Imagini dramatice cu un grup de orci care vânează rechini albi și le mănâncă ficatul. „Au învățat această tehnică”

2 minute de citit Publicat la 23:14 05 Noi 2025 Modificat la 23:21 05 Noi 2025

Balenele ucigașe preferă rechinii albi mai tineri. Foto: Hepta

Mai multe incidente în care rechini albi tineri sunt vânați și mâncați de balene ucigașe au fost consemnate de oamenii de știință în Mexic, iar un nou studiu bazat pe aceste observații a relevat concluzii surprinzătoare, relatează CNN.

Anterior, au existat relatări despre grupuri de orci din Africa de Sud, Australia și California care manifestă un comportament similar.

Însă aceasta este primul studiu în care abordarea letală a balenelor față de rechini albi este observată în Mexic.

Cercetarea citată de CNN a fost publicată la începutul acestei săptămâni în revista Frontiers in Marine Science.

Cum vânează orcile rechini albi și le mănâncă ficatul

Într-un incident înregistrat în august 2020, în care savanții au utilizat inclusiv o dronă pentru imagini din aer, cinci balene ucigașe femele au colaborat pentru a ataca un rechin alb tânăr și a-i extrage ficatul, pe care ulterior l-au împărțit între ele.

Câteva minute mai târziu, grupul a atacat un alt rechin alb tânăr, pe care l-au lăsat, de asemenea, fără ficat.

O altă înregistrare datează din august 2022.

Un grup mixt de orci - femele și masculi - a încolțit un rechin alb în aceeași zonă, deznodământul fiind similar celorlalte două incidente.

Potrivit studiului, în două dintre cele trei atacuri orcile au imobilizat rechinul răsturnându-l pe spate și au evitat cu abilitate mușcăturile defensive ale acestuia.

Prin răsturnarea rechinului, balenele i-au cauzat acestuia o așa-numită "imobilitate tonică", stare care a permis manipularea prăzii.

Balenele ucigașe preferă rechinii albi tineri, mai mici și mai ușor de manevrat

"Inducerea imobilității tonice și manipularea pot fi realizate mai ușor în cazul rechinilor albi mai mici, comparativ cu indivizii mai mari, fiind astfel redus riscul de leziuni prin mușcătură", se arată în studiu.

"Dovezile noastre arată consecvența atacurilor și loviturilor repetate, indicând o capacitate eficientă de manevră a balenelor ucigașe în încercarea de a întoarce rechinul cu susul în jos, pentru a induce imobilitate tonică și a permite accesul la organele acestuia, în vederea consumului", arată în continuare în acest document.

Autorul studiului, Erick Higuera, biolog marin la organizația non-profit Conexiones Terramar, s-a declarat surprins să descopere că orcile au vânat rechini albi în aceeași zonă în ani diferiți.

Asta poate indica faptul că rechinii albi tineri devin o pradă sezonieră regulată pentru orci.

"Noile informații despre ecologia orcilor din Golful California pot fi folosite pentru conservarea și protejarea populațiilor, atât de rechini albi, cât și de orci", a explicat Higuera.

Alison Towner, biolog marin de la Universitatea Rhodes din Africa de Sud, care nu a fost implicată în studiu, a declarat pentru CNN că dovezile prezentate noua cercetare sunt "convingătoare".

Orcile vânează rechinii albi pentru ficatul acestora, bogat în elemente nutritive

"Imaginările cu drona sunt neprețuite. Am surprins și publicat mai întâi imagini cu drona ale orcilor ucigând rechini albi în Africa de Sud, iar acest lucru a schimbat ceea ce știam despre aceste interacțiuni.

Aceste noi imagini din Mexic ne permit să comparăm comportamentul între diferite grupuri de orci și populații de rechini", a spus ea.

Cercetătoarea a subliniat că, deși s-a demonstrat că acest comportament nu este un eveniment izolat, el nu este răspândit în toate populațiile de orci.

"Se pare că este specific anumitor grupuri de balene ucigașe care au învățat această tehnică, iar impactul depinde de cât de des apare comportamentul într-o anumită regiune. Odată ce tehnica există într-un grup, aceasta devine parte a culturii lor de vânătoare", a conchis Towner.

Conform acesteia, ficatul de rechin alb este bogat în nutrienți și mare în raport cu dimensiunea acestui prădător, iar pentru orcile care știu cum să manipuleze în siguranță Mare alb, recompensa nutrițională este corespunzător de mare.