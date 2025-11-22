Cum îți iei proteina în Postul Crăciunului. Lista alimentelor care înlocuiesc cu succes carnea și lactatele

1 minut de citit Publicat la 08:00 22 Noi 2025 Modificat la 08:06 22 Noi 2025

Experții spun că proteina din plante poate acoperi complet necesarul organismului, cu o singură condiție: alimentația să fie variată. Foto: Getty Images

Postul Crăciunului a început pe 14 noiembrie, iar odată cu renunțarea la carne, lactate și ouă, tot mai mulți români se întreabă cum pot acoperi necesarul zilnic de proteine fără alimente de origine animală. O dietă vegetală bine alcătuită oferă suficiente proteine, iar înlocuirea celor animale poate aduce chiar beneficii pentru sănătate – de la reducerea riscului de diabet și boli cardiovasculare, până la controlul greutății, atrag atenția experții în Medical Journal of Australia.

Proteinele vegetale – suficiente dacă sunt alese corect

Contrar miturilor răspândite, experții spun că proteina din plante poate acoperi complet necesarul organismului, cu o singură condiție: alimentația să fie variată. Leguminoasele, produsele din soia, cerealele integrale, nucile și semințele sunt cele mai valoroase surse.

„O dietă vegetariană poate acoperi integral necesarul de proteine, atâta timp cât consumul caloric este adecvat și se includ suficiente surse vegetale”, explică cercetătorii.

Cele mai recomandate surse în perioada postului

Nutriționiștii recomandă consumul zilnic din următoarele categorii:

Leguminoase: năut, linte, fasole, soia, mazăre

Produse din soia: tofu, tempeh, lapte și iaurt de soia

Cereale integrale: ovăz, quinoa, amaranth, hrișcă, orez brun

Nuci și semințe: migdale, caju, nuci, semințe de floarea-soarelui, dovleac, chia

Ciuperci și legume bogate în proteine: broccoli, spanac, varză de Bruxelles

Persoanele care urmează o dietă lacto-ovo-vegetariană în afara zilelor de post strict pot obține proteine suplimentare din ouă și lactate.

Un alt mit demontat de specialiști este faptul că vegetalele nu trebuie obligatoriu combinate la aceeași masă pentru a obține „proteina completă”. Organismul își creează propriul „bazin” de aminoacizi, folosind nutrienții consumați pe parcursul întregii zile.

De ce proteina vegetală este considerată mai sănătoasă

Studiile arată că trecerea de la proteina animală la cea vegetală reduce riscul de:

boli cardiovasculare

obezitate

diabet de tip 2

unele tipuri de cancer

Proteina vegetală este mai săracă în grăsimi saturate, nu conține colesterol, este bogată în fibre, antioxidanți și fitonutrienți, elemente care protejează organismul și sprijină digestia.

Postul Crăciunului nu trebuie să fie o perioadă de carențe nutriționale. Cu o alimentație diversificată, proteinele vegetale pot înlocui cu succes carnea și produsele animale, aducând totodată beneficii importante pentru sănătate.