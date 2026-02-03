A fost lansat primul studiu clinic din lume cu vaccinuri personalizate cu ARN mesager pentru copiii bolnavi de cancer cerebral

Salon din secția Pediatrie a unui spital. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Australia a lansat primul studiu clinic din lume care utilizează vaccinuri personalizate cu ARN mesager pentru tratarea copiilor şi a adolescenţilor cu tumori cerebrale în stadii avansate sau rezistente la tratament, informează Xinhua, potrivit Agerpres.

Studiul clinic PaedNEO-VAX, coordonat de Universitatea Queensland (UQ) din oraşul Brisbane şi Institutul de Cercetare Medicală şi de Sănătate Australia de Sud (SAHMRI), va recruta pacienţi în opt spitale pediatrice din diverse zone ale Australiei, oferind o nouă rază de speranţă pentru familiile care se confruntă cu cancerul cerebral, boala cu cea mai mare rată de mortalitate în rândul copiilor din Australia, potrivit unui comunicat publicat marţi de UQ.

Vaccinurile personalizate cu ARN mesager au avut rezultate promiţătoare la adulţii cu cancere rare

Coordonatorul studiului, Jordan Hansford, cercetător la SAHMRI, a declarat că studiul clinic este disponibil pentru pacienţi pediatrici cu recidive şi cu tumori cerebrale în stadii avansate şi rezistente la tratament, inclusiv gliomuri şi meduloblastomuri.

Faza I a studiului clinic va examina siguranţa, fiind urmată de Faza II pentru a testa eficacitatea şi impactul asupra ratei de supravieţuire şi calitatea vieţii pacienţilor, a precizat Jordan Hansford.

Coordonatorul ştiinţific al studiului, Brandon Wainwright, de la Institutul Frazer din cadrul UQ, a declarat că vaccinurile personalizate cu ARN mesager împotriva cancerului au arătat rezultate promiţătoare la adulţii cu cancere rare şi greu de tratat, inclusiv cancer pancreatic şi melanom.

„După identificarea markerilor unici ai cancerului în fiecare tumoare de copil prin folosirea secvenţierii genomului şi analiză avansată de date, vom selecta ţinte de vaccinare împotriva unor tumori specifice”, a precizat Brandon Wainwright.

Vaccinurile personalizate pentru fiecare copil vor fi produse în statul australian Queensland de Southern RNA şi trimise în centrele de dozaj odată cu recrutarea pentru un studiu clinic de aproximativ 10 săptămâni, sprijinit printr-o finanţare federală de 2,58 milioane de dolari australieni (1,81 milioane de dolari americani), au anunţat cercetătorii din Australia.