Anunțul care dă fiori lumii academice: "Mai am doar trei-patru săptămâni de trăit"

Unul dintre cei mai importanți sociologi contemporani a anunțat că mai are mai puțin de o lună de trăit. Americanul Erik Olin Wright, în vârstă de 71 de ani, este un sociolog analitic marxist și unul dintre cei mai influenți gânditorii contemporani ai stângii.

Anunțul apropierii morții a fost făcut chiar de sociolog pe blogul său.

"Acum pot oferi o situație mai clară asupra situației mele medicale. Potrivit ultimilor indicatori, mai am doar trei sau patru săptămâni de trăit. Sigur, pot apărea și surprize, asta se întâmplă. Voi folosi și ultima picătură rămasă de chimioterapie pentru a lupta cu AML - leucemia, dar adevărul este că am rămas fără opțiuni. Iar doctorii cred că mi-au mai rămas doar trei sau patru săptămâni", a scris acesta.

Munca sa s-a concentrat în principal pe studiul claselor sociale, în particular în a oferi un update la conceptul marxist al claselor, update care să permită cercetătorilor marxiști și non-marxiști să folosească cuvântul clasă pentru a explica și prezice interesele materiale ale oamenilor, experiențele trăite, condițiile de viață, veniturile, capacitatea organizațională și disponibilitatea de a se angaja în acțiuni colective, linii politice etc. În plus, Olin Wright a încercat să dezvolte categorii de clase care să permită cercetătorilor să compare și să contrapună structurile claselor și dinamica societăților capitaliste avansate și a celor post-capitaliste. Mai multe, aici.