„Pot să lucrez practic de oriunde, deci de ce să nu locuiesc în paradis?”Top zece țări cele mai prietenoase cu expații

Populară printre freelanceri, nomazi digitali și pensionari, Panama atrage persoane care apreciază frumusețea naturală și activitățile în aer liber.Foto: Panama City/ Getty Images

Mai mulți oameni ca niciodată aleg să trăiască departe de țările în care s-au născut. Ei sunt migranții internaționali, iar numărul lor a ajuns la un procent de 3,6% din populația lumii. Stabilirea într-o altă țară nu este lipsită de provocări, dar nici de recompense. Un studiu recent arată că un singur factor influențează mai mult ca niciodată fericirea expaților: banii. Astfel, din junglele Panamei până la orașele pline de viață ale Vietnamului, iată țările care oferă expaților mixul ideal de accesibilitate, prietenie și calitate a vieții.

Internations, o comunitate globală pentru oamenii care trăiesc și lucrează în afara granițelor țarilor de origine, a intervievat peste 10.000 de expați din 172 de naționalități, scrie BBC.

Anul acesta, țările care au obținut cele mai bune scoruri pentru fericire generală s-au clasat, de asemenea, foarte sus în indexul de Finanțe Personale al sondajului, alături de rezultate puternice pentru calitatea vieții și ușurința de integrare.

O singură țară europeană a intrat în topul realizat de Internations.

Cele zece țări cele mai prietenoase cu expații sunt:

Panama Columbia Mexic Thailanda Vietnam China Emiratele Arabe Unite Indonezia Spania Malezia

BBC a vorbit cu expați care s-au stabilit în orașe din primele cinci destinații din topul realizat de Internations pentru a înțelege care sunt avantajele traiului în aceste țări, dar și ce sfaturi au pentru cei care iau în considerare o astfel de mutare.

Panama, țara ideală pentru expați

Clasată pe primul loc din 46 de țări, Panama s-a situat în top trei la toate cele cinci mari indexuri ale sondajului – inclusiv prima la Munca în străinătate, a doua la Ușurința de integrare și Esențiale pentru expați (precum viața digitală și locuința), și a treia la Calitatea vieții și Finanțe personale.

Populară printre freelanceri, nomazi digitali și pensionari, Panama atrage persoane care apreciază frumusețea naturală și activitățile în aer liber.

„Iubesc să fiu înconjurată de acest peisaj de junglă luxuriantă unde vedem tucani, maimuțe, iguane, agouti (o specie de rozătoare n.red), păsări, fluturi în fiecare zi”, spune Cari Mackey, o americancă ce deține și administrează Morrillo Beach Eco Resort.

„Zona noastră este atât de izolată încât rar vedem pe altcineva pe plajă, în afară de oaspeții noștri, așa că valurile nu sunt niciodată aglomerate, iar atmosfera este mereu plăcută”, adaugă ea.

Mackey avertizează, totuși, că defrișarea este o problemă și îi îndeamnă pe expați să respecte mediul.

„Mulți oameni se mută în Panama și, înainte să cunoască terenul, încep să taie copaci sau vegetația, iar atunci pierdem acel ecosistem pentru totdeauna”, spune ea.

Birocrația poate fi o provocare, de asemenea, spune ea, iar angajarea unor profesioniști precum avocați poate ajuta mult la navigarea sistemului. Chiar și reînnoirea numerelor de înmatriculare poate presupune hârtii complicate.

Pentru a aprecia frumusețea Panamei, Mackey recomandă vizitarea Cerro Hoyas National Park. „Parcul găzduiește specii endemice de plante și animale despre care nici nu știam că există. Este un vis pentru ornitologi, o provocare pentru drumeți și un loc inspirant de explorat, cu cascade peste tot!”, spune ea.

Columbia, o țară care atrage prin costul scăzut al vieții

Pe locul doi în clasamentul general, Columbia a obținut scoruri deosebit de bune la Finanțe Personale (locul doi) și Ușurința de integrare (locul trei).

