A apărut varianta „Frankenstein” a Covid-19. Circulă în Europa și are un simptom specific

Noi variante ale virusului care provoacă Covid-19 circulă în Europa. În Germania, varianta denumită XFG a devenit dominantă. FOTO: Hepta

Noi variante ale virusului care provoacă Covid-19 circulă în Europa. În Germania, varianta denumită XFG a devenit dominantă. În mass-media, ea este adesea numită „varianta Frankenstein” și este asociată cu apariția unei dureri severe în gât, asemănătoare unei arsuri, pe lângă simptomele obișnuite ale Covid-19, scrie Euronews.

Varianta XFG, cunoscută și sub numele de „Stratus”, s-a răspândit treptat în Germania și în alte țări europene începând de la jumătatea anului 2025. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) au clasificat-o drept „variantă aflată sub monitorizare”, adică este atent observată de autoritățile sanitare, dar nu este considerată în prezent un motiv de îngrijorare.

Deși nivelul infecțiilor cu Covid-19 rămâne ridicat în Europa, datele recente ale ECDC arată că numărul cazurilor este în scădere în majoritatea țărilor.

De ce i se spune „varianta Frankenstein”

XFG este o variantă recombinată, adică o combinație între două linii virale anterioare, LF.7 și LP.8.1.2. La fel ca monstrul lui Frankenstein, „asamblat” din părți diferite, varianta XFG conține elemente provenite din linii virale distincte.

Este firesc ca virusurile să sufere mutații și să se modifice în timp. Termenul „Frankenstein” a început să fie folosit pentru a descrie astfel de subvariante recombinate încă din perioada în care tulpina Omicron s-a răspândit rapid în lume, la sfârșitul anului 2021.

Atât OMS, cât și Institutul Robert Koch (RKI) din Germania, evaluează în prezent riscul reprezentat de XFG ca fiind scăzut. În plus, nu există dovezi clare că senzația de durere severă în gât, ca o arsură, apare mai frecvent în cazul acestei variante.

Simptome precum durerea puternică în gât sau răgușeala nu sunt specifice unei anumite tulpini de Covid-19 și pot apărea și în cazul altor infecții respiratorii, cum ar fi gripa.

Specialiștii avertizează că este aproape imposibil să se distingă cu certitudine între Covid-19 și alte viroze respiratorii doar pe baza simptomelor, motiv pentru care testarea rămâne esențială în diagnosticarea corectă a bolii.