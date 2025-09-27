O navă spațială „a sunat acasă” de la 350 de milioane de kilometri depărtare

DSOC transformă datele digitale în impulsuri de lumină și le transmite printr-un fascicul laser către telescoape terestre echipate cu detectoare speciale. Foto: Nasa

NASA a anunțat o reușită istorică: sonda Psyche a reușit să trimită date spre Pământ folosind un sistem de comunicații prin laser de la o distanță de peste 350 de milioane de kilometri, scrie Space.

Experimentul, denumit Deep Space Optical Communications (DSOC), marchează finalul a doi ani de teste și arată că viitoarele misiuni spre Marte ar putea transmite informații de zeci de ori mai rapid decât prin metodele tradiționale, bazate pe unde radio.

„NASA pune bazele erei explorării spațiale profunde, iar comunicațiile optice prin laser sunt cheia pentru a putea transmite date și videoclipuri de înaltă rezoluție din spațiul îndepărtat”, a declarat Sean Duffy, administrator interimar al agenției.

Cum funcționează tehnologia

DSOC transformă datele digitale în impulsuri de lumină și le transmite printr-un fascicul laser către telescoape terestre echipate cu detectoare speciale. Spre deosebire de undele radio, aceste semnale pot transporta mult mai multă informație și la viteze impresionante.

În total, sistemul a transmis 13,6 terabiți de date în timpul testelor. În decembrie 2023, Psyche a reușit să trimită un videoclip ultra-HD de la 30 de milioane de kilometri, la o viteză de 267 Mbps, depășind performanțele multor rețele de internet de acasă. Un an mai târziu, recordul a fost împins și mai departe, când sonda a transmis date de la aproape 500 de milioane de kilometri.

Provocări și perspective

Menținerea direcției precise a fasciculului laser, în condițiile în care atât Pământul, cât și sonda se află în mișcare constantă, a fost una dintre cele mai mari provocări. Cercetătorii au testat inclusiv o antena hibridă radio-optică, ce ar putea deveni parte din viitoarele sisteme de comunicații spațiale, combinând fiabilitatea undelor radio cu eficiența laserelor.

NASA consideră că această tehnologie va deveni esențială pentru viitoarele misiuni cu astronauți pe Lună și pe Marte, unde va fi nevoie de transfer rapid de imagini, date științifice și chiar videoclipuri în timp real.