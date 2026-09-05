A început testarea unui nou medicament anti-Alzheimer. Oamenii de știință încearcă să oprească boala înainte ca ea să apară

Boala afectează aproximativ una din 14 persoane cu vârsta de peste 65 de ani și una din șase persoane cu vârsta de peste 80 de ani. Foto: Getty Images

Aproximativ 1.600 de oameni din toată lumea, cu vârste între 55 și 80 de ani, vor lua parte la un studiu clinic pentru a testa un medicament experimental anti-Alzheimer, Trontinemab, relatează The Guardian. Oamenii de știință cred că acest nou tratament ar putea opri dezvoltarea bolii înainte să se declanșeze. Studiul va dura între patru și șase ani și ar putea schimba semnificativ modul în care sunt tratați pacienții cu risc ridicat de a dezvolta Alzheimer.

Cercetătorii au descoperit că boala Alzheimer începe să se dezvolte în creier cu până la 10 ani înainte ca oamenii să solicite de obicei tratament pentru probleme de memorie. Boala afectează aproximativ una din 14 persoane cu vârsta de peste 65 de ani și una din șase persoane cu vârsta de peste 80 de ani.

Oamenii de știință speră că acest medicament experimental va putea opri boala înainte să apară primele simptome. Studiul clinic va dura între patru și șase ani. Participanții vor primi, la întâmplare, fie Trontinemab, fie un placebo, și vor fi monitorizați pentru a vedea cât de repede dezvoltă simptome de demență.

Ce este p-tau217, biomarkerul care anticipează declinul congnitiv

Persoane sănătoase, de vârstă mjlocie, care au un risc ridicat de a face boala Alzheimer vor fi eligibili pentru a lua parte la studiul clinic. În Marea Britanie, studiul este desfășurat de un trust al Serviciului Național de Sănătate (NHS) din Marea Britanie, în cadrul studiului clinic internațional care urmărește prevenirea demenței.

Medicamentul va fi testat pe circa 1.600 de persoane cu vârste între 55 și 80 de ani din toată lumea. Primii europeni care vor lua parte vor fi supuși luni unor teste efectuate de Surrey and Borders Partnership NHS Foundation Trust.

Participanții din Marea Britanie vor fi testați pentru a se verifica dacă nu prezintă probleme de memorie, după care li se va face un test de sânge pentru a se determina dacă au p-tau217, un biomarker care poate anticipa declinul cognitiv și apariția bolii Alzheimer.

Cercetări anterioare au concluzionat că oamenii cu cele mai ridicate niveluri de p-tau217 aveau cu 78% mai multe șanse de a dezvolta tulburări cognitive în decurs de 10 ani.

Alte studii au arătat, de asemenea, că testele de sânge care măsoară p-tau217 pot identifica boala Alzheimer cu o acuratețe de până la 95%.

Studiul clinic, intitulat PrevenTRON, se află în cea de-a treia fază. Oamenii de știință vor să determine dacă prin administrarea unui nou medicament, Trontinemab, pacienților care au niveluri ridicate de p-tau217 și întrunesc restul criteriilor din studiu poate fi oprită dezvoltarea demenței.

Cum funcționează Trontinemab

Trontinemab, un medicament dezvoltat de compania farmaceutică elvețiană Roche, atacă plăcile de amiloid, o proteină toxică ce se acumulează în creier și încetinește, iar în cele din urmă distruge, celulele cerebrale.

Medicamentul a fost prezentat drept o descoperire majoră după ce cercetările preliminare au arătat că a eliminat plăcile de amiloid la nouă din 10 persoane cu Alzheimer în stadiu incipient sau cu declin cognitiv ușor, în decurs de 28 de săptămâni, ceea ce înseamnă că una dintre principalele caracteristici ale bolii Alzheimer a fost eliminată.

Prof. Ramin Nilforooshan, psihiatru consultant și investigator principal al studiului PrevenTRON, a declarat că studiul demonstrează modul în care cercetătorii își mută atenția de la vindecare la prevenție: „Timp de decenii, cercetarea s-a concentrat pe tratarea bolii Alzheimer după apariția simptomelor. PrevenTRON are o altă abordare: putem interveni mai devreme, înainte de apariția simptomelor?”

Prin cercetări și studii precum PrevenTRON, a spus el, există potențialul de a ajuta milioane de oameni care suferă de această boală. Totuși, psihiatrul a atras atenția că acest tratament este încă unul experimental: „Nu spun că acest studiu este o soluție magică. Este medicină aflată în faza de cercetare. Trebuie să așteptăm și să vedem: va funcționa sau nu?”

Cel puțin 15 spitale și clinici din Marea Britanie vor lua parte din acest studiu până la finalul anului.