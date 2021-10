Misiunea Lucy care va studia asteroizii troieni ai planetei Jupiter a fost lansată astăzi

Cea mai nouă misiune a NASA pentru studierea asteroizilor troieni ai lui Jupiter, sau troienii jovieni, a fost lansată astăzi, 16 octombrie, de la Cape Canaveral, Florida, la bordul unei rachete Atlas V.

Asteroizii troieni, care își împrumută numele din mitologia greacă, orbitează în jurul Soarelui în două roiuri - unul care se află în fața lui Jupiter, cea mai mare planetă din sistemul nostru solar, și un al doilea care se află în urma planetei. Până în prezent, singurele noastre imagini cu troienii au fost reprezentate de artiști sau animații. Lucy va oferi primele imagini de înaltă rezoluție a acestor asteroizi.

Nava spațială Lucy este prima care va studia îndeaproape acești asteroizi, oferind detalii fără precedent despre formarea Sistemului Solar. Lansarea misiunii Lucy a fost programată pentru ora 12:34 (ora României), din Florida. Costul misiunii a fost impresionant, ajungând la 981 milioane de dolari

Condițiile meteorologice au fost favorabile în proporție de peste 90% sâmbătă dimineață, când misiunea Lucy a decolat de la stația Cape Canaveral. Echipa de lansare a confirmat că a primit un semnal de la nava spațială și că Lucy și-a desfășurat cu succes impresionantele panouri solare.

Motorul va fi primul cu energie solară care se aventurează atât de departe de Soare şi va observa mai mulţi asteroizi decât oricare altă navă înaintea sa: opt în total.

Nava Lucy transportă trei instrumente științifice principale. Unul va măsura căldura emisă de asteroizii troieni, în timp ce altul va analiza lumina reflectată de pe suprafața acestora. Al treilea instrument este o cameră foto care va surprinde imagini color detaliate.

„Este o oportunitate unică”, spune Harold F. Levison, principalul investigator științific al misiunii. „Deoarece troienii sunt rămășițe ale materialului primordial din care s-au format planetele exterioare, ei dețin indicii vitale pentru descifrarea istoriei sistemului solar. Precum fosilele umane după care a fost numită, Lucy va revoluționa înțelegerea originii noastre.”

