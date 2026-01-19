Capsula spațială chineză avariată Shenzhou 20 a revenit cu succes pe Terra

<1 minut de citit Publicat la 10:55 19 Ian 2026 Modificat la 10:55 19 Ian 2026

Apariția unor fisuri în fereastra capsulei cauzate, de coliziunea cu mici fragmente de deșeuri spațiale, au întârziat însă întoarcerea. Foto: Profimedia Images

Capsula spațială chineză avariată Shenzhou 20 a revenit luni pe Terra fără echipaj la bord, informează DPA, potrivit Agerpres.

Capsula a aterizat în deșertul Gobi din nordul Chinei, potrivit informațiilor oficiale.

Agenția de presă oficială Xinhua a relatat că, potrivit inspecțiilor inițiale, capsula avea un aspect normal, iar proviziile aflate la bord erau în condiții bune. Misiunea de întoarcere a capsulei a fost declară astfel un „succes total”.

Capsula spațială Shenzhou 20 ar fi trebuit să revină pe Terra în data de 5 noiembrie, transportând trei astronauți chinezi la bordul său.

Apariția unor fisuri în fereastra capsulei cauzate, potrivit experților spațiali chinezi, de coliziunea cu mici fragmente de deșeuri spațiale, au întârziat însă întoarcerea.

Cei trei taikonauți au revenit în siguranță pe Terra la mijlocul lunii noiembrie cu aceeași navă spațială care i-a transportat pe stația spațială Tiangong pe succesorii lor din misiunea Shenzhou 21.

Deșeurile spațiale sau gunoiul spațial sunt obiecte ieșite din uz care plutesc prin spațiu, precum sateliți sau fragmente din sateliți. După decenii de călătorii spațiale internaționale, deșeurile spațiale au devenit o problemă din ce în ce mai presantă.