Explozie cosmică misterioasă: astronomii au detectat o rafală de raze gamma cum nu s-a mai văzut niciodată

O explozie care sfidează regulile universului. sursa foto: Getty

Astronomii din întreaga lume încearcă să deslușească un fenomen cosmic fără precedent: o explozie de raze gamma care a durat aproape o zi întreagă și a venit din afara Căii Lactee.

Evenimentul, denumit oficial GRB 250702BDE, i-a luat complet prin surprindere pe cercetători și ar putea fi legat de existența unor găuri negre greu de detectat până acum – așa-numitele găuri negre de masă intermediară, scrie Live Science.

O explozie care sfidează regulile universului

Rafalele de raze gamma (GRB) sunt cele mai puternice explozii din univers, de obicei cauzate de moartea unor stele masive. Doar că, în mod normal, durează de la câteva milisecunde până la câteva minute. În cazul acesta, în iulie, astronomii au urmărit erupțiile timp de aproape 24 de ore.

„GRB-urile sunt evenimente catastrofale, se întâmplă o singură dată, pentru că sursa care le produce nu supraviețuiește exploziei. Dar acest eveniment a arătat o activitate repetată și chiar părea să fie periodic – ceea ce nu am mai văzut niciodată”, a spus Antonio Martin-Carrillo, astrofizician la University College Dublin și coautor al studiului publicat în The Astrophysical Journal Letters.

Telescop după telescop, de la NASA la Hubble

Explozia a fost detectată pentru prima dată de Telescopul Spațial Fermi al NASA, pe 2 iulie. Ulterior, cercetătorii au descoperit că Einstein Probe – un telescop cu raze X al Academiei Chineze de Științe – înregistrase semnalul cu o zi mai devreme.

Pentru a afla mai multe, echipa de la Observatorul European Austral (ESO) a apelat la Very Large Telescope, unul dintre cele mai puternice telescoape optice din lume, aflat în deșertul Atacama din Chile. La început, s-a crezut că fenomenul s-a produs în interiorul galaxiei noastre, dar observațiile VLT, confirmate apoi de Telescopul Spațial Hubble, au arătat că sursa se află dincolo de Calea Lactee.

Două ipoteze spectaculoase

Ce a produs explozia? Cercetătorii au două ipoteze principale:

Moartea unei stele masive, de aproximativ 40 de ori mai mare decât Soarele, dar într-un mod atipic, care a continuat să alimenteze explozia.

Distrugerea unei stele de către o gaură neagră, într-un așa-numit eveniment de „distrugere tidală” (tidal disruption event – TDE). Doar că, pentru a explica energia și durata fenomenului, ar fi nevoie de o gaură neagră specială – nu una obișnuită, ci o gaură neagră de masă intermediară.

„Ar fi pentru prima dată când observăm așa ceva, ceea ce face evenimentul cu totul unic”, a subliniat Martin-Carrillo.

Vânătoarea găurilor negre intermediare

Aceste găuri negre misterioase ar trebui să aibă dimensiuni între cele „obișnuite” (formate din colapsul stelelor masive) și cele supermasive, aflate în centrul galaxiilor. Astronomii cred că ele iau naștere prin coliziunea și fuziunea mai multor găuri negre stelare, dar până acum au fost aproape imposibil de identificat.

Studiul de acum ar putea fi una dintre primele dovezi clare că ele există cu adevărat.

Urmează pasul decisiv

Echipa internațională care monitorizează evenimentul încearcă acum să identifice precis locația exploziei, pentru a putea calcula energia totală eliberată.

„Nu știm încă sigur ce a produs acest fenomen și dacă vom afla vreodată, dar cercetarea aceasta ne-a dus cu un pas uriaș mai aproape de a înțelege un obiect cosmic extrem de neobișnuit și fascinant”, a concluzionat Martin-Carrillo.