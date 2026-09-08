Minele de cărbune din China ar putea fi transformate în ferme subterane. Ideea a fost lansată într-o publicaţie oficială

1 minut de citit Publicat la 18:42 08 Sep 2026 Modificat la 18:42 08 Sep 2026

Aproximativ 15.000 de mine abandonate din China vor fi închise până în 2030 / Sursă foto: Getty Images

Oamenii de știință chinezi propun dezvoltarea „agriculturii subterane” în tunelurile minelor de cărbune abandonate, ca parte a eforturilor de a crea o economie verde și circulară pentru imensa industrie minieră a țării. Ideea a fost prezentată la sfârșitul lunii trecute în revista „China Mining Magazine”, scrie South China Morning Post.

Propunerea a fost făcută de o echipă de cercetători de la Centrul de Inginerie pentru Dezvoltarea Ecologică și de Înaltă Eficiență a Resurselor pe Bază de Cărbune din provincia Shanxi.

„Pe măsură ce schimbările climatice se intensifică la nivel global, stabilitatea și sustenabilitatea sistemelor agricole tradiționale de suprafață se confruntă cu provocări severe”, au subliniat aceștia.

Potrivit cercetătorilor, dezvoltarea „agriculturii în mediu închis” prezintă o mare valoare practică, mai ales că se estimează că aproximativ 15.000 de mine abandonate din China vor fi închise până în 2030.

Energia geotermală ar putea constitui o sursă durabilă de căldură pentru culturi

Oamenii de știință consideră însă că aceste spații subterane oferă avantaje unice.

Pentru a realiza asta, echipa evaluează dacă factorii critici, printre care lumina, temperatura și apa, ar putea susține aceste operațiuni agricole.

Cu toate că nu beneficiază de lumină naturală, spațiul lor amplu și infrastructura electrică robustă ar permite instalarea și calibrarea iluminatului artificial, se arată în articol.

Temperaturile subterane sunt, de asemenea, în mare măsură imune la fluctuațiile sezoniere.

Totodată, echipa de cercetători a subliniar că energia geotermală ar putea constitui o sursă durabilă de căldură pentru culturi și ar reduce semnificativ emisiile de gaze cu efect de seră.

Transformarea minelor dezafectate în terenuri agricole ar putea contribui, de asemenea, la tratarea și utilizarea apelor miniere poluate.

Mai mult decât atât, cercetătorii consideră că înființarea de laboratoare agricole subterane ar putea promova indirect cercetarea, tratarea și utilizarea apei de mină.

De exemplu, apa de mină care poartă concentrații mari de sulfați și ioni de metale grele ar putea fi supusă unor tratamente, cum ar fi adsorbția și separarea membranei, înainte de a fi utilizată pentru irigarea culturilor tolerante la acid, cum ar fi rapița.

Cercetătorii au subliniat că scopul principal nu a fost producția de culturi pe scară largă, ci mai degrabă crearea unei platforme experimentale de inginerie agricolă“.