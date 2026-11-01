Mormântul vechi de 3.400 de ani al unuia dintre cei mai puternici faraoni ai Egiptului, redeschis după două decenii

3 minute de citit Publicat la 09:00 01 Noi 2026 Modificat la 09:00 01 Noi 2026

Amenhotep al III-lea a urcat pe tron în adolescență și a domnit aproape 38 de ani. Foto: Getty Images

Turiștii pot coborî din nou la 14 metri sub pământ pentru a vizita mormântul faraonului Amenhotep al III-lea, unul dintre cei mai puternici conducători ai Egiptului antic. Închis publicului timp de peste 20 de ani, monumentul a fost redeschis în octombrie 2025, după un amplu proces de restaurare, și a devenit una dintre atracțiile istorice ale Egiptului, potrivit Futura.

Redeschiderea a avut loc cu puțin timp înainte de inaugurarea oficială a Marelui Muzeu Egiptean, un proiect de anvergură prin care autoritățile încearcă să atragă și mai mulți vizitatori interesați de istoria și civilizația Egiptului antic.

Faraonul care a condus Egiptul în perioada sa de glorie

Amenhotep al III-lea a urcat pe tron în adolescență și a domnit aproape 38 de ani, între aproximativ 1390 și 1350 î.Hr., în timpul dinastiei a XVIII-a. Perioada sa de conducere este considerată una dintre cele mai prospere din istoria Egiptului antic, fiind marcată de dezvoltarea arhitecturii, construirea unor temple impresionante și realizarea unor statui monumentale.

Printre cele mai cunoscute vestigii ale domniei sale se numără Coloșii din Memnon, aflați în apropiere de Luxor. Cele două statui uriașe din piatră străjuiau odinioară templul funerar al faraonului, iar astăzi se numără printre reperele arheologice ale regiunii.

Descoperit în urmă cu peste două secole, mormântul era deja jefuit

Mormântul a fost localizat de ingineri francezi în 1799, în timpul campaniei lui Napoleon în Egipt. Mai bine de un secol mai târziu, în 1915, arheologul britanic Howard Carter a realizat o excavare completă a sitului.

Până atunci însă, jefuitorii de morminte luaseră deja obiectele valoroase din interior. Mohamed Ismail, reprezentant al Consiliului Suprem al Antichităților din Egipt, a explicat că mormântul a fost găsit gol, după ce fusese jefuit cu mult timp în urmă.

Chiar și fără obiectele dispărute, monumentul păstrează elemente de o valoare istorică deosebită. Pereții sunt acoperiți cu picturi în culori încă vizibile, deși deteriorate de trecerea timpului, alături de hieroglife și pasaje sacre din Cartea Morților. Textele aveau rolul de a-l ghida pe faraon în călătoria către viața de apoi.

În interior se mai păstrează și structura din piatră a sarcofagului furat, al cărui capac a rămas la locul său.

Două decenii de restaurare minuțioasă

Redeschiderea pentru public a fost posibilă după mai bine de 20 de ani de lucrări. Restaurarea s-a desfășurat în trei etape, între 2001 și 2024, și a implicat specialiști egipteni, japonezi și internaționali, în colaborare cu UNESCO.

Echipele au curățat picturile murale fragile și au lucrat pentru stabilizarea acestora, astfel încât să poată fi conservate pentru generațiile viitoare. Scenele îi înfățișează pe Amenhotep al III-lea și pe soția sa, regina Tiye.

Nuria Sanz, directoare regională a UNESCO, a subliniat amploarea efortului depus, menționând implicarea a 260 de reprezentanți de-a lungul celor două decenii. Ea a descris proiectul drept o realizare deosebită.

Ce pot vedea vizitatorii în interiorul mormântului

Accesul se face printr-un coridor înclinat, lung de aproximativ 36 de metri, care coboară către un ansamblu de trei încăperi interconectate. Una era destinată faraonului, iar celelalte două erau asociate reginelor Tiye și Sitamun.

Picturile murale îl înfățișează pe Amenhotep al III-lea în prezența zeilor, înconjurat de inscripții care evocă viața veșnică. Spre deosebire de alte morminte din Valea Regilor, acesta nu a fost decorat în întregime, însă elementele păstrate oferă indicii importante despre credințele religioase și ritualurile funerare ale epocii.

Mumia faraonului nu se mai află în mormânt. Preoții egipteni au mutat-o în urmă cu mii de ani, pentru a o proteja de jefuitori. În prezent, aceasta este expusă la Muzeul Național al Civilizației Egiptene din Cairo, alături de alte 16 mumii regale.

Un nou punct de atracție pentru turismul egiptean

Redeschiderea mormântului a avut loc într-un moment important pentru turismul din Egipt. La doar câteva săptămâni distanță, pe 1 noiembrie 2025, a fost inaugurat oficial Marele Muzeu Egiptean, situat în apropierea piramidelor din Giza.

Consacrat unei singure civilizații, muzeul se numără printre cele mai mari instituții de acest tip din lume. Una dintre principalele sale atracții este colecția completă de artefacte asociate faraonului Tutankhamon, expuse împreună pentru prima dată de la descoperirea mormântului acestuia, în 1922.

În 2026, muzeul atrage un număr important de vizitatori, cu un flux raportat de aproximativ 20.000-24.000 de persoane pe zi în weekend. În paralel, autoritățile egiptene mizează pe creșterea interesului pentru siturile arheologice și monumentele istorice pentru a susține dezvoltarea turismului.

Potrivit ministerului de resort, numărul sosirilor turistice a crescut cu aproximativ 20% anual. În acest context, redeschiderea mormântului lui Amenhotep al III-lea oferă o nouă oportunitate de a pune în valoare patrimoniul țării.