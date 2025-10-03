Un muzician operat pe creier a cântat și a răspuns la întrebări în timpul intervenției chirurgicale

Operația s-a încheiat cu succes, iar pacientul a terminat și perioada de recuperare, întorcându-se deja pe scenă

Un muzician de 29 de ani, angajat al Filarmonicii de Stat Transilvania, a cântat în timp ce era operat pe creier. S-a întâmplat la un spital din Cluj-Napoca. Pacientul a fost anesteziat pentru partea inițială a operației și trezit ulterior, astfel încât medicii să poată evalua în timp real funcțiile vitale.

Pacientul avea o leziune localizată în lobul frontal stâng, care invada aria motorie și cea a vorbirii. Din acest motiv, pentru a preveni eventuale deficite neurologice precum paralizie sau pierderea vorbirii, medicii au folosit o tehnică specială numită Awake Surgery, intervenție în care pacientul este trezit în timpul operației pentru monitorizarea în timp real a funcțiilor vitale ale creierului.

Așa că muzicianul de 29 de ani, angajat al Filarmonicii de Stat Transilvania, membru al corului Anastasius, a cântat în timp ce i se efectua o intervenție pe creier.

„În cazul de față vorbim vorbim despre o tumoră care invada aria motorie și aria vorbirii. Acolo diferența uneori este extrem de fină între țesutul tumoral, care în astfel de cazuri și în anumite patologii tumorale este infiltrativ, și este o diferență extraordinar de fină între țesut sănătos și țesutul tumoral”, a declarat Iustinian Ioachim Simion, neurochirurg.

Muzicianul a răspuns la întrebări, a cântat și a executat mișcări specifice în timpul intervenției

Neurochirurgul Iustinian Ioachim Simion a fost cel ce a condus operația. Muzicianul a fost implicat activ pe parcursul intervenției, a răspuns la întrebări, a cântat și a executat mișcări specifice, contribuind astfel la protejarea ariilor vitale ale creierului, în timp ce echipa medicală a desfășurat manevrele cu maximă concentrare.

„Orice intervenție chirurgicală în aceste zone, în aceste arii elocvente, prezintă niște riscuri uriașe. În primul rând, în situația de față de a-l lăsa cu deficit motor, practic să nu poată mișca mâna și piciorul drept, și să nu poată vorbi.

Vă dați seama, la 29 de ani, să-l lași pe un tânăr fără parte motorie sau fără vorbire este crunt”, a mai declarat neurochirurgul Iustinian Ioachim Simion.

Operația s-a încheiat cu succes, iar pacientul a terminat și perioada de recuperare, întorcându-se deja pe scenă.