari

Joe Novak și-a pierdut toate economiile după ce a fost convins să investească în cripto de o persoană pe care nu a întâlnit-o niciodată FOTO: CNN

În urmă cu un an, un bărbat din SUA a primit pe Facebook un mesaj prietenos de la o persoană pe care nu o cunoștea. Nu știa atunci că totul avea să se transforme într-un adevărat coșmar care, în final, i-a distrus viața.

Joe Novak și-a povestit experiența pentru CNN și speră că mesajul lui vor ajunge și la alte persoane aflate în aceeași situație.

Joe Novak a postat vara trecută un mesaj despre lipsa opțiunilor sigure de tip fast-food pentru fiul său, care suferă de boala celiacă. Postarea primise câteva aprecieri și comentarii de la prieteni, iar după trei luni, în octombrie 2024, a primit un mesaj neașteptat de sprijin: „Nu te cunosc, ești prietenul pe care mi l-a recomandat FB… așa că te-am adăugat, sper că nu te deranjează. Găsesc postarea ta despre fiul tău foarte înduioșătoare. Poate putem ține legătura?”.

Mesajul părea inofensiv, iar profilul expeditorului arăta o femeie subțire și blondă, pe nume Ailis Danner. Se descria ca fiind designer de modă care lucra pe Madison Avenue, centrul districtului de lux din New York City.

Cei doi au început să vorbească, iar la un moment dat conversația s-a mutat pe WhatsApp, unde mesajele au devenit treptat mai personale.

Novak își pierduse jobul de vicepreședinte IT de la o companie de telemarketing cu câteva luni înainte și se afla în plin divorț și într-o luptă pentru custodia celor doi copii ai săi. Ea i-a povestit despre viața ei cosmopolită de designer de modă care călătorește între două continente. Ca și el, spunea că este divorțată. Spunea că pierduse un copil într-un avort spontan și admira devotamentul lui față de copii.

Până în februarie, își declaraseră dragostea, dar ceea ce părea o poveste romantică s-a dovedit a fi o schemă menită să-l atragă pe Novak într-o investiție cripto falsă. Până în aprilie anul acesta, el transferase 280.000 de dolari, adică aproape toate economiile de-o viață, către un site de investiții recomandat de ea. Iar apoi femeia și profilul ei de Facebook s-au evaporat.

„Am pierdut totul. Am pierdut viitorul copiilor mei. Mi-am pierdut viitorul”, a spus Novak, 52 de ani, din Wallington, New Jersey. „Am plâns în fiecare zi. Cum îi spui mamei tale de 78 de ani, cu probleme medicale, că totul s-a dus?”

Ea afișa o imagine a unui stil de viață luxos

Experiența lui Novak face parte dintr-o categorie în creștere de escrocherii online cunoscute sub numele de „pig-butchering” („tăierea porcului”), despre care autoritățile spun că au drenat miliarde de dolari de la victimele din SUA prin investiții cripto false.

Totul începe adesea cu un mesaj banal în online de la un escroc care se arată interesat de o legătură romantică, pentru a câștiga încrederea victimei. Pe măsură ce legătura se consolidează, escrocii introduc ideea investițiilor cripto, proiectând imagini cu bogăție și succes financiar, pentru a face totul să pară realizabil. Experții au comparat acest proces cu îngrășarea porcului înainte de sacrificare.

„Ailis” afișa imagini cu un stil de viață luxos, care includeau mașini Ferrari, vacanțe extravagante și locuri în primul rând la prezentări de modă.

Îi trimitea lui Novak mesaje vocale jucăușe pe WhatsApp explicându-i cum să-i pronunțe numele și îi împărtășea videoclipuri cu un cățeluș pe nume Lucky.

Alteori, videoclipurile prezentau momente banale, precum o ninsoare pitorească în Manhattan sau sunetul pașilor ei pe străzile aglomerate ale orașului.

„Îmi place să fiu sinceră cu ceilalți; doar așa putem câștiga respectul oamenilor și putem avea prieteni mai buni. Mă bucur să te cunosc. Am 39 de ani. Ți-am văzut poza și am crezut că ai doar 45”, i-a scris „Ailis” lui Novak pe WhatsApp.

Detaliile și imaginile atent alese făceau parte dintr-un plan de construire a încrederii, au declarat experți pentru CNN. Novak, care locuiește la aproximativ 35 de kilometri de New York City, știa când ninge în zonă, ceea ce făcea povestea ei mai credibilă.

„Vorbea despre bani. Îmi trimitea poze cu mașini scumpe, avea un stil de viață extravagant”, a spus Novak. „Nu-mi păsa. La 50 de ani… tot ce voiam era să mă conectez cu cineva. Nu mă interesa ce are”.

