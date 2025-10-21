Este oficial: Marea Centură de Sargassum din Atlantic a devenit un fenomen oceanic fără precedent. „Pata” uriașă se vede din spațiu

Bancuri de alge sargassum plutind de-a lungul coastei Atlanticului, în august 2025. Sursa foto: Hepta/ Abaca Press/ Grun Thierry/ Only France

De câțiva ani, oamenii de știință observă ceva ciudat care se întâmplă în Oceanul Atlantic. Au văzut un strat maro uriaș care se răspândește prin apă și devine din ce în ce mai mare în fiecare an. Acest fenomen este cunoscut sub numele de Marea Centură de Sargassum din Atlantic, și este atât de mare încât poate fi văzut din spațiu, potrivit Union Rayo.

La prima vedere, pare ceva banal, doar niște alge care plutesc pe mare. Totuși, dimensiunea sa și impactul său alarmează comunitatea științifică. Ar putea elibera gaze cu efect de seră, afecta viața marină și cauza probleme pentru comunitățile de coastă.

Cel mai surprinzător este că, deși fenomenul se accelerează din cauza acțiunii umane, nu a fost cauzat direct de noi.

Ce este Marea Centură de Sargassum din Atlantic

Aceasta este o acumulare uriașă de alge marine care plutesc la suprafața oceanului. Acest tip de algă, numit sargassum, se găsea anterior doar în anumite zone ale mării cunoscute sub numele de Marea Sargasso, situată în centrul Atlanticului.

În urmă cu cincisprezece ani, sargassumul era ceva mai rar în afara acelei regiuni, dar astăzi a devenit o linie imensă care traversează Atlanticul de la coasta de vest a Africii până în Golful Mexic.

În mai 2025, sateliții au înregistrat aproximativ 37,5 milioane de tone de sargassum formând o linie de peste 8.800 km lungime. Ca să ne putem imagina, iată un exemplu: este dublul lățimii Statelor Unite continentale.

De ce crește atât de mult?

Un studiu publicat în revista Harmful Algae, realizat de cercetători de la Institutul Oceanografic Harbor Branch al Universității Atlantic din Florida, a analizat 40 de ani de date, inclusiv: imagini satelitare, probe de apă și date chimice. Rezultatul? Din 2011, înfloririle de sargassum au crescut aproape în fiecare an.

Motivul principal este legat de creșterea nivelului de nutrienți în apă. Între 1980 și 2020, nivelurile de azot din alge au fost cu 55% mai mari, iar azotul și fosforul au crescut cu 50%. Această schimbare s-a datorat:

Scurgerilor agricole (îngrășăminte și substanțe chimice spălate de pe câmpuri în râuri);

Apelor reziduale (deșeuri și poluare care ajung în mare);

Depunerilor atmosferice (particule care cad din aer în apă).

Râul Amazon joacă, de asemenea, un rol important deoarece, în sezonul ploios, trimite apă bogată în nutrienți în Atlantic, hrănind algele și ajutându-le să crească mai repede. În sezonul uscat, când debitul este mai mic, înfloririle încetinesc.

Când sargassumul devine o amenințare

În cantități mici, sargassumul este un lucru benefic. Administrația Națională Oceanică și Atmosferică (NOAA) îl consideră un habitat esențial pentru mai mult de 100 de specii marine, deoarece multe broaște țestoase, pești și alte organisme depind de el.

Totuși, când apare în exces, devine o problemă serioasă. Când cantități masive de sargassum ajung pe coaste sau rămân plutind pe mare, pot cauza mai multe probleme:

Algele putrezesc, eliberând un gaz toxic numit hidrogen sulfurat;

Blochează lumina solară, afectând recifurile de corali și alte plante marine;

Consumă oxigenul, creând „zone moarte” unde peștii nu pot trăi;

Emit, de asemenea, metan și alte gaze cu efect de seră, agravând criza climatică.

Impactul uman asupra coastelor atlantice

Comunitățile de lângă coasta Atlanticului, în special din Caraibe și Golful Mexic, știu acest lucru din experiență. În fiecare vară, tone de sargassum acoperă plajele, afectând turismul și economiile locale.

Curățarea algelor costă milioane de dolari în fiecare an. Mai mult, în 1991, o acumulare masivă de sargassum a provocat chiar închiderea temporară a unei centrale nucleare din Florida, deoarece algele au blocat sistemul de admisie a apei.

Importanța acestui fenomen unic

Transportată de curenți oceanici precum Curentul Golfului, Marea Centură de Sargassum din Atlantic a devenit o provocare serioasă din punct de vedere ecologic și economic. Oamenii de știință avertizează că, dacă țările nu cooperează — prin îmbunătățirea controlului poluării, gestionarea apelor uzate și crearea unor sisteme mai bune de prognoză — situația se va agrava.

Cercetătorii încă studiază ce înseamnă acest lucru pentru sănătatea pe termen lung a Oceanului Atlantic, dar un lucru este deja clar: echilibrul ecosistemelor marine se schimbă.