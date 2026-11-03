31 de persoane au mâncat zilnic câte 60 de grame de arahide prăjite și nesărate. Ce s-a constatat după 16 săptămâni

1 minut de citit Publicat la 23:27 03 Noi 2026 Modificat la 23:27 03 Noi 2026

Un studiu recent arată că, la persoanele în vârstă, consumul zilnic de arahide ar putea ajuta creierul să răspundă mai bine la insulină în zonele legate de memorie. FOTO: Getty Images

Consumul zilnic de arahide ar putea ajuta zonele creierului responsabile de memorie să folosească mai bine insulina, în special la persoanele în vârstă, arată un studiu recent citat de Euronews. Cercetarea a fost publicată în revista „Food & Function” și a fost realizată de specialiști de la centrul medical al Universității Maastricht din Țările de Jos.

La studiu au participat 31 de persoane sănătoase, cu vârste între 60 și 75 de ani.

Timp de 16 săptămâni, participanții au mâncat zilnic 60 de grame de arahide prăjite și nesărate. Apoi, cercetătorii au comparat rezultatele cu o perioadă în care aceștia nu au mâncat arahide.

Creierul răspunde mai bine la insulină

Rezultatele au arătat că mai multe zone din emisfera dreaptă a creierului au răspuns mai bine la insulină. Printre ele se află hipocampul și alte regiuni implicate în memorie și în alte funcții mentale.

Pentru a măsura acest efect, cercetătorii le-au dat participanților insulină, apoi au folosit un tip special de RMN care arată cum se schimbă fluxul de sânge în diferite zone ale creierului.

Insulina ajută creierul în procese importante precum învățarea, memoria și comunicarea dintre neuroni. Odată cu vârsta, creierul poate răspunde tot mai slab la acest hormon, iar această schimbare este asociată cu scăderea capacităților mentale.

Totuși, studiul nu a demonstrat că arahidele previn declinul cognitiv sau demența. Cercetătorii au observat doar că anumite zone ale creierului au reacționat altfel la insulină.

Rezultatele vin după un studiu anterior al aceleiași echipe, publicat în 2025 în revista Clinical Nutrition. Atunci, după aceleași 16 săptămâni de consum de arahide, fluxul de sânge către creier crescuse cu 3,6%, iar memoria verbală se îmbunătățise cu 5,8%.

Cercetătorii cred că efectele s-ar putea datora compoziției arahidelor, care conțin grăsimi sănătoase, fibre, vitamine, minerale, proteine vegetale și alți compuși vegetali benefici. Arahidele conțin și L-arginină, un aminoacid din care organismul produce oxid nitric. Această substanță ajută vasele de sânge să funcționeze bine și ar putea avea legătură cu învățarea și memoria.

Sunt arahidele suficiente pentru a proteja memoria?

Sunt necesare noi cercetări pentru a afla dacă aceste schimbări din creier se traduc și într-o memorie mai bună sau o minte mai agilă.

Studiul a inclus doar 31 de persoane, iar rezultatele nu sunt suficiente pentru a spune sigur că arahidele protejează împotriva bolii Alzheimer sau a altor forme de demență.

Studii mai ample, care să urmărească participanții pe o perioadă mai lungă, ar putea clarifica această legătură și ar arăta dacă beneficiile se mențin în timp.