Cu excepția unui apel video atent regizat, „Ailis” evita să vorbească la telefon sau pe FaceTime, preferând să trimită mesaje text sau vocale. Făcea promisiuni vagi despre întâlnirea cu Novak la New York, dar se eschiva de fiecare dată când planurile deveneau concrete.

„Ailis Danner” i-a spus lui Novak că locuiește în Queens, dar CNN a descoperit că în zona New York nu existau persoane cu acest nume.

CNN a analizat fotografiile și videoclipurile trimise lui Novak și a rezultat că acestea apar pe pagina de Instagram a unei influencerițe din New York, însă aceasta nu a dorit să comenteze situația.

S-au apropiat datorită pasiunilor comune

Novak a spus că a fost întotdeauna rezervat și introvertit. În liceu, fusese votat cel mai tăcut din clasă.

Fiind fratele mai mare, era întotdeauna cel responsabil, de care nu se îngrijora nimeni. A absolvit informatica la Rutgers University, s-a căsătorit pentru prima dată la 25 de ani, apoi a avut o a doua căsătorie care a durat mai bine de un deceniu, destămându-se anul trecut.

Fost directoe care coordona o echipă de aproximativ 20 de persoane, a fost concediat în 2023. Lucrase pentru companie aproape trei decenii și era într-un moment vulnerabil după pierderea jobului și eșecul căsniciei.

„Ailis” i-a spus că este imigrantă din Germania care încearcă să-și găsească locul în lumea dinamică și strălucitoare a modei.

„Am avut experiențe similare. M-am simțit înțeles”, a spus el.

„Cred că am găsit un prieten bun… Avem zilele de naștere la doar o lună distanță și asta pare o conexiune specială! Mă bucur că locuiești în New Jersey, nu suntem departe…”, i-a spus „Ailis” lui Novak.

Și „Ailis” îi arăta atenție într-un mod în care nimeni nu o făcuse până atunci, a spus el. Uneori Novak își ducea mama la doctor, iar „Ailis” îl întreba cum a decurs vizita. Ca persoană pe care se baza întreaga familie, noua conexiune îl făcea să se simtă încurajat într-o perioadă grea.

Prietena lui virtuală i-a spus că, asemenea lui, îi placesă facă drumeții, golful și natura. Într-una dintre conversațiile lor, a menționat că iubește Lake George, un loc de campare preferat de Novak și copiii lui din nordul statului New York. El spune că nu postase niciodată pe rețele despre acest loc.

„Niciodată, niciodată nu menționasem Lake George pe Facebook. Nu știu cum a făcut legătura”, a spus el. Și asta nu a fost singura coincidență.

„Ailis” spunea că este investitoare într-o companie de dispozitive medicale, una care avea sediul chiar lângă fostul loc de muncă al lui Novak. Chiar și faptul că locuiau la mai puțin de o oră distanță părea predestinare.

„La momentul respectiv, eram ca: ‘Oh, încă o conexiune’”, a spus Novak pentru CNN. „Acum, singurul lucru la care mă gândesc este: ‘Idiotule’”.

Novak își ajutase compania să se refacă după un atac ransomware care îi ștersese bazele de date și acum îi este greu să creadă că a căzut el în plasă.

Privind în urmă, Novak spune că vede semnele de alarmă pe care le-a ignorat. De exemplu, „Ailis” prefera mesajele text sau vocale scurte și evita camera video.

Existase totuși o excepție ciudată. În primele zile ale conversației lor, au avut un apel video de 15 minute pe WhatsApp.

Novak își amintește o persoană stând la capătul unei mese lungi, într-o sală de conferințe. Fața era încețoșată, dar semăna cu „Ailis”. Persoana stătea între rafturi cu cărți, iar în fundal se vedeau draperii peste o fereastră întunecată. Dar era ora 15:00 în New Jersey, același fus orar cu New York, și afară era încă lumină.

„Nu era un prim-plan, iar decorul era prea curat”, a spus Novak. „Nu cred că am fost suficient de sceptic. Am citit mult despre escrocheriile online acum și erau semne pe care le-am ratat”.

A căzut pradă unei tentații de a câștiga ușor bani

Novak crede acum că sinceritatea lui l-a făcut vulnerabil. Fără un loc de muncă, i-a spus lui „Ailis” că are nevoie de oportunități de investiții pentru a asigura viitorul celor doi copii, de 13 și 15 ani.

„I-am spus: ‘Trebuie să fac ceva cu banii ăștia, trebuie să pot trăi. Trebuie să pot economisi pentru liceul și facultatea copiilor’”, i-a spus el prietenei virtuale.

