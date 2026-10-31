Au mutat obeliscuri uriașe și monumente de sute de tone peste mare. Cum au reușit romanii să facă asta în Antichitate

6 minute de citit Publicat la 13:00 31 Oct 2026 Modificat la 13:00 31 Oct 2026

Printre cele mai impresionante obiecte aduse din Egipt se numărau obeliscurile. Foto: Getty Images

Roma antică nu și-a construit măreția doar prin cuceriri militare. Grecia și Egiptul au avut o influență majoră asupra culturii, artei, religiei și cunoștințelor romanilor. Odată cu extinderea imperiului, statui, manuscrise, instrumente științifice și monumente impresionante au fost transportate peste Marea Mediterană, uneori cu eforturi logistice și inginerești extraordinare, potrivit Greek Reporter.

Romanii au preluat de la greci modele artistice și sisteme de gândire, iar de la egipteni au adoptat tradiții religioase, cunoștințe științifice și simboluri ale puterii. Procesul nu s-a limitat la capturarea unor obiecte în timpul războaielor, ci a contribuit la transformarea societății romane.

Poetul Horațiu a surprins această relație printr-o formulare devenită celebră: „Grecia cucerită și-a cucerit la rândul ei învingătorul”. Deși Roma domina militar, cultura greacă a ajuns să influențeze profund educația și viața intelectuală a elitei romane.

Cum au ajuns operele de artă grecești la Roma

După campaniile militare din sudul Italiei și războaiele împotriva regatelor elenistice, romanii au intrat în contact cu temple, biblioteci, stadioane și opere de artă de o valoare considerabilă.

O parte dintre obiectele aduse în capitală proveneau din prada de război. Printre acestea se numărau amfore, statui, stele funerare, manuscrise, instrumente științifice și obiecte din aur.

Un moment important a avut loc în anul 212 î.Hr., când romanii au cucerit Siracuza. Generalul Marcellus a trimis la Roma numeroase statui grecești, care au ajuns să împodobească spațiile publice și reședințele private. Potrivit istoricului Plutarh, aceste opere au contribuit la umplerea orașului cu artă și decorațiuni grecești.

Sculpturile nu au rămas simple trofee militare. Ele au influențat gusturile romanilor și au devenit un simbol al educației și statutului social. Sculptorii romani au început să realizeze copii ale unor opere grecești, unele atât de apropiate de original încât sunt greu de deosebit.

Filosofia greacă și medicina au schimbat societatea romană

Influența Greciei s-a extins și asupra educației. În anul 155 î.Hr., filosofii atenieni Carneade, Diogene și Critolaos au ajuns la Roma în calitate de ambasadori. Prezența lor a contribuit la popularizarea retoricii și filosofiei grecești în rândul tinerilor și al oamenilor politici.

Manuscrisele grecești au intrat în bibliotecile aristocraților romani fie prin cumpărare și copiere, fie ca pradă de război. În același timp, profesori greci și cărturari aduși în Italia, inclusiv în sclavie, au contribuit la transmiterea limbii, literaturii și cunoștințelor filosofice.

Grecii au influențat inclusiv medicina romană. Cultul lui Asclepios, zeul medicinei, a fost introdus la Roma în secolul al III-lea î.Hr. Potrivit istoricului Titus Livius, un șarpe asociat divinității a fost adus cu o corabie din Epidaur și s-a îndreptat spre Insula Tibrului, unde a fost ridicat ulterior un sanctuar.

Odată cu aceste schimburi religioase au ajuns la Roma și medici, precum și texte de specialitate care au contribuit la dezvoltarea practicilor medicale.

Egiptul, principala sursă de cereale și de obiecte de lux

După înfrângerea Cleopatrei a VII-a de către Octavian și anexarea Egiptului, în anul 30 î.Hr., regiunea Nilului a devenit una dintre cele mai importante provincii ale Imperiului Roman.

Revărsările fluviului asigurau recolte bogate, iar cerealele egiptene aveau un rol esențial în aprovizionarea Romei. Statul distribuia cereale populației urbane prin sistemul cunoscut sub numele de annona.

Transportul se făcea cu ajutorul unor corăbii comerciale de mari dimensiuni, care navigau între Alexandria și porturile italiene Puteoli și Ostia. Organizarea acestor transporturi era atât de importantă pentru imperiu, încât împăratul Augustus a plasat Egiptul sub autoritatea directă a unui prefect.

Pe lângă cereale, din Egipt ajungeau în piețele romane papirus, sticlă, parfumuri, pânze de in și pietre prețioase. Papirusul era deosebit de important pentru administrație și comerț, fiind folosit la redactarea documentelor și a registrelor oficiale.

Cum au fost transportate obeliscurile egiptene de sute de tone

Printre cele mai impresionante obiecte aduse din Egipt se numărau obeliscurile, monumente din piatră masivă ridicate inițial de faraoni ca simboluri solare. La Roma, acestea au devenit trofee care exprimau puterea împăraților.

