Care a fost cauza morții lui Alexandru cel Mare. Nu se știe încă de ce trupul lui nu s-a descompus 6 zile. Acum a apărut o nouă teorie

Moartea prematură a lui Alexandru cel Mare, pe 10 iunie 323 î.Hr., la Babilon, este de mult timp subiectul unor aprinse dezbateri între istorici. FOTO: Getty Images

Moartea prematură a lui Alexandru cel Mare, pe 10 iunie 323 î.Hr., la Babilon, este de mult timp subiectul unor aprinse dezbateri între istorici. Principalele teorii despre o infecție, alcoolismul sau o crimă nu explică însă faptul că trupul său nu s-a descompus timp de șase zile.

Potrivit unui raport al Facultății de Medicină a Universității din Maryland, publicat în 1998, Alexandru cel Mare a murit, cel mai probabil, de febră tifoidă, boală care, alături de malarie, era frecventă în Babilonul antic.

În săptămâna dinaintea morții, izvoarele istorice menționează frisoane, transpirații, epuizare și febră mare, simptome tipice ale bolilor infecțioase, inclusiv ale febrei tifoide. Potrivit lui David W. Oldach, de la Centrul Medical al Universității din Maryland, Alexandru a suferit și de "dureri abdominale severe, care îl făceau să strige de suferință", scrie Greek Reporter.

De-a lungul secolelor, suspiciunile de otrăvire au vizat mai multe persoane, printre care una dintre soțiile lui Alexandru, generalii săi, fratele său vitreg nelegitim și paharnicul regal.

Potrivit istoricilor Andrew N. Williams și Robert Arnott, în ultimele zile de viață Alexandru nu a mai putut vorbi, din cauza unei răni la gât suferite anterior, în timpul asediului cetății Cyropolis.

Un sindrom rar, posibila cauză a morții lui Alexandru cel Mare

Katherine Hall, lector la Facultatea de Medicină din Dunedin, Noua Zeelandă, a propus o teorie nouă. Ea crede că trupul lui Alexandru nu se descompunea pentru că, de fapt, acesta era încă în viață.

Cercetătoarea susține că marele comandant ar fi dezvoltat sindromul Guillain-Barré, o afecțiune neurologică, în urma unei infecții frecvente în acea epocă.

Sindromul Guillain-Barré este o tulburare neurologică ce provoacă paralizia întregului corp și i-ar fi putut afecta nervii motori.

"Așadar, Alexandru ar fi putut foarte bine să zacă acolo, incapabil să miște vreun mușchi, și totuși să fie încă în viață, pentru că la acea vreme nu se lua pulsul pentru a stabili dacă cineva a murit. Teoria mea oferă, de fapt, o explicație pentru motivul pentru care trupul lui nu s-a descompus. Și anume, că nu murise încă", explică Hall.

Dr. Hall a lucrat timp de cinci ani în secții de terapie intensivă și a văzut mulți pacienți cu sindrom Guillain-Barré. Ea crede că Alexandru s-ar fi putut afla în comă, iar respirația sa ar fi fost aproape imperceptibilă pentru cei din jur.

"În primul rând, dacă teoria mea este corectă, cărțile de istorie ar trebui de fapt rescrise, pentru că data morții sale ar trebui să fie, de fapt, cu șase zile mai târziu decât cea consemnată.", a declarat dr. Hall.

Alexandru cel Mare a murit cu o lună înainte să împlinească 33 de ani.