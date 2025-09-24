Povestea medicului care s-a pensionat la 92 de ani. Chiar și atunci putea să facă operații fără să îi tremure mâinile

Medicul oftalmolog Ira Eliasoph, în vârstă de 96 de ani, s-a pensionat abia în urmă cu patru ani. FOTO Facebook American Federation for Aging Research

Medicul oftalmolog Ira Eliasoph, în vârstă de 96 de ani, s-a pensionat abia în urmă cu patru ani. De-a lungul vieții, a jucat tenis până la 90 de ani și încă mai conduce mașina pentru a-și vizita prietenii. El spune că secretul longevității sale este pasiunea pentru carieră, o dietă săracă în grăsimi și menținerea unor legături apropiate cu cei dragi.

„Când m-am oprit, nu a fost din cauza vreunei slăbiciuni; încă puteam să fac operații fără să-mi tremure mâinile”, a spus Eliasoph pentru Business Insider. „Rezidenții tineri erau mai emoționați decât mine.”

După o carieră medicală de 70 de ani, care a inclus o misiune de salvare în marina americană și pacienți celebri, Eliasoph s-a concentrat, după pensionare, pe pictură, întâlniri cu prietenii și participarea la SuperAgers Family Study, un program care urmărește stilul de viață al persoanelor de peste 95 de ani.

El spune că modelul său a fost tatăl lui, Benjamin Eliasoph, un medic renumit care a inventat cortul de oxigen în 1921. Tot de la el a învățat și obiceiurile de sănătate, fiind pus pe o dietă săracă în grăsimi încă de la 6 ani. „Am fost atent la dietă toată viața mea și nu am fost un om care să-și asume riscuri inutile”, a explicat medicul.

Eliasoph și-a învățat cei patru copii, cinci nepoți și doi strănepoți câteva reguli simple: să își asculte corpul și să nu lase stresul să îi domine. „Singura adevărată urgență e dacă îți ia casa foc. În rest, aproape orice poate aștepta câteva ore sau chiar o zi”, spune el. Această filosofie, adaugă, i-a adus o viață lungă și bogată: „Sunt bucuros că mintea mea e încă limpede. Am avut câteva dificultăți la unele operații, dar sunt bine.”

Pasiunea pentru carieră și hobby-urile îi mențin mintea ascuțită

Încă din copilărie, Eliasoph a avut curiozitatea de a descoperi lucruri noi, o trăsătură pe care o consideră esențială pentru longevitate. „Curiozitatea și observația zilnică sunt esențiale”, spune el.

La taberele de vară, era dornic să învețe să înoate, să călărească, să vâslească, să conducă o canoe sau să tragă cu arma.

Urmând exemplul tatălui său, a intrat în medicină, studiind inițial chirurgia generală, apoi specializându-se în oftalmologie la NYU și Mount Sinai. „Am ales un domeniu care se potrivea cu talentele și interesele mele”, explică el, fapt ce l-a menținut implicat și entuziasmat de-a lungul deceniilor.

Se uită înapoi la cariera sa cu mândrie. În 1955, a participat ca medic naval la o misiune riscantă de salvare. De asemenea, a publicat articole științifice și a creat instrumente noi pentru chirurgia oftalmologică.

După retragere, Eliasoph și-a dedicat timpul picturii și desenului, pasiuni cultivate din copilărie, dar și scrierii memoriilor sale și a unei biografii dedicate tatălui său.

Dietă echilibrată și suplimente

Medicul a urmat toată viața sfaturile tatălui său, menținând o dietă săracă în grăsimi. Consumă mese bogate în proteine, precum curcan sau carne de vită, mereu însoțite de legume – fasole verde, cartofi dulci.

Limitează consumul de zahăr, iar pentru a-și satisface pofta de dulce mănâncă doar „două-trei lingurițe” de înghețată sau budincă Woodford, un desert clasic cu mure.

În fiecare dimineață ia suplimente: vitamina C, vitamina B12, care sprijină formarea globulelor roșii și previne pierderile de memorie, și acid folic, o formă sintetică de vitamina B9, pentru sănătatea creierului.

Deși trăiește singur și este independent încă din tinerețe, Eliasoph menține legături puternice cu familia și prietenii. Vorbește constant la telefon cu fiul și cele trei fiice ale sale, iar cel mai apropiat membru al familiei, fiul vitreg, locuiește la un kilometru distanță și îl vizitează de câteva ori pe săptămână împreună cu soția, aducând mâncare gătită.

Pentru a socializa, Eliasoph conduce 20 de minute până la un club de plajă pe care îl frecventa cu soția sa, unde se întâlnește cu prieteni cu care juca tenis. A fost nevoit să renunțe la acest sport abia acum doi ani, din cauza unei accidentări.

Un rol important în viața sa îl are și pisica Bandit, pe care a luat-o după o operație majoră în 2015. „Micul Bandit a fost minunat. N-am nevoie de psihiatru”, glumește Eliasoph.