Anomalia gravitațională detectată în Oceanul Atlantic dezvăluie că în interiorul planetei se petrece ceva neobișnuit: "Nu-i Elon Musk"

Pământul văzut din spațiu. Cercetătorii încă speculează asupra anomaliei geomagnetice din Atlantic. Foto: Getty Images

O anomalie gravitațională detectată de sateliți deasupra Oceanului Atlantic îi nedumerește pe specialiști, care încă speculează în legătură cu ce anume a produs fenomenul, scrie presa internațională.

Semnalul gravitațional "neobișnuit" a fost consemnat la începutul anului 2007.

Folosind date de la sateliții Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) ai NASA, echipa de specialiști a consemnat următoarele:

"Am identificat un semnal anomal de gradient gravitațional la scară largă în estul Oceanului Atlantic, care a atins un maxim la începutul anului 2007 și care nu poate fi explicat pe deplin prin sursele din apa de suprafață sau prin fluxurile de fluid din miezul Pământului".

Cercetătorii spun că semnalul a apărut între 2006 și 2008 și s-a întins pe 7.000 de kilometri.

De asemenea, ei menționează că, aproximativ în același timp cu anomalia, "a fost observată, în baza datelor magnetice satelitare, o mișcare bruscă distinctă în aceeași regiune".

Anomalia geomagnetică, posibil cauzată de redistribuiri rapide de masă în profunzimile Pământului

Această mișcare subită nu este a lui Elon Musk, controversatul antreprenor în industriile spațială și auto, ci a câmpului magnetic al Pământului, care "accelerează brusc și neașteptat".

Studiul francezilor, publicat în luna august în revista Geophysical Research Letters, sugerează că semnalul gravitațional neobișnuit reflectă parțial "redistribuiri rapide de masă" în adâncurile mantalei Pământului.

Mantaua este stratul intermediar dintre scoarța și miezul planetei noastre.

Cercetătorii susțin că astfel de redistribuiri de masă pot fi cauzate de tranziții care au loc în principalul mineral găsit în manta inferioară, bridgmanitul.

Acest mineral contează pentru aproximativ 38% din volumul planetei și se formează sub acțiunea căldurii și presiunii colosale din adâncimile Terrei.

În concluzie, spun francezii, semnalele gravitaționale neobișnuite ar putea fi atribuite distribuției rapide de masă în mantaua planetei.

Acestea pot determina fluctuații geomagnetice sub acțiunea schimbărilor din bridgmanitul localizat în mantaua inferioară.