Costul mai scăzut al vieții a avut un impact major, aproape patru din cinci expați declarându-se mulțumiți de situația lor financiară. Această satisfacție s-a extins și asupra sentimentului de apartenență, 80% spunând că se simt bine primiți și „acasă” în țară.

„Columbienii sunt oameni calzi, ospitalieri și curioși, ceea ce îi face vecini și prieteni minunați”, spune Portia Hart, care s-a mutat la Cartagena acum 10 ani din Marea Britanie și deține acum hotelul boutique Townhouse Cartagena.

„Cele mai fermecătoare aspecte ale vieții aici se învârt în jurul familiei, așa că cea mai bună recomandare a mea este: găsiți o familie columbiană numeroasă și zgomotoasă și lăsați-vă adoptați”, spune ea,

Cu cât renunți mai repede la eticheta de expat, cu atât mai ușor te integrezi și te adaptezi, adaugă ea.

Portia descrie Columbia ca o națiune care are un adevărat spirit al oportunității și scopului.

„Istoria modernă complexă a Columbiei înseamnă că există un spirit tangibil de speranță și efort colectiv pentru un viitor mai bun”, spune ea.

Ospitalitatea, mai ales în zonele rurale, a creat oportunități și dezvoltare socială, ceea ce face viața plină de sens.

Locul ei preferat de vacanță este Barichara, un sat rural bine conservat din nord-estul Columbiei, datorită vremii perfecte tot timpul anului și unora dintre cele mai bune restaurante din țară. Ea recomandă, de asemenea, vizitarea regiunii cafelei și călăria în câmpiile din Los Llanos, care rămân relativ neatinse de turismul de masă.

Mexic, națiunea cu cei mai prietenoși cetățeni

Mexicul ocupă locul trei în topul Internations, clasarea fiind influențată de cultura sa extrem de prietenoasă. Expații de aici spun că se simt bine primiți într-o proporție cu peste 20% mai mare decât media globală și declară că este ușor să legi prietenii.

„Oamenii, cultura, mâncarea, frumusețea uimitoare, costul vieții, sistemul medical – toate sunt motive grozave să locuiești aici”, spune americanul David B. Wright, care trăiește în Playa del Carmen și deține o agenție de marketing.

„Pot să lucrez practic de oriunde, deci de ce să nu locuiesc în paradis?”, se întreabă el, retoric.

David atrage atenția că, deși multe zone ale țării, în special cele turistice, vorbesc engleza, este important să înveți spaniola pentru a face parte din comunitate.

„A învăța o altă limbă nu înseamnă doar a învăța un alt mod de a spune lucruri; înseamnă a învăța un alt mod de a privi lumea. Dacă locuiești aici 5, 10, 20 de ani și nu te obosești să înveți nimic mai mult decât noțiuni de bază, demonstrezi că aștepți ca ceilalți să se adapteze ție, dar nu arăți dorința de a te adapta tu la alții”, spune el.

Cea mai mare provocare pentru el a fost să se obișnuiască cu faptul că că nu poate bea apă de la robinet și că multe case mai vechi au țevi mici, astfel că nu poți arunca hârtie igienică în toaletă. El mai adaugă că percepția timpului este diferită aici. „Mañana nu înseamnă neapărat «mâine». Poate însemna oricând între dimineața următoare și două săptămâni mai târziu.

La rândul ei, Lynn Pierce, stabilită în Cabo San Lucas, adaugă că Mexicul poate fi mai accesibil decât majoritatea orașelor americane. „Și dacă ai noroc, acel cost mai mic al vieții vine cu vedere la ocean”, spune ea.

Ea menționează și conexiunea stabilă la internet, care face munca de la distanță mai ușoară și a atras mai mulți nomazi digitali în ultimii ani.

În timp ce Wright recomandă explorarea peninsulei Yucatan pentru cenote, haciendas și siturile mayașe precum Chichen Itza, Pierce numește Cabo de pe coasta de vest „acvariul lumii”, datorită vieții marine și balenelor vizibile chiar de pe coastă.

