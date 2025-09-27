Cel mai vechi atelier de bijuterii din scoici din Europa a fost descoperit abia acum şi a funcţionat în urmă cu 42.000 de ani

Un atelier de bijuterii cu scoici vechi de 42.000 de ani, descoperit într-un sit arheologic din paleolitic, situat în Franța. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O descoperire uimitoare a avut loc zilele acestea în Franţa. Mai mulţi cercetători au găsit ceea ce este considerat a fi cel mai vechi atelier de bijuterii din scoici din Europa, la situl arheologic din paleolitic La Roche-à-Pierrot din Saint-Césaire, aflat în sud-vestul ţării, au scris jurnaliştii publicaţiei Greek Reporter.

Situl, datând de cel puțin 42.000 de ani, conține scoici perforate și pigmenți colorați, oferind o perspectivă rară asupra comportamentelor simbolice timpurii. Acest atelier de bijuterii din scoici din Franța adaugă noi valențe cercetărilor privind practicile culturale ale oamenilor preistorici.

Descoperirea, detaliată în revista Proceedings of the National Academy of Sciences, a fost realizată de o echipă de cercetători de la Centrul Național Francez pentru Cercetare Științifică (CNRS), Universitatea din Bordeaux, Ministerul Culturii și Universitatea Toulouse-Jean Jaurès. Concluziile specialiştilor sugerează că situl a funcționat ca un centru de producție pentru podoabe personale în perioada Châtelperroniană, o etapă culturală ce marchează tranziția dintre Neanderthalieni și Homo sapiens în Europa.

› Vezi galeria foto ‹

Dovezi ale expresiei simbolice și mobilității pe distanțe lungi la situl din Saint-Césaire

Jurnaliştii de la Greek Reporter au mai scris că mai multe dintre scoici nu prezentau urme de uzură pe perforații, în timp ce altele nu fuseseră încă străpunse, indicând faptul că erau în proces de transformare în bijuterii. În plus, în apropiere au fost descoperite și urme de pigmenți roșii și galbeni.

Echipa de cercetători a stabilit că scoicile proveneau de pe coasta Atlanticului, aflată la aproape 100 de kilometri depărtare la acea vreme, iar pigmenții fuseseră aduși de la peste 40 de kilometri din interior. Aceste dovezi susțin ideea că grupurile preistorice fie călătoreau pe distanțe lungi, fie participau la forme timpurii de schimb.

Situl arheologic din Saint-Césaire a scos la iveală și unelte tipice oamenilor de Neanderthal, precum și rămășițe de animale vânate, precum zimbri și cai, sugerând o prezență umană complexă și variată.

Arheologul Marie Soressi, unul dintre cercetătorii principali, a subliniat că descoperirile ajută la demonstrarea sofisticării simbolice și tehnologice a oamenilor din cultura Châtelperroniană, care ar fi putut fi influențați de sau chiar parte din primele populații de Homo sapiens ajunse în regiune.

Cultura Châtelperroniană, subiect de dezbatere științifică

Cercetătorii francezi continuă să dezbată dacă artefactele au fost realizate de neanderthalieni sau de oamenii moderni timpurii, potrivit sursei citate.

Cultura Châtelperroniană, prezentă în anumite zone din Franța și nordul Spaniei între 55.000 și 42.000 de ani în urmă, este recunoscută ca una dintre cele mai vechi industrii ale Paleoliticului superior din Eurasia.

Situl de la Saint-Césaire este studiat încă din 1976 și rămâne un loc-cheie pentru înțelegerea interacțiunilor dintre neanderthalieni și Homo sapiens. Continuarea săpăturilor și analizei, inclusiv reexaminarea descoperirilor anterioare prin metode actualizate, au transformat situl într-un reper esențial pentru explorarea mobilității preistorice, a schimburilor culturale și a identității.