Scandal la Miss World: Miss Anglia acuză organizatorii că au folosit concurentele ca decor pentru investitori

sursa foto: Instagram / Milla Magee

Milla Magee, actuala Miss Anglia, a părăsit concursul Miss World 2025 cu câteva zile înainte de marea finală, acuzând organizatorii că au transformat participantele în „divertisment pentru investitori”, iar ideea de „frumusețe cu un scop” a fost redusă la simple apariții în rochii de gală.

Magee spune că a renunțat pentru că „valorile concursului nu se aliniau cu ale sale” și face apel la modernizarea competiției, notează The Guardian.

Actuala Miss Anglia, Milla Magee, a declarat că a acceptat să participe la Miss World 2025 în speranța că va avea o platformă prin care să își promoveze campania de introducere a cursurilor de resuscitare cardio-respiratorie (CPR) în programa școlară. Însă, potrivit declarațiilor sale, realitatea a fost complet diferită.

Ea a părăsit concursul înainte de marea finală, desfășurată sâmbătă în India, afirmând că s-a simțit exploatată și susținând că ea și celelalte concurente au fost tratate ca formă de divertisment pentru investitori, drept „mulțumire” pentru sprijinul acordat.

Organizatorii Miss World au reacționat printr-un comunicat în care au calificat acuzațiile drept „declarații false și defăimătoare” și au afirmat că acestea sunt „complet nefondate și contrare realității experienței sale alături de noi”.

Directorul executiv al organizației, Julia Morley, a mers și mai departe într-un interviu acordat publicației The Hindu, în care a acuzat-o pe Magee că a părăsit competiția deoarece „credea că nu are nicio șansă să câștige”.

Sâmbătă, Magee a reacționat: „Ceea ce a spus Julia a fost răzbunător și foarte ranchiunos. Și a fost o afirmație ridicolă. Nu am plecat pentru că am crezut că nu voi câștiga. Am plecat pentru că am vrut să-mi susțin convingerile și pentru că nu se aliniau cu valorile mele. Și mi-ar părea rău ca o altă tânără să intre în acest sistem, după ce m-a văzut pe mine în ultimul an, și să fie nevoită să treacă prin aceeași experiență.”

Ea a descris atmosfera de la evenimentul Miss World din Hyderabad: „În spatele zâmbetelor au fost multe lacrimi” și a precizat că nu a dorit să „promoveze o minciună”. Deși concursul pretinde că susține ideea de „frumusețe cu un scop”, Magee susține că, în realitate, totul s-a redus la „să porți zilnic rochii de gală diferite și să conteze cum arăți”.

„Am simțit că am fost hrănită cu o narațiune falsă despre acest sistem care promovează ‘frumusețea cu un scop’, care ar trebui să fie despre susținerea cauzelor în care crezi. Și m-am gândit: bine, aceasta este o oportunitate reală pentru mine, pe o scenă globală, să vorbesc despre [campania mea] Go Far with CPR. Nu e vorba despre mine, nu e vorba despre a sta pe scenă, despre ce port sau despre cum arăt.”

Magee a mai afirmat că, de fapt, ea și celelalte concurente erau prezente mai degrabă pentru a arăta bine și pentru a distra invitații, având puține ocazii reale de a-și promova cauzele. Într-un episod relatat de ea, un bărbat pe care nu l-a putut identifica s-a apropiat și i-a spus: „Când mai ajung prin Londra sau Anglia, fă-mi rost de o întâlnire”, afirmație care a făcut-o să se simtă inconfortabil.

Ea a mai acuzat organizatorii că au expus-o atacurilor din partea susținătorilor Miss World, după ce au publicat pe rețelele sociale comunicatul oficial, permițând astfel comentariile publicului. Magee consideră că astfel organizatorii și-au încălcat obligația de a proteja concurentele.

Cu toate acestea, Magee a spus că a primit un număr mare de mesaje de susținere de la alte participante la concursuri de frumusețe: „Am fost ‘bombardată’ cu mesaje din partea unor femei care au participat la concursuri de frumusețe, ‘spunând că au simțit exact același lucru’.”

Ea a făcut apel la conducerea Miss World să își asume responsabilitatea și să modernizeze sistemul: „Au o mare responsabilitate să recunoască ceea ce am spus, să recunoască și să asculte motivele pentru care am plecat, să nu dea pur și simplu, atât de repede și iresponsabil, un comunicat în care să spună că am plecat pentru că am crezut că nu voi câștiga.”

Organizația Miss World a fost contactată pentru un punct de vedere.