„Aș vrea să lămuresc zvonurile încă de la început”. NASA a publicat primele imagini oficiale cu obiectul interstelar 3I/ATLAS

3 minute de citit Publicat la 23:45 20 Noi 2025 Modificat la 00:00 21 Noi 2025

Oamenii de știință pot compara acum structura și comportamentul acesteia cu cele ale cometelor „locale”. Foto: NASA

NASA a făcut publice primele imagini cu cometa 3I/ATLAS, surprinse de mai multe sonde spațiale. Obiectul provine din afara Sistemului Solar, iar fotografiile, apărute cu aproximativ o lună în urmă au alimentat teorii conspiraționiste în perioada în care instituțiile federale au fost blocate timp de 43 de zile, scrie NYTimes.

La începutul lunii octombrie, sondele NASA aflate în apropierea planetei Marte au îndreptat camerele spre cometa care trecea în viteză pe lângă „Planeta Roșie”. Dar imaginile au rămas secrete pe durata blocajului guvernamental, iar oficialii agenției nu au confirmat nici măcar că acestea există.

Miercuri, NASA le-a făcut în sfârșit publice.

„Aș vrea să lămuresc zvonurile încă de la început”, a declarat Amit Kshatriya, Associate Administrator al NASA. „Acest obiect este o cometă. Arată și se comportă exact ca o cometă.”

În cadrul conferinței, reprezentanții NASA au prezentat fotografii obținute de Mars Reconnaissance Orbiter, de misiunea Lucy — aflată în drum spre asteroizii troieni ai lui Jupiter — și de observatorul solar SOHO.

„E ca și cum sondele NASA ar asista la un meci de baseball, fiecare din alt colț al stadionului”, a explicat Tom Statler, coordonatorul științific al misiunilor dedicate corpurilor mici ale Sistemului Solar. „Toți încearcă să surprindă mingea, dar nimeni nu are aceeași perspectivă.”

Imaginea surprinsă de Lucy, cu cometa luminată din spate, oferă o perspectivă imposibil de obținut de pe Pământ. Combinarea acestor unghiuri diferite ar putea permite realizarea unui model tridimensional al cometei.

Sursă foto: NASA

Ce are diferit cometa interstelară

Măsurătorile arată că 3I/ATLAS prezintă câteva caracteristici neobișnuite comparativ cu cometele născute în Sistemul Solar — precum raportul dintre dioxidul de carbon și apă sau proporția nichel–fier. De asemenea, reflexia luminoasă a particulelor de praf este neobișnuită.

Dar nimic nu sugerează vreo origine artificială.

„Nu am văzut nicio tehnosemnătură”, a spus Nicola Fox, Associate Administrator pentru știință la NASA — termenul folosit pentru semne ale unei tehnologii extraterestre.

Statler a comparat diferențele cu variațiile normale dintre cafelele din diferite regiuni ale lumii: „E diferită, dar tot cafea rămâne.”

Imagini apropiate, dar neclare

Camera de înaltă rezoluție de pe Mars Reconnaissance Orbiter a realizat o fotografie de la doar 19 milioane de mile. Totuși, dispozitivul este proiectat pentru suprafața luminoasă a lui Marte. Rezultatul: o imagine ușor „mâzgălită”, cu un nucleu luminos și o vastă coamă — norul de gaz și praf al cometei.

„Nimic nu sare în evidență în mod special”, a spus Alfred McEwen, profesor de geologie planetară la Universitatea din Arizona. „Arată exact ca o cometă. Este difuză, are o coamă. Nu arată ca o navă spațială.”

Estimările anterioare ale telescopului Hubble indicau un nucleu de maximum 3,5 mile în diametru, posibil chiar mai mic.

De unde a apărut?

Cometa a fost observată prima dată în iulie de telescoape de la sol. Luna trecută, a trecut cel mai aproape de Soare, ușor în interiorul orbitei lui Marte. Viteza — peste 150.000 mile pe oră — confirmă originea interstelară.

Astrofizicianul Avi Loeb de la Harvard a amplificat interesul public sugerând, pe baza unor trăsături neobișnuite, că ar putea fi vorba de ceva creat de o civilizație extraterestră. NASA respinge această idee, dar recunoaște că fascinația publicului e utilă.

„Îi face pe oameni să își imagineze cât de magic poate fi Universul”, a spus Kshatriya.

Cometa a fost invizibilă de pe Pământ în ultimele luni, aflată în spatele Soarelui. De aceea, observațiile făcute de sondele NASA au o valoare deosebită.

Karen Meech, astronom la Universitatea din Hawaii, a subliniat importanța măsurătorilor de hidrogen realizate de sonda MAVEN — esențiale pentru a determina câtă apă emite cometa.

3I/ATLAS va trece cel mai aproape de Pământ pe 19 decembrie, la o distanță de aproximativ 170 de milioane de mile. În primăvară va trece pe lângă Jupiter, iar sonda Juno va avea ocazia să o observe.