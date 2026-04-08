Oamenii care nu-și fac patul dimineața ar avea, de fapt, o mare calitate, foarte căutată de angajatori

Oamenii care nu-și fac patul dimineața ar avea, de fapt, o mare calitate FOTO: Getty Images

Psihologii susțin că un obicei aparent banal, acela de a nu-ți face patul dimineața, ar putea ascunde una dintre cele mai valoroase calități în mediul profesional: creativitatea. În mod surprinzător, dezordinea nu este întotdeauna un semn de neglijență, ci poate indica un mod diferit de a gândi și de a acționa.

Pentru mulți, aranjarea patului imediat după trezire este un gest automat, asociat cu ideea de ordine. Totuși, ritmul alert al vieții cotidiene face ca acest obicei să fie adesea neglijat. Iar, potrivit unor specialiști, acest lucru nu este neapărat negativ.

Un studiu publicat în Psychological Science și citat de El Economista, realizat de cercetătoarea Kathleen Vohs de la Universitatea din Minnesota, arată că mediile dezordonate pot stimula anumite zone ale creierului responsabile de creativitate. În schimb, spațiile ordonate sunt asociate cu decizii mai prudente și comportamente mai convenționale.

„Un mediu dezordonat, chiar și un pat nefăcut, poate încuraja ruperea de tipare și rigiditatea rutinelor, favorizând apariția ideilor inovatoare”, se arată în cercetare.

Specialiștii atrag atenția că nu există un comportament „corect” universal. Persoanele care insistă să-și facă patul zilnic tind să fie mai perfecționiste și mai sensibile la dezordine, în timp ce altele funcționează mai bine într-un mediu mai flexibil. Ambele tipare reflectă, de fapt, moduri diferite de organizare psihologică.

Dincolo de aspectele legate de comportament, există și argumente de ordin medical. Experții în sănătate recomandă, de multe ori, amânarea aranjării patului. Un pat făcut imediat păstrează căldura și umiditatea, creând condiții favorabile pentru dezvoltarea acarienilor.

În schimb, aerisirea cearșafurilor permite evaporarea umezelii acumulate peste noapte și contribuie la un mediu mai sănătos. Astfel, un gest adesea considerat lipsit de disciplină ar putea avea, în realitate, beneficii atât pentru minte, cât și pentru sănătate.