Mister pe Marte: substanțe chimice organice identificate de Roverul Curiosity sugerează că ar putea fi urme ale vieții

Descoperirea a alimentat din nou ipoteza că, în urmă cu miliarde de ani, Marte ar fi putut găzdui forme de viață / Foto: Hepta

Roverul Curiosity al NASA a descoperit pe Marte molecule organice cu lanț lung, alcani, care ar putea fi urme chimice ale vieții străvechi. Cercetătorii susțin că aceste substanțe nu pot fi explicate doar prin procese naturale, sugerând că Marte ar fi putut găzdui forme de viață miliarde de ani în urmă.

La aproape 14 ani de la asolizarea pe Marte, roverul Curiosity continuă să ofere atât descoperiri științifice, cât și imagini spectaculoase.

Anul trecut, acesta a oferit o fereastră către trecutul planetei roșii.

Compușii detectați sugerează că pe Marte ar fi putut avea loc o complexă chimie organică în trecut, tipul necesar pentru apariția vieții.

Descoperirea a alimentat din nou ipoteza că, în urmă cu miliarde de ani, Marte ar fi putut găzdui forme de viață. Totuși, oamenii de știință au subliniat că nu este dovada clară a existenței vieții, ci doar un indiciu promițător, astfel că subiectul continuă să fie de interes și de analizat, potrivit publicației Futurism. com.

O echipă coordonată de Alexander Pavlov, cercetător la NASA Goddard Space Flight Center, a scris într-un articol publicat recent în revista Astrobiology, că prezența acestor molecule nu poate fi explicată ușor doar prin procese non-biologice.

Una dintre ipoteze este că particulele de praf bogate în carbon și meteoriții ar fi putut depune aceste molecule organice cu lanț lung pe suprafață, iar atmosfera marțiană antică ar fi permis acumularea substanțelor organice cu miliarde de ani în urmă.

Cercetătorii au luat în considerare și alte procese non-biologice

Cu toate acestea, Pavlov și colegii săi nu sunt convinși. După ce au studiat modul în care radiațiile intense din ultimii 80 de milioane de ani ar fi putut afecta aceste molecule, ei au ajuns la concluzia că, înainte de pierderea atmosferei planetei, concentrația acestor alcani era probabil mult mai mare decât se credea anterior.

Pentru a explica descoperirile lor, ei au luat în considerare și alte procese non-biologice, dar nu au reușit, chiar și după ce le-au combinat pe toate.

„Susținem că astfel de concentrații ridicate de alcani cu lanț lung sunt incompatibile cu câteva surse abiotice cunoscute de molecule organice pe Marte în trecut”, au scris ei, în articolul publicat în revista Astrobiology.

Cercetătorii susțin că sunt necesare alte studii în continuare pentru a putea ajunge la o concluzie finală.

„Suntem de acord cu afirmația lui Carl Sagan că afirmațiile extraordinare necesită dovezi extraordinare și înțelegem că orice presupusă detectare a vieții pe Marte va fi neapărat supusă unei analize intense”, au concluzionat ei în lucrarea lor.

„În plus, în practică, conform normelor stabilite în domeniul astrobiologiei, observăm că certitudinea detectării vieții în afara Pământului va necesita multiple linii de dovezi”, se mai arată în articol.

De-a lungul timpului, cercetătorii au încercat să afle dacă o planetă care odinioară era acoperită de oceane, râuri și lacuri uriașe, ar fi putut susține viața cu adevărat.