Rețetă ”ciorbă rădăuțeană” gătită de Gina Vacariu și Sergiu Cora, echipa care reprezintă Moldova

Cele patru echipe care vor intra în competiţia culinară vor lupta pentru o cauză nobilă: fiecare dintere ele susţine o şcoală din regiunile istorice, iar cea care va câştiga va fi modernizată la cele mai noi standarde.

Echipa Moldovei, formată din Gina Vacariu, Sergiu Cora şi Viorica Macovei susţine o şcoală din Vicoleni, judetul Botoșani. Clădirea are pereții crăpați, băncile sunt șubrede iar elevii şi profesorii nu au nici calculatoare pentru cursurile online.

Şcoala susţinută de Ana Maria Roman, Ana Iorga, Amalia Ursu şi Vasilică Ceteraşu se află in satul Sinteşti. Acolo, copiii nici nu îndrăznesc să viseze la cursuri online sau calculatoare. Dorinţa lor se rezumă doar la căldură... de care nu au parte din cauza sobei ce nu poate încălzi clădirea şcolii veche de peste 60 de ani.

În competiţia de astăzi, echipa Ţării Româneşti, formată din Sabrina Preda, Monica Davidescu şi Mircea Badea, luptă pentru o unitate de învăţământ din Brădiceni, județul Gorj, care funcționează încă din anii 1800. Este chiar şcoala în care a învățat marele sculptor Constantin Brancusi.

Şi, pentru că este o zi în care românii de pretutindeni îşi simt intens apartenenţa la acelaşi neam, luptăm azi şi pentru o şcoală din Republica Moldova. Echipa Basarabiei, formată din Maria Coman, Lidia Fecioru şi Vali Crăciunescu gătesc pentru a-i impresiona pe juraţi şi a ajuta gimnaziul din comuna Camenca, raionul Glodeni. Inaugurată în 1966, a primit numele unui sustinător al Românismului, Vasile Coroban.

Câştigătorii îi veţi afla astăzi la Antena 3, în ediţia care începe la ora 16:30. Juraţii, Lavinia Goste, Răzvan Popescu şi Antonio Passarelli vor avea o sarcină grea, pentru că toate echipele au promis nu doar preparate delicioase, dar şi un spectacol pe cinste.

Până atunci, vă arătăm rețeta pe care o va găti cu spor echipa formată din Gina Vacariu, Sergiu Cora şi Viorica Macovei:

Ingrediente pentru Ciorba radauteana

* 1 kg g pulpe si piept de pui

* 2 radacini patrunjel

* 100 g radacina telina

* 2 radacini pastarnac

* 2-3 morcovi medii

* 1 praz (doar partea alba)

* 4-5 catei usturoi

* 2 galbenusuri

* 250 ml smantana fermentata

* otet dupa gust (cca 50 ml)

* 4 l apa

* sare

* patrunjel

Mod de preparare pas cu pas pentru ciorba radauteana cu pui:

* Taiem pulpele si pieptul de pui in bucati mai mici (eu am taiat pulpele in doua, la fel si pieptul de pui) si le punem intr-o oala plina cu 4 l de apa. Punem ciorba, pe foc foarte mic, si o spumam regulat. In momentul in care nu se mai formeaza spuma (cca 15 minute) adaugam telina, morcovii, pastarnacul, patrinjelul si prazul (doar partea alba) taiate in bucati de potrivite, usturoiul. Fierbem supa cca 1 ora, pe foc mic sau pana cand legumele sunt fierte si carnea se desprinde de pe oase.

* Scoatem carnea si legumele din ciorba. Indepartam pielita de pe copane si piept si taiem carnea de pui in suvite subtiri. Punem carnea din nou in ciorba.

* Daca doriti, puteti taia in cubulete mici morcovul, pastarnacul, telina si radacina de patrunjel si le adaugati in ciorba.

* Fierbem ciorba, pe foc mic, inca 5 minute, apoi stingem focul si lasam ciorba radauteana sa isi traga sufletul.

Cum dregem ciorba?

* Intr-un vas separat, amestecam galbenusurile si smantana. Adaugam peste ele 2-3 din ciorba fierbinte, amestecam bine si adaugam amestecul obtinut in oala

* Servim ciorba radauteana cu patrunjel proaspat tocat.