„Părinții mei au murit. Sora mea este persoana cea mai apropiată mie. Mama… a murit de cancer în 2013. Tatăl… a murit din cauze naturale în 2015. Sora mea este expert financiar. A studiat criptomonede și inteligența artificială mulți ani și m-a introdus pe piață”, i-a spus „Ailis”.

Așa că i-a recomandat criptomonedele ca sursă sigură de venit pasiv și i-a explicat cum să transfere bani din contul bancar într-un portofel digital și apoi către site-ul de investiții „profitabil”. L-a rugat să-i trimită capturi de ecran cu datele lui, inclusiv detalii de cont, apoi l-a ghidat cum să folosească site-ul.

Site-ul avea niveluri diferite de investiție, fiecare cu profituri mai mari pentru sume mai mari. Nivelul minim era 100.000 de dolari pentru nivelul unu, 250.000 pentru nivelul doi și 500.000 pentru nivelul trei.

În decembrie, el a început cu două depozite de câte 1.500 de dolari, pe care ulterior i-a retras fără probleme. A fost convins. De fiecare dată când reușea să retragă o sumă mică de probă, simțea că totul funcționează.

Fiecare nivel promitea un câștig zilnic, astfel că balanța creștea. Cu cât lăsa mai mult în cont, cu atât câștiga mai mult, a spus el.

„Cred că nu este nevoie să-ți operezi contul frecvent. Când contul generează profituri, nu e nevoie să retragi banii zilnic”, i-a spus „Ailis”. „Având toți banii mei în asta, va trebui să scot ca să trăiesc, dar sigur, nu zilnic”, i-a răspuns Novak.

Apoi „Ailis” s-a oferit să-l ajute să investească 280.000 de dolari, partea sa din casa vândută după divorț, în timp ce prietenii îi spuneau lui Novak să fie atent.

„Dar apoi îți spui: ‘Sunt un tip inteligent. Funcționează.’ Mintea e cel mai mare dușman”, a spus el. „La sfârșitul lui ianuarie, probabil că deja investisem 150.000 de dolari”, spune el.

Între timp, Novak încerca să o convingă pe „Ailis” să se întâlnească, dar ea spunea că e ocupată cu pregătirea pentru New York Fashion Week din februarie. De Valentine’s Day, când el a început să se întrebe de ce nu se văzuseră încă, ea l-a surprins spunându-i pe WhatsApp că îl iubește. El, luat prin surprindere, i-a răspuns la fel.

„Ești foarte misterioasă în privința multor lucruri din viața ta. Aș vrea să fiu inclus”, i-a spus Novak.

Au stabilit să se întâlnească la o cafea în Central Park spre sfârșitul lui februarie. Când data s-a apropiat, ea a anulat, spunând că are planuri cu sora ei. A promis că vor reprograma.

În aceeași lună, el a primit o notificare de la site-ul cripto care îl îndemna să treacă la nivelul următor deoarece veneau investitori noi. Ea i-a spus că dacă mai depune bani, îi va egala investiția ca să ajungă la nivelul de 500.000.

El a depus tot ce avea, adică 280.000 de dolari. Dar în martie, când a încercat să retragă o parte din profit, site-ul i-a respins cererea și i-a cerut o taxă de peste 40.000.

„Inițial am intrat în panică vineri după-amiază, dar m-am liniștit știind că vei avea răspunsurile. Scrie-mi când revii online. Îmi este dor de tine. Mă gândesc des la tine”, i-a scris Novak lui „Ailis”.

„Îmi pare rău pentru răspunsul întârziat… Nu știu despre ce problemă vorbești. Dar poți întreba serviciul pentru clienți și îți vor spune ce să faci”, i-a răspuns „Ailis”.

În aceeași zi, un prieten i-a trimis un articol despre escrocheriile „pig-butchering”. Atunci și-a dat seama că fusese înșelat.

„Nu am avut curajul să-i spun că eram deja implicat”, a spus Novak.

I-a mai trimis un mesaj lui „Ailis”: „Am contactat serviciul pentru clienți… Am pus toți banii mei acolo, până la ultimul cent, și nu am nimic altceva în afară de profituri, dar nu mă lasă să le folosesc. Mă îngrijorează foarte tare, pentru că nu am bani să-mi plătesc facturile”.

Străina de pe Facebook a devenit treptat tăcută. Disperat să-și recupereze banii, el a simulat o boală și a implorat-o să-i împrumute bani pentru a merge la doctor.

În iulie, „Ailis” i-a trimis un mesaj. „Cred că te vei face bine curând. Zeița norocului nu dezamăgește niciodată o persoană bună”, i-a spus. Apoi l-a întrebat dacă poate folosi fondul său de pensii pentru a plăti taxa.