Împăratul Augustus a adus din Egipt două obeliscuri monumentale, pe care le-a amplasat în Circus Maximus și în Campus Martius, în jurul anului 10 î.Hr. Primul, realizat în timpul faraonilor Seti I și Ramses al II-lea, cântărea aproximativ 235 de tone, iar al doilea, asociat faraonului Psametik al II-lea, aproximativ 230 de tone. Transportul unor asemenea blocuri masive de granit pe distanțe atât de mari reprezenta o provocare tehnică impresionantă pentru Antichitate.

Mai întâi, blocurile erau extrase din cariere. Apoi, muncitorii le așezau pe sănii din lemn, trase cu frânghii groase de echipe numeroase. Pentru a reduce frecarea, suprafețele de deplasare puteau fi umezite sau lubrifiate.

După ce ajungeau la Nil, obeliscurile erau încărcate pe ambarcațiuni construite special pentru asemenea greutăți. Unele transporturi necesitau barje de dimensiuni neobișnuite, întărite pentru a susține încărcătura și echilibrate astfel încât să nu se răstoarne.

Din Alexandria, monumentele erau transferate pe nave capabile să traverseze Marea Mediterană până în Italia. Operațiunea presupunea planificarea traseului, alegerea condițiilor de navigație și folosirea unor echipamente adecvate pentru încărcare și descărcare.

Ajunse la Roma, obeliscurile trebuiau ridicate în poziție verticală. Pentru această etapă erau folosite sisteme de scripeți, trolii, macarale și schele din lemn, manevrate de echipe coordonate de muncitori. Ridicarea pietrei necesita calcule precise și o organizare atentă, deoarece orice eroare putea compromite întreaga operațiune.

Marmura și alte materiale grele erau transportate pe mare și pe uscat

Obeliscurile nu erau singurele încărcături care puneau la încercare priceperea inginerilor romani. Marmura provenită din Grecia, Asia Mică și nordul Africii era transportată în cantități mari pentru construirea edificiilor publice și realizarea sculpturilor.

Blocurile erau tăiate, marcate și pregătite pentru transport, apoi încărcate pe nave comerciale. Pentru deplasarea pe uscat se foloseau care special construite, sănii și role din lemn, trase de boi sau alte animale de povară.

Un exemplu impresionant era Mons Claudianus, o carieră de granodiorit situată în Deșertul de Est al Egiptului. În perioada romană, de aici erau extrase coloane destinate unor proiecte imperiale, inclusiv Forumului lui Traian din Roma. Coloanele erau transportate cu vehicule de mari dimensiuni, trase de numeroase animale, până la Nil, de unde puteau fi expediate pe apă.

Fragmente de ceramică inscripționate, descoperite în această zonă, păstrează informații despre echipele de muncitori, animalele folosite și programul transporturilor. Aceste însemnări arată cât de importantă era organizarea pentru deplasarea unor încărcături atât de grele.

Rețeaua de transport care lega Roma de restul imperiului

Transportul obiectelor și al materiilor prime se baza pe o rețea comercială complexă, în care participau negustori, comandanți militari și reprezentanți ai administrației imperiale.

Marea Mediterană era principala rută pentru transporturile de mare volum. Porturi precum Alexandria, Pireu, Rodos, Efes și Corint serveau drept centre în care mărfurile erau adunate, verificate și încărcate pe nave.

În Italia, Puteoli a fost un port important pentru aprovizionarea Romei, înainte ca dezvoltarea infrastructurii portuare de la Ostia, în timpul împăraților Claudius și Nero, să apropie și mai mult transporturile maritime de capitală.

Drumurile romane completau traseele pe apă. Via Appia și Via Egnatia, alături de alte artere importante, legau porturile de orașele din interiorul imperiului. Cărțile și instrumentele delicate erau protejate în lăzi din lemn, în timp ce sculpturile erau ambalate cu materiale care să reducă riscul deteriorării.

Pentru transportul obiectelor valoroase se foloseau uneori nave militare sau comerciale confiscate, iar încărcăturile erau protejate pe durata călătoriei.

O realizare inginerească impresionantă pentru Antichitate

Aducerea la Roma a monumentelor, statuilor și manuscriselor din Grecia și Egipt a presupus mult mai mult decât forță fizică. Era nevoie de nave adaptate unor încărcături neobișnuite, mecanisme de ridicare, drumuri, echipe numeroase și o administrație capabilă să coordoneze fiecare etapă.

Romanii au combinat cunoștințele egiptene și elenistice cu propriile soluții de construcție navală, mecanică și organizare a muncii. Astfel, obiecte care păreau imposibil de deplasat au putut traversa mări și continente pentru a ajunge în capitala imperiului.

Aceste transporturi aveau și o semnificație politică. Monumentele capturate și expuse în spațiile publice demonstrau puterea Romei asupra teritoriilor cucerite. În același timp, arta, filosofia, medicina și tradițiile religioase preluate din alte civilizații au contribuit la definirea identității romane.

Moștenirea acestor schimburi arată că măreția Romei nu s-a bazat doar pe cucerirea unor teritorii, ci și pe capacitatea de a prelua, transporta și integra resursele materiale și culturale ale lumii antice.