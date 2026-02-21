Misterioasa particulă Amaterasu. Oamenii de știință încă îi caută originile, dar au indicii care răstoarnă toate teoriile de până acum

Oamenii de ştiinţă investighează originile uneia dintre cele mai energetice particule ce a fost observată ajungând pe Pământ din spaţiu FOTO: Getty Images

Oamenii de ştiinţă investighează originile uneia dintre cele mai energetice particule ce a fost observată ajungând pe Pământ din spaţiu, aşa-numita particula Amaterasu, care poartă numele zeiţei japoneze a Soarelui şi care a fost detectată în premieră în 2021, având de 40 de milioane de ori mai multă energie decât particulele accelerate în cel mai mare şi mai puternic accelerator de particule din lume, Large Hadron Collider (LHC), transmite marţi Space.com, care citează un studiu publicat la 28 ianuarie în The Astrophysical Journal.



Amaterasu este un exemplu de radiaţie cosmică, particule încărcate cu energie care traversează spaţiul la viteze apropiate de cea a luminii. Este cea de-a doua cea mai energetică particulă descoperită vreodată după particula "Oh-My-God", detectată în 1991. Astfel de particule de înaltă energie sunt extrem de rare, iar oamenii de ştiinţă încearcă să le înţeleagă originile, în prezent studiind rămăşiţele supernovelor şi nucleele galactice dominate de găuri negre supermasive active.



Misterul din jurul particulei Amaterasu este adâncit şi de faptul că pare să provină dintr-o zonă a cosmosului de unde nu ar fi trebuit să apară, din "Vidul Local" ("Local Void"), o regiune a spaţiului complet lipsită de galaxii şi implicit de mediile extreme şi de condiţiile violente despre care se crede că s-ar afla la originea unor astfel de particule.



Francesca Capel şi Nadine Bourriche, cercetătoare la Institutul Max Planck pentru Fizică, au descoperit însă că originea particulei Amaterasu ar putea să nu fie în acest Vid Local, ci mult mai apropiată, putând rezulta dintr-o varietate relativ mare de medii cosmice.



"Rezultatele noastre sugerează că, în loc să provină dintr-o regiune de densitate scăzută a spaţiului, cum este Vidul Local, particula Amaterasu ar fi putut fi produsă într-o galaxie din apropiere, foarte activă în ceea ce priveşte aprinderea de noi stele, aşa cum este M82", susţine Bourriche într-un comunicat.



Descoperirile celor două cercetătoare rezultă dintr-o nouă abordare bazată pe date ce le permite să reconstituie traiectoria posibil parcursă de particula Amaterasu prin cosmos. Echipa a luat în considerare călătoria acestei radiaţii cosmice cu înaltă energie prin spaţiu, sub influenţa câmpurilor magnetice, folosind o tehnică statistică tridimensională denumită Calcul Bayesian Aproximativ.



"Această abordare funcţionează prin compararea rezultatelor simulărilor realiste, bazate pe fizică, cu date observaţionale pentru a deduce locaţia probabilă a sursei", a mai adăugat Bourriche.



Rezultatul acestui tip de analiză propune o colecţie de "hărţi probabile" care converg către posibile surse ale particulei Amaterasu din afara Vidului Local. Această cercetare are însă implicaţii dincolo de descoperirea originii acestei extraordinare particule. Ea poate contribui la identificarea puternicelor evenimente cosmice care produc astfel de particule de înaltă energie.



"Explorarea radiaţiilor cosmice de energie extrem de înaltă ne ajută să înţelegem mai bine modul în care Universul poate accelera particule de materie până la astfel de energii, şi de asemenea să identificăm mediile în care putem studia comportamentul materiei în astfel de condiţii extreme", a susţinut şi Franscesca Capel. "Obiectivul nostru este de a dezvolta metode avansate de analiză statistică pentru a interpreta datele disponibile şi a obţine o mai adâncă înţelegere a posibilelor surse ale acestor particule energetice", a adăugat ea.