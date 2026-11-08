Primul vaccin personalizat împotriva cancerului care ar putea schimba medicina. Reduce riscul de recidivă cu 42%

4 minute de citit Publicat la 21:22 08 Noi 2026 Modificat la 21:22 08 Noi 2026

Noua metodă de tratament se adresează pacienților care au trecut deja printr-o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea tumorii. Foto: Getty Images

Un vaccin personalizat împotriva cancerului, administrat împreună cu un medicament utilizat deja pe scară largă în imunoterapie, a redus cu 42% riscul de deces sau de revenire a cancerului de piele, potrivit rezultatelor unui amplu studiu clinic. Descoperirea ar putea reprezenta un pas important în dezvoltarea tratamentelor adaptate fiecărui pacient și ar putea schimba modul în care este abordat cancerul, potrivit BBC.

Cercetătorii au constatat că asocierea celor două tratamente a redus și riscul de răspândire a melanomului, o formă agresivă de cancer de piele, cu 38% în decurs de doi ani, comparativ cu administrarea exclusivă a imunoterapiei.

Companiile farmaceutice MSD și Moderna, care dezvoltă tratamentul, testează deja aceeași tehnologie și în cazul altor tipuri de tumori, inclusiv cele renale, de vezică urinară și pulmonare.

Specialiștii independenți în oncologie consideră rezultatele încurajatoare, dar atrag atenția că sunt necesare studii pe termen mai lung pentru a demonstra dacă tratamentul contribuie efectiv la creșterea speranței de viață a pacienților.

Cum funcționează vaccinul personalizat împotriva cancerului

Noua metodă de tratament se adresează pacienților care au trecut deja printr-o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea tumorii.

În cadrul studiului au fost incluși 1.137 de adulți, toți diagnosticați cu melanom. Participanții au primit Keytruda, un medicament de imunoterapie utilizat pentru a ajuta sistemul imunitar să identifice și să atace celulele canceroase.

Aproximativ două treimi dintre pacienți au primit, în plus, vaccinul experimental, în timp ce ceilalți au primit un placebo, adică un preparat fără substanță activă.

Vaccinul, numit Intismeran, folosește tehnologia ARN mesager (ARNm), aceeași tehnologie utilizată și la unele dintre vaccinurile împotriva COVID-19.

Tratamentul este conceput individual pentru fiecare pacient. Pentru realizarea lui sunt analizate informațiile genetice provenite din propria tumoră, astfel încât vaccinul să poată antrena sistemul imunitar să recunoască celulele canceroase și să le atace dacă boala reapare.

La doi ani de la începerea tratamentului, pacienții care au primit vaccinul au prezentat un risc semnificativ mai mic de recidivă sau de răspândire a melanomului în organism.

„Personalizarea reprezintă următorul pas și este cu adevărat entuziasmantă. Este o tehnologie extraordinară”, a declarat profesoara Pippa Corrie, medic oncolog care a coordonat o parte a studiului desfășurat la Spitalul Addenbrooke din Cambridge.

Aceasta a explicat că principala provocare este demonstrarea beneficiilor reale ale unei astfel de tehnologii, iar studiul reprezintă prima dovadă a eficienței potențiale a acestei abordări.

Povestea unui pacient care a participat la studiu: „Ce aveam de pierdut?”

Printre participanții la cercetare s-a numărat și Tony Chapman, în vârstă de 75 de ani, diagnosticat cu melanom în 2019.

Tumora i-a fost îndepărtată chirurgical de pe piept, însă, ulterior, a observat apariția unui nodul sub braț. Medicii i-au spus că boala a revenit și că este necesară o nouă intervenție.

Bărbatul a decis să participe la studiul clinic, însă, la fel ca ceilalți voluntari, nu știe nici acum dacă a primit vaccinul experimental sau placebo, pe lângă tratamentul de imunoterapie.

„Mi s-a părut o ocazie foarte bună de a contribui la progresul științei și, în același timp, de a avea un posibil beneficiu personal. Așa că m-am întrebat: ce am de pierdut?”, a povestit Tony.

La trei ani de la participarea la studiu, bărbatul continuă să meargă la controale medicale o dată la șase luni și nu prezintă semne de cancer.

Când ar putea ajunge vaccinul personalizat la pacienți

Rezultatele cercetării au atras atenția investitorilor, iar acțiunile companiilor MSD, cunoscută sub numele Merck în Statele Unite, și Moderna au crescut după primele informații despre succesul tratamentului, făcute publice în timpul verii.

Ulterior, titlurile celor două companii au înregistrat scăderi, după ce analiștii financiari au apreciat că rezultatele studiului de amploare nu au fost la fel de spectaculoase precum cele obținute într-o cercetare anterioară, desfășurată pe un număr mult mai mic de pacienți.

Reprezentanții MSD și Moderna au anunțat că au început discuțiile cu autoritățile de reglementare, ceea ce sugerează că ar putea solicita aprobarea tratamentului începând de anul viitor.

Totuși, introducerea vaccinului pe scară largă în sistemul public de sănătate din Marea Britanie, prin NHS, va depinde și de costuri. Fiecare pacient va avea nevoie de o analiză genetică a tumorii, urmată de producerea unui vaccin adaptat caracteristicilor propriului cancer.

Cercetarea va continua, iar participanții vor fi monitorizați în anii următori. Medicii vor urmări atât eventualele recidive, cât și impactul tratamentului asupra supraviețuirii pe termen lung.

Ce spun specialiștii despre rezultatele studiului

Profesorul Alan Melcher, de la Institutul de Cercetare a Cancerului din Londra, care nu a participat la studiu, a descris rezultatele drept „impresionante”.

El a subliniat însă că descoperirea trebuie privită cu prudență și că rezultatele obținute în cazul melanomului nu pot fi extinse automat la toate formele de cancer.

„Este o dovadă importantă a potențialului acestei abordări, însă nu trebuie să tragem concluzii înainte de a avea toate dovezile. Nu putem presupune, pe baza unui singur studiu despre melanom, că aceeași metodă va funcționa în cazul tuturor tipurilor de cancer. Va fi important să urmărim pacienții pe o perioadă mai lungă pentru a înțelege efectul asupra supraviețuirii generale”, a explicat specialistul.

Rezultatele complete ale studiului urmează să fie prezentate sâmbătă, în cadrul conferinței Societății Europene de Oncologie Medicală (ESMO), organizată la Madrid.

Datele nu au fost încă publicate într-o revistă medicală evaluată de experți independenți, etapă importantă pentru verificarea și validarea concluziilor cercetării.