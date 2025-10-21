”Pregătiri pentru Apocalipsă”. O tânără de 25 de ani crede că vine colapsul global și are provizii pentru cinci persoane timp de 10 ani

O tânără de 25 de ani din SUA, cunoscută online sub numele Gubba, se pregătește pentru ceea ce crede că va fi un colaps global al societății.

O tânără de 25 de ani din SUA, cunoscută în mediul online sub numele Gubba, se pregătește pentru ceea ce crede că va fi un colaps global al societății. Stabilită în statul Washington, ea povestește că și-a organizat gospodăria astfel încât ar putea trăi „total independent” în orice moment și susține că are provizii suficiente pentru a hrăni o familie de cinci persoane timp de zece ani.

Gubba investește fiecare dolar economisit în alimente, medicamente, semințe, pământ, panouri solare, sisteme de rezervă, echipamente pentru filtrarea apei. Crește animale, pregătește conserve, supe, carne la borcan, face săpunuri și cosmetice sub propriul brand, Arvoti, și deține o colecție de arme și muniție pentru autoapărare. Ea vrea să își extindă ferma cu oi, pentru a produce lâna necesară ca să își facă haine și spune că se gândește serios și la construirea unui buncăr.

Deși stilul ei de viață poate părea extrem pentru mulți, Gubba spune că această disciplină îi aduce libertate, nu frică.

Pentru masa de Crăciun, ea a pregătit deja un meniu complet: curcan fript, piure cu sos, umplutură, fasole verde și plăcintă cu mere, toate gătite în urmă cu un an, conservate prin congelare și deshidratare, apoi sigilate în pungi speciale, asemănătoare celor folosite pentru hrana astronauților.

„Nu mă pregătesc pentru Crăciunul de anul acesta, mă pregătesc pentru colaps”, a declarat ea pentru NeedToKnow. „Fiecare dolar în plus merge către stocuri și sisteme pentru casă: conservarea alimentelor, apă, energie și securitate. Pentru unii este extrem, pentru mine înseamnă libertate. Adevărata sărbătoare este să știu că pot să îmi hrănesc familia indiferent ce se întâmplă.”

„Suntem deja în primele etape ale prăbușirii”

Gubba este convinsă că lumea se află deja în faza timpurie a unei crize globale: „Vedem lipsuri alimentare, manipulări energetice, instabilitate economică și o dependență totală de sisteme fragile. Colapsul nu va arăta ca în filme, ci ca o degradare lentă, care nu se mai inversează. Momentul critic va veni când moneda digitală se va suprapune cu eșecul lanțurilor de aprovizionare - control și lipsuri în același timp.”

„Generația mea aleargă după confort. Eu aleg competența”, spune tânăra, care susține o filozofie simplă: „reziliență, nu dependență”.

În gospodăria ei se află sute de borcane cu carne, supe și bulion conservate acasă, fructe deshidratate, cereale sigilate în pungi, sisteme de filtrare a apei și panouri solare de rezervă, găini și capre, iar în curând și oi pentru lână, muniție, arme și un bagaj de evacuare pregătit pentru plecare rapidă.

„Am mai multă mâncare sigilată și etichetată decât unele magazine”, spune ea. „Scopul meu nu este să vând frică, ci să le arăt oamenilor cum să își recapete controlul, fie că vorbim de stocuri de hrană, de cosmetice făcute în casă sau de deprinderea unor abilități uitate.”

Gubba recunoaște că nu toată lumea îi înțelege stilul de viață. „Tatăl meu crede că sunt nebună”, a glumit ea. Cu toate acestea, are peste două milioane de urmăritori pe Instagram, iar comunitatea ei crește rapid. „Când lumea va intra în panică, eu voi sta liniștită la masă, cu o cină pregătită de mine, fără să depind de magazine, curent sau sistem”, spune tânăra.