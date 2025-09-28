Chrysalis, nava-stelară de 58 km creată să transporte 1.000 de oameni către Alpha Centauri

Nava nu ar presupune criogenie sau hibernare, ci vieți trăite integral la bord. Foto: Getty Images

Un concept colosal de navă spațială propune o misiune fără precedent: transportul umanității dincolo de sistemul solar, într-o călătorie de mai multe secole, fără întoarcere. Chrysalis nu este doar o navă, ci o lume autosustenabilă în mișcare, un amestec de inginerie, arhitectură și psihologie, gândită pentru a menține vie o societate umană în spațiul adânc, scrie Daily Galaxy.

O „mică lume” pe drum spre Alpha Centauri

Proiectată să transporte până la 1.000 de oameni, Chrysalis ar măsura 58 de kilometri lungime și ar funcționa ca un habitat multi-generațional. Nu ar presupune criogenie sau hibernare, ci vieți trăite integral la bord – generații succesive născute și crescute în spațiu pe drumul către Alpha Centauri, cel mai apropiat sistem stelar de noi.

Concepția, realizată în cadrul competiției Project Hyperion, a câștigat primul loc datorită realismului tehnic, profunzimii arhitecturale și atenției la aspectele sociale și culturale.

„Chrysalis nu este doar o navă, ci un mediu viu, creat pentru a susține conștiința, comunitatea și cultura umană în mișcare”, au scris autorii în propunerea lor.

Cum ar funcționa „orașul spațial”

Pentru a evita efectele periculoase ale imponderabilității, secțiuni circulare ale navei s-ar roti lent, generând forță centrifugală suficientă pentru a simula gravitația. Propulsia și viața la bord ar fi susținute de fuziune nucleară în timp ce interiorul ar găzdui păduri tropicale, zone boreale, chiar și regiuni aride – care să asigure hrană, biodiversitate și echilibru psihologic. De asemenea, o sală de observație de 130 m înălțime, cu pereți transparenți, ar oferi vederi spectaculoase asupra cosmosului și ar funcționa ca spațiu comunitar și simbolic al navei.

Construită în spațiu, testată pe Pământ

Cu o masă estimată la 2,4 miliarde de tone, Chrysalis nu ar putea fi construită pe Pământ, ci într-o zonă de echilibru gravitațional între Terra și Lună (punctul Lagrange 1).

Înainte de lansare, însă, experimentul social ar începe aici, pe Pământ: voluntarii ar trăi zeci de ani în condiții extreme în Antarctica, pentru a simula izolarea și dinamica socială a unei comunități închise.

La bord ar fi transportată și o bancă genetică – embrioni și ADN – pentru a garanta continuitatea biologică și eventuala colonizare a unei planete. Ținta probabilă: Proxima Centauri b, o exoplanetă posibil locuibilă aflat la 4,2 ani-lumină.

Viitor îndepărtat sau doar exercițiu de imaginație?

Deși nu există niciun plan concret de construcție, Chrysalis este una dintre cele mai detaliate viziuni de „navă-generație” formulate până acum. Conceptul prinde contur într-un moment în care discuțiile despre viitorul locuibilității Pământului devin tot mai urgente.

Proiectul impresionează prin integrarea tehnologică și culturală: habitate modulare, guvernare asistată de AI și structuri familiale flexibile. În loc să fie doar un mijloc de transport, Chrysalis propune o societate umană complet nouă, în mișcare permanentă prin cosmos.