A fost ultima dată când a auzit de ea, iar pagina de Facebook a dispărut. La fel și site-ul de investiții.

Ce spun experții

Un expert spune acum că cei 250.000 de dolari pe care străina pretindea că i-a depus în contul lui Novak făceau parte din stratagemă pentru a-l determina să-și investească toți banii.

Escrocii obțin numere americane de telefon imposibil de urmărit pentru a-și crea conturi de WhatsApp, spune Bezalel Eithan Raviv, fondatorul Lionsgate Network, o companie care ajută la recuperarea fondurilor cripto. Referindu-se la apelul video, Raviv spune că tehnologia deepfake poate imita voci și fețe, dând impresia că persoana reacționează în timp real prin expresii simple precum „Mmmh, înțeleg”.

Uneori, spune el, escrocii angajează oameni reali pentru a comunica cu victimele, iar aceștia nici măcar nu știu că participă la o fraudă.

„Este o nouă generație de escroci. Sunt incredibil de sofisticați”, spune Raviv. Escrocii din întreaga lume vizează americanii deoarece cred că aceștia au conturi și linii de credit accesibile.

„În momentul în care banii sunt transferați în acel portofel, nu mai sunt ai lui”, spune Raviv despre cazul lui Novak. „Practic doar afișează niște cifre pe ecran, ca într-un joc video”.

Raviv spune că firma lui a urmărit fluxurile tranzacțiilor online și transferurile cross-chain ale fondurilor lui Novak și a compilat un dosar trimis la poliție pentru investigații de fraudă.

Departamentul de Poliție din Wallington, New Jersey, a confirmat pentru CNN că Novak a predat dosarul investigatorilor lor, care lucrează împreună cu Unitatea de Criminalitate Cibernetică din Bergen County.

CNN a contactat biroul procurorului, dar nu a primit răspuns. Novak spune că un investigator i-a spus că escrocii sunt probabil în Asia.

CNN a contactat și numărul de WhatsApp cu care comunicase Novak. Persoana nu a răspuns la apeluri, dar a răspuns la mesaje și a negat implicarea.

Novak încearcă să-și revină după șoc

În stare de șoc și copleșit de rușine, Novak și-a petrecut vara retras în casa mamei sale din Wallington. Fără ajutorul ei, probabil că ar fi ajuns pe străzi, spune el.

Încetul cu încetul, începe să iasă din ceața evenimentelor și încearcă să găsească o cale.

Dar Novak spune că nu renunță. Pe lângă autoritățile locale, a depus o plângere și la Internet Crime Complaint Center al FBI.

Încă își caută un loc de muncă și zilele în care se învinovățește pentru ce a pățit devin tot mai rare.

„Acum că pot în sfârșit să vorbesc despre asta, mă simt optimist în privința viitorului. Aș putea ajuta pe cineva”, spune el. „Îmi imaginez câți oameni sunt acum în poziția mea, gândind ce gândeam eu, simțindu-se neputincioși”.

Ține și un jurnal, sperând că într-o zi copiii lui îl vor citi și vor înțelege cine a fost. Încă are momente când își reamintește mesajele lui „Ailis” și se întreabă cum a ajuns aici.

„Cum putea fi totul fals?”, spune el. „Cum falsifici un apel video? Cum falsifici zăpada? Cum falsifici un câine?”.

„Ailis” a reapărut pe Facebook cu un nou profil și un alt nume. Dar imaginile cu Ferrari și cu câinele Lucky au rămas aproape la fel.

La începutul lunii noiembrie, după ce CNN a contactat-o, persoana i-a scris lui Novak pe WhatsApp pentru prima dată din iulie cu o serie de mesaje batjocoritoare. Dar răspunsul lui Novak a fost altul de data asta.

„Ailis”: Ești bine?

Novak: Cum aș putea fi având în vedere ce mi-ai făcut?

„Ailis”: Ce ți-am făcut?

„M-ai convins să investesc, m-ai încurajat să pun toți banii acolo, ceea ce am făcut, apoi imediat după ce ai obținut toți banii ai dispărut complet. Ți-am dat inima mea și m-ai mințit timp de 6 luni și tot nu ai vrut să ne întâlnim. A fost o înșelătorie și nu înțeleg de ce nu recunoști.”, i-a spus el.

„Ailis”: Ok. Să te enervezi nu ajută la nimic. Nu te-am forțat să investești; e vina ta că nu ai plătit taxa.

Novak: Mă rog în fiecare zi să-ți găsești un loc special în iad în care să suferi. Lumina învinge întotdeauna întunericul. Îți alegi propria cale. Vei plăti pentru asta într-o zi, îți garantez.