Thailanda, o țară cu reguli diferite pentru expați

Thailanda a fost așezată pe locul patru în clasamentul general de expații intervievați, obținând scoruri deosebit de bune la Fericire generală (locul doi) și Finanțe Personale (locul trei). Expații găsesc, de asemenea, că este ușor să se integreze aici, clasând țara în top 10 pentru prietenia localnicilor și ușurința de a-ți face prieteni.

„Nu știu nicio altă țară care să fie la fel de primitoare, sigură și frumoasă pentru a călători prin ea”, spune Natasha Eldred, care a locuit un an în Koh Tao și a deschis o agenție de PR și marketing turistic de succes în Phuket.

Pentru ea, combinația din Phuket dintre infrastructură – spitale, școli, magazine și aeroport – și accesul ușor la drumeții prin junglă și plaje liniștite a fost ideală.

Amy Poulton, care are blogul Page Traveller și a lucrat în Bangkok în timpul pandemiei, evidențiază comunitatea expaților din Thailanda ca fiind numeroasă și de sprijin. Ea adaugă că vremea caldă, mâncarea, oamenii prietenoși și stilul de viață relaxat i-au plăcut mult.

Deși engleza este larg vorbită, expații atrag atenția că conștientizarea culturală este esențială aici. „Cultura muncii în Thailanda poate fi destul de ierarhică”, spune Poulton. „«Păstrarea aparențelor» și evitarea confruntării sunt deosebit de importante.”

Străinii au de obicei salarii mult mai mari decât localnicii și nu sunt afectați la fel de mult de legile stricte și normele sociale ale țării.

„Prietenii mei thailandezi erau deranjați când expații vorbeau despre cât de uimitoare e Thailanda, în timp ce localnicii au o experiență foarte diferită. nformează-te și fii conștient că experiența ta e diferită de a lor. Respectați cultura, respectați Regatul și aveți o inimă deschisă și o minte largă”, e sfatul lui Poulton.

Thailanda are o mulțime de atracții în Bangkok, Chiang Mai și Phuket, dar vizitarea insulelor mai puțin cunoscute sau a regiunilor rurale pot fi experiențe la fel de împlinitoare. Eldred a iubit în mod special navigația în Phang Nga Bay și vizitarea Khao Sok National Park din sud, unde a petrecut câteva nopți într-o casă din copac. Poulton recomandă și participarea la festivaluri locale precum Phuket Vegetarian Festival.

Vietnam, țara cea mai accesibilă din punct de vedere financiar

Vietnam închide top cinci, clasându-se pe primul loc la indexul de Finanțe Personale și pe locul opt la fericire generală. Cu una dintre cele mai rapide economii în creștere din lume, expații descriu o energie palpabilă și un dinamism aparte.

„Viața aici se mișcă repede, e atâta dezvoltare peste tot și oamenii sunt incredibil de calzi și de ajutători”, spune Bertha Pesik, care s-a mutat aici din Indonezia și lucrează la New World Phu Quoc Resort.

Pesik iubește în special bucătăria, pentru prospețimea sa, abundența de verdețuri și uleiul folosit în cantități reduse. Preferatele ei includ bún chả, o specialitate din Hanoi cu carne de porc la grătar servită cu tăiței de orez, ierburi și sos; și bánh cuốn, o mâncare din nord cu rulouri de orez umplute cu carne tocată de porc și ciuperci, presărate cu ceapă prăjită. Țara e de asemenea un vis pentru iubitorii de cafea.

„Cafeaua vietnameză este un must; este faimoasă pentru tăria ei, iar cafeaua cu sare e o variantă unică pe care o ador”, spune ea.

Expații învață repede să verifice vremea înainte de a călători sau de a decide unde să se stabilească, deoarece nordul, centrul și sudul țării au climate foarte diferite. Iar învățarea unor expresii de bază precum xin chào (bună) și cảm ơn (mulțumesc) ajută mult la integrarea cu localnicii.

Activitățile preferate ale lui Pesik în Phu Quoc includ plaja la Bai Kem sau vizionarea artificiilor la spectacolul Kiss of the Sea din Sunset Town. Ea iubește, de asemenea, să meargă la Da Nang pentru combinația de oraș și coastă, iar în apropiere, Golden Bridge din Ba Na Hills pentru senzația de a merge printre nori.