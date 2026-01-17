China vrea să trimită în spațiu peste 200.000 de sateliți. Care sunt pericolele

Aceste cifre care ar putea rescrie complet echilibrul din spațiul apropiat Pământului. Foto: Getty Images

Un număr tot mai mare de companii chineze pregătesc terenul pentru o extindere fără precedent a infrastructurii spațiale. Potrivit unor documente recente, firmele din China intenționează să trimită în spațiu peste 200.000 de sateliți de internet, după ce autoritățile de la Beijing și-au exprimat public îngrijorarea privind aglomerarea creată de constelația lui Elon Musk, scrie Interesting Engineering.

La finalul lunii trecute, peste o duzină de propuneri separate ale unor operatori chinezi au fost înaintate către Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (ITU), organismul ONU care coordonează alocarea frecvențelor radio și a pozițiilor orbitale.

Cele mai ambițioase proiecte, CTC-1 și CTC-2, prevăd fiecare câte 96.714 sateliți. Aceste cifre care ar putea rescrie complet echilibrul din spațiul apropiat Pământului.

Aglomerarea orbitală crește pe măsură ce Starlink primește undă verde

Capacitatea orbitală devine rapid una dintre cele mai disputate resurse din economia spațială globală, în contextul în care Statele Unite și China accelerează dezvoltarea unor rețele masive de sateliți pentru internet. Deși ambele țări investesc masiv în megaconstelații, SUA dețin în prezent un avantaj clar, datorită Starlink, care reprezintă acum majoritatea sateliților activi aflați pe orbita joasă a Pământului.

Frecvențele radio și pozițiile orbitale sunt însă limitate, iar cei care intră primii în cursă își pot asigura prioritate pe termen lung asupra acestor resurse esențiale. În acest context, Comisia Federală pentru Comunicații din SUA (FCC) a anunțat vineri că a aprobat lansarea a încă 7.500 de sateliți Starlink de generație a doua, potrivit South China Morning Post.

În paralel, China își extinde propriile planuri. Luna trecută, mai multe proiecte au fost înregistrate la ITU. China Mobile a propus primul său proiect L1, cu 2.520 de sateliți, în timp ce Shanghai Spacecom a depus o cerere pentru 1.296 de sateliți din cadrul constelației Qianfan. Alte rețele, mult mai ample, sunt deja în lucru: Guowang, cu aproximativ 13.000 de sateliți, și Qianfan, care vizează peste 15.000 până în 2030.

Starlink vizează 42.000 de sateliți

Beijingul și-a exprimat în mod repetat îngrijorarea față de rețeaua Starlink, care ocupă deja o parte semnificativă din orbitele comune și crește riscul de coliziuni. Planurile SpaceX prevăd lansarea a până la 42.000 de sateliți, un număr care depășește cu mult orice alt operator.

În decembrie, unul dintre sateliții Starlink a suferit o defecțiune neașteptată și a început o coborâre necontrolată. Fiecare satelit Starlink este proiectat să funcționeze aproximativ cinci ani, după care este scos intenționat de pe orbită și ars în atmosferă. La începutul acestei luni, SpaceX a anunțat că va coborî orbita a circa 4.400 de sateliți de la 550 km la aproximativ 480 km, o măsură menită să reducă riscurile de impact.

Între timp, competiția pentru ocuparea orbitei joase a Pământului se intensifică. Statele se întrec pentru a securiza frecvențe radio și poziții orbitale, ambele fiind resurse limitate. Conform ITU, sateliții din această zonă orbitează, de regulă, între 400 și 2.000 de kilometri deasupra Pământului.

Regulile jocului

Reglementările ITU, stabilite în 2019, impun ca sistemele de sateliți să fie operaționale, sau să fi lansat cel puțin un satelit, în termen de șapte ani de la depunerea inițială a documentației. Operatorii trebuie să lanseze 10% din constelația planificată în primii doi ani, 50% în cinci ani și să finalizeze întreaga rețea în maximum șapte ani.