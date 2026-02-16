Dovezile existente „nu justifică entuziasmul” online față de postul intermitent: Știința arată că aceste persoane nu vor slăbi deloc

1 minut de citit Publicat la 14:26 16 Feb 2026 Modificat la 14:26 16 Feb 2026

Postul intermitent nu are efecte dovedite științific ca metodă de slăbire. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Dovezile științifice legate de postul intermitent, diponibile până acum, „nu justifică entuziasmul” de pe rețelele sociale faţă de această dietă, afirmă experţii, informează luni DPA şi PA Media, citate de Agerpres.

Mai multe celebrităţi şi politicieni au afirmat, în ultimii ani, că au folosit postul intermitent pentru a se menţine în formă, însă, potrivit unui studiu recent, această metodă nu este susţinută de dovezi ştiinţifice.

Ce tipuri de post intermitent există

Există mai multe tehnici diferite de post intermitent.

Postul în zile alternative presupune un post de 24 de ore la fiecare două zile, iar această metodă a crescut în popularitate în ultimii ani.

O altă abordare presupune alimentarea doar în anumite intervale din zi, cum ar fi dieta 16:8, care presupune o perioadă de post de 16 ore urmată de o perioadă de opt ore când se poate mânca.

Postul 5:2 presupune cinci zile în care se mănâncă, urmate de două zile care includ perioade de post.

Au fost analizate 22 de studii despre postul intermitent

Organizaţia caritabilă Cochrane a analizat 22 de studii clinice referitoare la postul intermitent, la care au participat 1.995 de adulţi din America de Nord, Europa, China, Australia şi America de Sud.

Studiile au examinat multiple forme de post intermitent, printre care postul în zile alternative, postul periodic şi alimentarea restricţionată la anumite intervale.

Echipa internaţională de cercetători, condusă de oameni de ştiinţă din Argentina, a comparat postul intermitent cu sfaturile tradiţionale privind dieta.

Autorii au ajuns la concluzia că „postul intermitent ar avea drept efect o diferenţă mică sau nicio diferenţă în ceea ce priveşte pierderea în greutate, măsurată ca schimbare în comparaţie cu o greutatea iniţială'”.

„Postul intermitent nu pare să aibă efect...”

„Postul intermitent nu pare să aibă efect în cazul adulţilor suprapoderali sau obezi care încearcă să piardă din greutate”, a spus Luis Garegnani, autorul principal al studiului, din cadrul centrului asociat Cochrane Universidad Hospital Italiano din Buenos Aires.

„Postul intermitent ar putea fi o opţiune rezonabilă pentru anumite persoane, dar dovezile curente nu justifică entuziasmul pe care îl vedem pe reţelele de socializare”.

„Obezitatea este o afecţiune cronică. Studiile clinice pe termen scurt îngreunează deciziile pe termen lung pentru pacienţi şi medici”.

Eva Madrid, autor principal al studiului din cadrul Cochrane Evidence Synthesis Unit Iberoamerica, a adăugat: „Având în vedere dovezile disponibile în prezent, este dificil de făcut o recomandare generală”.

„Medicii trebuie să adopte o abordare individualizată atunci când fac recomandări unui persoane supraponderale în vederea pierderii în greutate”.