Cseke Attila cere verificări urgente privind stocurile de medicamente din România

Cseke Attila a subliniat că măsurile dispuse urmăresc schimbarea modului în care este monitorizată disponibilitatea medicamentelor în România/ Sursa foto: Getty Images

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a dispus demararea "de urgenţă" a unui audit asupra întregului mecanism de monitorizare şi supraveghere a disponibilităţii medicamentelor, inclusiv asupra procedurii de eliberare a autorizaţiei pentru nevoi speciale - ANS.

„Este inadmisibil ca România să nu aibă încă un sistem digital care să ne permită să urmărim trasabilitatea medicamentului şi să ştim, în timp real, când un stoc ajunge la un nivel critic. Nu putem să aşteptăm ca un medicament să lipsească de pe piaţă şi abia apoi să căutăm soluţii.

Trebuie să vedem din timp unde apar problemele şi să intervenim înainte ca pacientul să fie afectat. Auditul vizează atât structurile din cadrul Ministerului Sănătăţii, spitale, cât şi Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România.

Eu cred că este necesar, de asemenea, un audit asupra modului în care este derulat Programul Naţional de Oncologie", a declarat Cseke Attila, citat într-un comunicat al Ministerului Sănătăţii remis Agerpres.

El a solicitat Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România un raport complet privind monitorizarea pieţei medicamentelor şi supravegherea acesteia care să arate clar unde sunt problemele şi ce trebuie schimbat pentru a nu mai discuta despre discontinuitate în aprovizionare.

În acelaşi timp, acesta trebuie să includă propuneri concrete pentru îmbunătăţirea soluţiilor informatice, astfel încât să existe un sistem de alertare care să semnaleze din timp situaţiile în care stocurile unui medicament ajung la un nivel critic.

„Este nevoie de un sistem care să ne alerteze înainte să avem o criză, nu după ce aceasta apare. Avem nevoie de date clare şi în timp real, nu de estimări şi informaţii care ajung cu întârziere. Pacientul trebuie să fie primul nostru reper atunci când vorbim despre disponibilitatea medicamentelor”, a transmis Cseke Attila.

Ministrul interimar al Sănătăţii a mai cerut direcţiei de specialitate revizuirea procedurii privind eliberarea a ANS şi modificarea ordinului în vigoare.

Una dintre modificările analizate vizează creşterea nivelului minim de stoc de la care poate fi demarată procedura de eliberare/reautorizare a ANS-ului. În prezent, pragul este de 10%, iar Ministerul Sănătăţii analizează posibilitatea ca acesta să fie stabilit la un nivel mai ridicat, astfel încât să existe o protecţie mai bună pentru disponibilitatea medicamentelor pe piaţa din România, se precizează în comunicat.

„Dacă un medicament este deja la un nivel foarte scăzut în stoc, nu putem trata această situaţie ca şi cum nu ar exista un risc pentru pacienţi. Pragul actual îl vom modifica. Regulile trebuie să ne permită să intervenim mai devreme şi să protejăm accesul pacienţilor la tratament", a explicat ministrul.

Cseke Attila a subliniat că măsurile dispuse urmăresc schimbarea modului în care este monitorizată disponibilitatea medicamentelor în România, printr-un mecanism mai rapid, mai transparent şi bazat pe date.

„Nu vreau să aflăm după ce un medicament a dispărut de pe piaţă că există o problemă. Vreau să ştim din timp ce se întâmplă cu stocurile, să avem alerte şi să putem interveni rapid. Asta înseamnă un sistem care funcţionează pentru pacient", a punctat Cseke Attila.