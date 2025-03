Arheologii au găsit cătușe antice în Egipt. La ce erau folosite, acum mai bine de 2200 de ani

Aceste cătușe se numără printre cele mai vechi descoperite vreodată în regiunea mediteraneană. Sursa: B. Redon/Antiquity Magazine

Două seturi de cătușe din fier pentru glezne, descoperite într-un sit arheologic din Egipt, dezvăluie „costul uman semnificativ” al exploatării miniere a aurului, desfășurată pentru a finanța campaniile militare ale lui Ptolemeu I, potrivit unui nou studiu citat de Live Science.

„Aceste cătușe completează un text antic care descrie condițiile de viață ale minerilor din Egipt și menționează prezența prizonierilor de război și a infractorilor comuni în mine”, a declarat pentru Live Science autoarea studiului, Bérangère Redon, arheolog la laboratorul History and Sources of the Ancient Worlds (HiSoMA) din Franța.

După ce Alexandru cel Mare a cucerit Egiptul, zeci de mine au fost deschise sub dinastia Ptolemeică (305 – 30 î.Hr.). Multe dintre aceste mine includeau locuințe pentru muncitori, însă condițiile de trai erau strict controlate și supravegheate. Datele istorice și arheologice sugerează că minerii erau o categorie diversă, incluzând atât lucrători plătiți, cât și oameni înrobiți.

Într-un studiu publicat pe 13 martie în jurnalul Antiquity, Redon a detaliat descoperirea rară a unor cătușe în mina de aur de la Ghozza, cea mai nordică mină ptolemeică, exploatată între aproximativ 250 și 200 î.Hr. Aceste cătușe se numără printre cele mai vechi descoperite vreodată în regiunea mediteraneană.

Arheologii au găsit cătușe antice în Egipt. Sursa: B. Redon/Antiquity Magazine

Complexul minier de la Ghozza includea un sat cu zone rezidențiale, străzi și băi publice. La fața locului, arheologii au găsit sute de ostraca – fragmente de ceramică folosite pe post de „hârtie de mâzgălit” – care oferă indicii despre activitățile zilnice ale minerilor. Unii dintre ei primeau salarii pentru munca depusă, care includea procesarea minereului cu ajutorul unor pietre de măcinat.

„Credeam că minerii erau oameni liberi, deoarece la Ghozza nu am descoperit dormitoare supravegheate”, a explicat Redon. Spre deosebire de această mină, în alte situri egiptene antice dormitoarele erau păzite de o clădire de control aflată la intrările lor înguste, conform unui studiu publicat de Redon în 2021.

Însă descoperirea a două seturi de cătușe, concepute pentru a limita mișcarea minerilor care lucrau la suprafață, arată că la Ghozza exista cel puțin o formă de muncă forțată.

Unul dintre seturi conținea șapte inele pentru glezne și două lanțuri, iar celălalt includea patru lanțuri și două fragmente de inele pentru glezne. Arheologii au descoperit cătușele, alături de o cantitate mare de zgură rezultată din procesarea minereului și numeroase obiecte din fier, într-o clădire antică de depozitare din Ghozza.

Cătușele de la Ghozza seamănă îndeaproape cu cele descoperite în minele de argint de la Laurion, în Grecia, ceea ce sugerează că grecii au adus în Egipt cunoștințele lor tehnice în ingineria minieră în perioada ptolemeică. Aurul extras din Egipt ar fi contribuit la finanțarea campaniilor militare ale lui Ptolemeu I, pe seama muncitorilor din mine.

„Aceste obiecte ne oferă o dovadă incontestabilă a statutului minerilor, pe care nu o aveam până acum”, a concluzionat Redon.