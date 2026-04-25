Ce este obiectul misterios din adâncuri fotografiat de scafandrii Marinei SUA la cererea NASA

1 minut de citit Publicat la 23:45 25 Apr 2026 Modificat la 23:45 25 Apr 2026

Este vorba despre scutul termic ars al capsulei Orion din cadrul programului Artemis 2. Foto: nasa.gov

O imagine care la prima vedere pare desprinsă dintr-un film SF i-a pus pe mulți pe gânduri. Obiectul ciudat, fotografiat sub apă, ar putea fi confundat cu ruinele unei construcții vechi sau chiar cu o mașinărie industrială abandonată pe fundul oceanului, potrivit Futurism.

În realitate, însă, este vorba despre scutul termic carbonizat al capsulei Orion din cadrul programului Artemis 2, aparținând NASA. Fotografia a fost realizată de scafandri ai Marinei SUA imediat după amerizarea din 10 aprilie, în Oceanul Pacific.

Scutul termic are un rol esențial

Scutul termic are un rol esențial: protejează astronauții în momentul în care capsula reintră în atmosferă cu viteze uriașe, de peste 37.000 km/h. În acele condiții extreme, temperatura ajunge la valori de mii de grade, iar materialele de protecție sunt supuse unui stres enorm.

Această componentă a fost intens analizată după misiunea Artemis 1 din 2022, când capsula Orion a făcut un zbor fără echipaj în jurul Lunii. Atunci, scutul termic a suferit deteriorări serioase: fisuri și bucăți desprinse în timpul reintrării în atmosferă.

Înainte de lansarea noii misiuni, mai mulți specialiști au atras atenția că utilizarea aceluiași design ar putea reprezenta un risc, chiar dacă traiectoria de reintrare fusese ajustată pentru a reduce încălzirea.

Sistemul de protecție termică a funcționat conform așteptărilor

Primele evaluări după Artemis 2 sunt însă încurajatoare. Potrivit NASA, sistemul de protecție termică a funcționat conform așteptărilor, fără probleme neobișnuite. Imaginile și verificările inițiale arată că deteriorările sunt mult mai reduse decât la misiunea precedentă, atât ca număr, cât și ca dimensiune.

Chiar și unele benzi reflectorizante, folosite pentru reglarea temperaturii în spațiu, au rezistat reintrării în atmosferă, un detaliu considerat surprinzător de specialiști.

Capsula va fi analizată

Capsula va fi transportată la Kennedy Space Center pentru analize suplimentare, iar ulterior va ajunge la Marshall Space Flight Center, unde vor fi efectuate teste detaliate, inclusiv scanări interne și prelevări de probe.

Pe lângă scutul termic, inginerii vor analiza atent și alte componente ale capsulei. Printre acestea se numără și toaleta de la bord, care a creat probleme în timpul misiunii.

NASA susține că toate aceste aspecte vor fi corectate înainte de următoarea etapă a programului Artemis, în special pentru viitoarea misiune Artemis 3.